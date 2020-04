El drama de un colectivero que no ha podido trabajar su vehículo porque las oficinas del municipio están cerradas

Estacionado afuera de su domicilio, en Avenida Circunvalación, próximo a Avenida Salvador Allende, es posible apreciar un flamante taxi colectivo. Su propietario Pedro Barría, de 62 años, lo adquirió hace poco para entregar un buen servicio y por sobre todas las cosas generar mayores ingresos. Empero, a raíz de la contingencia sanitaria hace un mes que no ha podido trabajar. Está angustiado porque no sabe cómo lo hará para pagar sus deudas sin su fuente laboral.

Al tratarse de un vehículo cero kilómetro, entre toda la documentación que debía gestionar de manera presencial figura el permiso de circulación, que por la misma pandemia que obligó a cerrar las oficinas municipales no ha podido obtener.

En estos momentos sólo desea que alguien lo ayude para salir a trabajar, tal cual lo ha hecho durante 30 años en el mismo rubro. En marzo pasado se atrevió y renovó su colectivo por un cero kilómetro.

“Yo saqué la revisión técnica, entregué mil cosas que me pedían, pero por la crisis sanitaria no he podido tramitar el permiso de circulación”, señala Barría.

Enseguida destaca que los dirigentes del sindicato al que pertenece se “han portado un siete” y han hecho todo lo posible para acelerar el trámite. “Han hablado hasta con la gente del municipio, pero no hemos tenido respuesta”, indica.

Pedro vivía con su hijo en la vivienda que arrienda, pero debido a su situación actual se vio obligado a enviarlo con la madre de éste, hasta que pueda tener una fuente de ingresos que permita mantenerlo. “Tengo que pagar el arriendo de la casa y ahora también parte del auto que son casi 250 mil pesos”, señala.

Como todas las mañanas, Pedro observa su vehículo nuevo que brilla con el reflejo de sol, aunque todavía está esperanzado que desde el municipio le den una solución. En medio de la rabia e impotencia mira su teléfono esperando una llamada que le permita al menos reír frente a su dramática situación. “Estoy desesperado. No tengo de dónde sacar plata. Llevo 30 años trabajando en esto y sólo quiero la oportunidad de hacerme aunque sea unas cuatro lucas para tener algo. No creo que hayan novedades pronto, ojalá que a fin de mes tenga una respuesta, porque de verdad la necesito”, clamó Barría.