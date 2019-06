El drama de un conductor a quien negaron obtener su licencia por registrar antecedentes

Un dolor de cabeza está viviendo por estos días un vecino del barrio 18 de Septiembre quien a fines del mes de mayo concurrió hasta la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas para obtener por segunda vez su licencia de conducir, la cual le fue denegada porque -según le dijeron- registraba antecedentes penales que datan de hace más de dos décadas.

Precisamente, Víctor Salazar Ampuero, de 65 años, durante su juventud enfrentó una causa por manejo de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol, período que concluyó en 1996 cuando fue condenado a cumplir 541 días de presidio, con la pena accesoria de suspensión perpetua de su licencia de conducir, sin volver a tener alguna anotación en su certificado de antecedentes.

Sin embargo, tras aquello, inició en 2013 un proceso para eliminar su historial penal, según se establece en el Decreto Ley Nº409 del Ministerio de Justicia, con la finalidad de borrar de forma definitiva sus anotaciones prontuariales contenidas en su extracto de filiación, debiendo firmar una vez al mes por cinco años en Gendarmería, concluyendo con el requisito a inicios de este año.

Dichos antecedentes fueron remitidos a la seremi de Justicia y Derechos Humanos, dictando el 7 de febrero pasado la resolución exenta Nº014 que le concedió el beneficio, considerándose que nunca cometió delito alguno.

No obstante, el 28 de mayo acudió hasta la oficina municipal para intentar obtener por segunda vez -la primera fue en 1972- su licencia de conducir no profesional, instancia en la que una funcionaria le expresó, tras revisar “una carpeta bastante antigua”, que no le podían dar un día y una hora para adquirir el documento, ya que registraba una anotación penal de 1997 que daba cuenta de su suspensión perpetua.

Y pese a que Salazar les exhibió la resolución, la funcionaria le habría indicado que ella “podía irse presa si le concedían la licencia”, ya que al parecer no tendrían interconexión con el Registro Civil, y no contaban con esta nueva información que el solicitante estaba aportando.

“Esto es como un juego de palabras, porque si ellos no están coordinados con el Registro Civil, entonces ya no es problema mío. Yo puedo ir mañana y nuevamente me voy a tropezar con que todavía está esa carpeta de hace 45 años, entonces ¿para qué firmé por cinco años? No me tomaron en cuenta los documentos que presenté, hicieron caso omiso y en vez de ir avanzando estamos yendo para atrás”, expresó evidentemente molesto.

Debido a lo anterior, el aquejado vecino acompañado de la abogada Vaitiare Hernández, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra de la Dirección de Tránsito, acusando que se le negó en forma ilegal y arbitraria el acceso a solicitar el documento, situación que también afectaría al menos otras cuatro personas, según indicó.

Tras ser consultado al respecto, el director de Tránsito municipal, Gabriel González, aseguró no estar al tanto de esta materia, precisando escuetamente que este tema se revisará en los próximos días.