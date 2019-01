El drama de un vecino que le expropiarán su terreno por las obras de continuación de calle Fagnano

El próximo martes llegaría la fuerza pública para tomar posesión de su terreno, sin embargo, a la fecha Cristian Fuentes asegura que no ha recibido ningún dinero como indemnización.

Difíciles días ha tenido que sortear un vecino del sector poniente de Punta Arenas, quien el año pasado fue notificado que su vivienda junto al terreno en el cual se emplaza la misma sería expropiada por el Estado, debido al desarrollo de las obras que están contempladas en el segundo tramo que pretende darle continuación a la calle Monseñor Fagnano.

Es precisamente en esa calle, justo en la esquina suroriente con Avenida Eduardo Frei que vive Cristian Fuentes, quien con su propio esfuerzo compró el sitio de 420 metros cuadrados donde edificó su propiedad y además instaló un galpón para almacenar maquinaria que utiliza en sus labores cotidianas. Sin embargo, durante el transcurso del año pasado se enteró de que posiblemente ese lugar sería traspasado al Estado, luego que la ex directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Hina Carabantes lo citara a él y a otros vecinos a una reunión donde tuvo conocimiento de la noticia.

“Ella me dijo yo podía ser uno de los beneficiados porque a todos aquellos que los expropien les iban a pagar muy bien. Yo me sentí contento pero pasó el tiempo y necesitaba hacer otro tipo de inversiones, por lo cual yo solicité al Serviu los antecedentes y el 2 de agosto ellos emitieron un certificado que decía que no iba a haber expropiación. No obstante, yo volví al Serviu para pedir otro certificado que me asegurara aquello y me lo emitieron el 29 de septiembre”, detalló.

Pese a esto, el 4 de octubre de 2018, de manera repentina y sin aviso llegaron hasta la vivienda peritos de la entidad gubernamental con la intención de notificarle que el sitio donde se emplazaba su inmueble sería transferido al Estado, procediendo a efectuar las mediciones correspondientes del área.

“Yo no me opuse porque ellos fueron cordiales y además nos habían dicho antes. Yo mismo los invité a pasar a mi casa, miraron, sacaron fotos y se fueron. Yo no firmé nada. Pasó un día más y recién ahí llegó un certificado de expropiación por correo. Yo me sorprendí y pensé que había algún error, pero era un decreto y yo no me opongo a las políticas estatales. Ellos estimaron un cálculo que no sé dónde de dónde lo sacaron porque cualquiera se da cuenta que esta esquina vale mucha plata. Yo no estoy tan disconforme con lo que me ofrecieron pero aún a mí no me han pagado”, manifestó con evidente preocupación.

Y tal como él lo afirmó, hasta el día de hoy no ha recibido ningún peso como indemnización producto de dicho trámite, por lo que contrató a una abogada para iniciar en el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas los respectivos trámites judiciales para obtener el dinero, diligencia que habría sido infructuosa debido a la gestión de la profesional letrada, quien se habría confundido en lo que se demandaba, lo que implicó la dilación del proceso, teniendo que ser representado por otro abogado.

“Mi nuevo abogado me dijo hace veinte días que ya había terminado el plazo para que yo esté en mi propiedad y que el Serviu quería la posesión de este terreno. Después llegó el abogado del Serviu con los receptores para posesionarse de este espacio y que yo lo entregara voluntariamente. Ahí me dijeron que si me oponía, ellos vendrían con la fuerza pública inmediatamente”, sostuvo.

Debido a aquello, Cristian ha tenido que desmantelar su taller y su vivienda, logrando conseguir una prórroga que expiraría pasado mañana, donde eventualmente concurriría Carabineros para expulsarlo de su sitio.

Error en las gestiones

En este aspecto el nuevo abogado contratado por el afectado, Danilo Gallardo, explicó a El Magallanes que cuando se iniciaron los trámites judiciales de la expropiación, en octubre de 2018, el Serviu depositó la millonaria suma en la cuenta corriente del Tribunal para pedir la autorización respectiva de toma de posesión material del inmueble. El problema que se presentó fue que, antes de que Gallardo asumiera el caso para representar a Cristian, la abogada que lo patrocinó con anterioridad confundió este tema de hacer los trámites para obtener la entrega del dinero desde el tribunal, con las gestiones de reclamar el monto de la indemnización.

“El señor Fuentes lo que pretendía era que dentro del monto quería exigir que también se le pagaran las construcciones que son un galpón y una vivienda. Eso se lo valorizaron sin que él lo pidiera. La colega anterior nunca le informó a él que dentro del monto provisorio de la indemnización ya estaba considerado el valor del galpón y de la vivienda. Don Cristian se dio cuenta mucho tiempo después”, explicó el profesional letrado.

Asimismo, Gallardo aseguró que la situación actual de su cliente no obedece a algún tipo de responsabilidad del Serviu, sino que “en definitiva, la colega no hizo oportunamente esta solicitud de entrega del dinero y solamente por ese motivo es que nos encontramos en esta situación de que el dinero aún no se entrega”.

“Cuando el Serviu deposita el dinero en la cuenta corriente del Juzgado, por ley lo que debe hacer el tribunal es tomar un depósito a plazo con ese dinero, para que durante todo el tiempo que se esté demorando la gestión, el monto no esté sin movimiento y generar algún tipo de ganancia, como perfectamente lo podría haber hecho el señor Fuentes si ya hubiese tenido este dinero. El último paso que faltaba, una vez que se acreditó todo, ya sea el dominio del inmueble y que no habían deudas por concepto de contribuciones de bienes raíces, era pedir el giro del cheque y a tal efecto el tribunal tuvo que ordenar que esos dineros vuelvan a la cuenta corriente del juzgado, que ya volvieron y lo último es reiterar la petición de que se gire en un cheque a nombre de esta persona”, sentenció.

Pese a que el caso de Cristian apunta a resolverse, por el momento su situación financiera es compleja debido a que ha tenido que desarmar y trasladar sus pertenencias hacia otro lugar, con el reloj en contra antes que llegue la fuerza pública y traiga consigo una eventual demolición de lo que va quedando de su casa. Y aunque el vecino nunca deseó salir de su terreno, tiene asumido que deberá acatar lo dispuesto por la autoridad, todo según señaló por un bien mayor.