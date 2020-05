El drama de Rigoberto Subiabre, quiosquero que está impedido de abrir su negocio debido a la cuarentena obligatoria

En calle Ignacio Carrera Pinto, justo afuera del Registro Civil de Punta Arenas, se encuentra el quiosco de don Rigoberto Subiabre, de 86 años, que por estos días está en su casa impedido de trabajar debido al mandato sanitario que dicta que toda persona mayor de 75 años debe hacer una cuarentena obligatoria hasta nuevo aviso.

Subiabre está dentro de este grupo, pero para él ha sido un balde de agua fría, porque si no abre su quiosco, no puede llevar su sustento diario a su hogar: “¡Imagínese, no sé qué hacer! He estado en mi casa, porque no me quiero contagiar del virus y tampoco quiero contagiar a nadie, pero necesito trabajar”, dijo don Rigoberto al recibirnos en su hogar.

“Me contacté con la seremi del Trabajo sobre mi caso y me dijeron que mi jefe puede proporcionarme un salvoconducto para seguir trabajando, pero yo no tengo jefe. Yo soy mi jefe en el fondo”.

Además, el octogenario trabajador del quiosco que está afuera del Registro Civil dijo: “Yo había sacado un permiso con la cuarentena anterior, pero ahora no puedo sacar ningún salvoconducto y me tengo que quedar en mi casa obligadamente. No quiero pedir por pedir, pero me gustaría que las autoridades hagan algo al respecto, que me den un permiso especial para poder abrir mi negocio, porque no sé que voy a hacer si no trabajo. ¡Necesito ayuda!”.

Al preguntarle si es que necesita alguna ayuda especial, como un bono o subvención estatal, Subiabre, con una entereza envidiable, replicó: “No es que quiera pedir que me den plata, sólo necesito ayuda, que me den un permiso para poder abrir mi quiosco y poder trabajar”.

