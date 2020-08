El drama de los tenimesistas: sin competencias, sin poder entrenar y con el temor de muchas deserciones

Recién en una fase 3 del plan de manejo de la pandemia podrían volver a practicar Desde marzo, los deportistas han tenido que conformarse con mantener su estado físico haciendo ejercicios en casa, pero en la parte técnica, muy pocos cuentan con una mesa para practicar. En un deporte que estaba al alza en la región, con buenos resultados nacionales, la situación se empeora para los de mayor proyección

Cada deporte, a su manera, ha buscado la manera de sobrellevar la pandemia del Covid-19. Entrenamientos virtuales, desafíos por plataformas online, tutoriales, han sido lo habitual desde marzo. Hay algunos deportes más complicados que otros, aunque hay disciplinas que no deberían tener tantos problemas para desarrollarse. Pero el problema es el espacio y ahí es donde el tenis de mesa sufre. Dependen de la apertura de gimnasios y de protocolos, aunque en el caso de un partido, el riesgo no es el mismo que en disciplinas donde sí hay contacto físico. Por sus características, el tenis de mesa podría haber sido uno de los primeros en volver, pero el retroceso de Punta Arenas a la fase 1 del plan de manejo de la pandemia, organizado por el gobierno, echa por tierra cualquier esperanza, pues solamente en una fase 3 se podría considerar su retorno.

El presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Punta Arenas, Diego Soto, dio cuenta de la triste realidad que enfrenta esta disciplina, que iba al alza, con resultados positivos a nivel nacional, asistencia a campeonatos y muchos jugadores de proyección y seleccionables para representativos del país. “Desde que empezó todo este tema de la pandemia, está todo ‘parado’. Los chicos no han entrenado como lo hacían normalmente, así que están cada uno tratando de hacer lo que puedan, en sus casas. Algunos están haciendo ejercicios para mantener su forma física, pero todo por cuenta propia, no hay nada como asociación, porque a nivel federativo no hay permisos para poder entrenar, acá aún no llegamos a una fase como para pensar en protocolos, cierta cantidad de jugadores”, lamentó. “Y nosotros no tenemos las herramientas como asociación para tratar de mantener a los chicos activos”, añadió.

Especialmente, porque “los chicos están súper bien catalogados, con muchos seleccionados y siempre en los podios, entre los ocho mejores, tenemos chicos que están en los primeros lugares, el poderío de Punta Arenas es muy grande a nivel nacional”.

Diego Soto se atreve a calcular que el 70% de los jugadores de tenis de mesa está sin poder hacer nada relativo a la disciplina. Y esto afecta no solamente a los deportistas más pequeños, sino que también a los jóvenes y adultos.

El presidente de la asociación puntualizó incluso, que los lineamientos del Ministerio del Deporte, el tenis de mesa está dentro de las disciplinas que no se pueden realizar hasta el paso 3, “incluido con el hándbol, el karate, tenis. Igual nos preguntamos por qué, si el hándbol sí tiene contacto, pero está así en los protocolos”.

Este tiempo de detención ha sido muy perjudicial para los deportistas, de cualquier edad. Ya son cinco meses sin actividad, por lo que para Diego Soto, “ya un mes parado, e incluso dos semanas, ya les afecta. Sobre todo a los chicos que están bien rankeados, que están en la selección, peleando los puestos de arriba. A ellos les afecta muchísimo, porque no tienen la continuidad y para retomar su nivel, requieren entre uno y tres meses de entrenamiento fuerte. Además, se pararon todas las competencias nacionales e internacionales. En septiembre venían los cambios de categoría y se ha venido atrasando todo. La Federación calcula que en diciembre-enero, recién van a empezar a ir viendo cómo avanza la pandemia e ir trabajando”.

Pero ya nada será como antes, reconoce Diego Soto, “los campeonatos van a ser totalmente distintos a lo que eran normalmente, que eran de 150 jugadores, y ahora la reducción será de 46 cupos de niños, 24 de mujeres, o sea, que no haya más de 100 personas en un gimnasio, incluyendo jugadores, entrenadores, jueces. Se están haciendo protocolos, pero por lo que nos han dicho, a fin de año vamos a ver recién cómo va a estar funcionando todo en 2021”.

Hay jugadores sí, que han visto perjudicada seriamente su proyección en este deporte, como Florencia Oyarzo, Yaret Tapia, Diana Cárdenas, Joaquín Soto, Vicente Vidal, Matías Tabilo, Ema Rubilar, “que son chicos muy bien rankeados en sus categorías, y los más grandes también, como Jhostyn Miranda, Sebastián González, ambos seleccionados; así que para ellos ha sido súper complicado. Y para retomar la actividad también. Ya teníamos seleccionados, obviamente no pudieron participar en los sudamericanos, latinoamericanos que había este año. Teníamos dos o tres de las categorías más chicas que podían meterse a la selección para un Sudamericano, entonces no se sabe nada cómo será el tema después. En realidad, este año es perdido en todo sentido y el próximo no sabemos cómo vendrá el tema”.

Es por eso que el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Punta Arenas, reconoce que han conversado sobre una posible deserción de jugadores. “Hay posibilidad de que muchos niños dejen de seguir jugando. Si se retoman las clases el próximo año, muchos papás no van a querer que sus niños se arriesguen o viajen al norte a jugar, o fuera del país; creemos que puede haber un gran porcentaje de deserción”, concluyó sobre este desalentador panorama que afronta el hasta este año, emergente tenis de mesa regional.

Doble dificultad

Vicente Vidal tiene 13 años y es un jugador paralímpico de tenis de mesa. Evidentemente ha sufrido durante este periodo sin entrenamientos ni torneos, teniendo que conformarse con practicar en el patio de su casa con evidentes limitaciones de espacio y falta de infraestructura. Sin embargo, su esfuerzo y constancia son primordiales para no decaer en su preparación física y técnica, toda vez que en este deporte de alto rendimiento no se puede dejar de entrenar si es que se quieren obtener buenos resultados.

En tanto, Florencia Oyarzo apuntó que “el proceso que he vivido durante los meses de confinamiento no han sido fácil debido al Covid-19 me ha obligado como ha muchos de mis compañeros tenimesistas a entrenar en casa, gracias al apoyo de mi mamá técnico en la disciplina, he logrado mantenerme activa tanto en lo físico, psicológico y técnico. Tengo muchas metas para lo que queda del 2020 y deseo poder retomar con todos los resguardos así como el fútbol profesional que va a retomar sus prácticas”.

Joaquín Soto tiene 12 años, y cuenta que “en estos momentos debido a la crisis mundial que estamos viviendo, me encuentro limitado para poder entrenar bien, pero sí tratando de estar vigente y que esto no me afecte. Tres días a la semana estoy entrenando con una preparadora física de Santiago vía video y otros días voy a la casa de mi amigo y compañero tenimesista a entrenar en mesa, ya que todo ha sido difícil y esperando que todo se solucione pronto para poder lograr las metas que me quedaron pendientes”.