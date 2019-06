El drama de vivir en la extrema pobreza

Todos con diversos orígenes y distintas historias. Varios son oriundos de Magallanes y otros vinieron hace años buscando un mejor horizonte para sus vidas, pero no lo encontraron. Algunas de estas personas en situación de extrema pobreza, viven bajo techo en la Hospedería del Hogar de Cristo o el Centro de Referencia de la Fundación Fide XII.

María Elena Eugenín (52) quien padece de dificultades del habla, dice que lo que más le dan en el recinto de calle Balmaceda Nº621 es compañía y afecto, donde vive hace un año. “Aquí son respetuosos conmigo y yo soy respetuoso con ellos”, aseveró José Miguel Montenegro (87), quien luego de un altercado con su familia vivió en la calle antes de llegar al albergue hace 4 meses.

Pero hay, quienes no acceden a los sobrecupos que se financian especialmente en invierno. Para ellos, hay un dispositivo móvil especial que les brinda apoyo para sortear esta difícil estación del año. La Fundación Fide XII se suma por primer año a la Ruta Social, desarrollada en el marco del Plan de Invierno 2019 ejecutado por la seremi de Desarrollo Social y Familia.

Esto consiste en un equipo de soporte básico social y de salud, que se mueve en terreno para entregar prestaciones de alimentación y abrigo. Además pueden derivar a centros de salud en caso de ser necesario, para lo cual cuentan con el trabajo de dos técnicos paramédicos que revisan la condición de salud general de las personas indigentes.

“Vamos a hacerles ficha de salud, educar en algunos temas principalmente de prevención y también podremos hacerles curaciones o primeros auxilios en caso de ser necesario”, destacó Daniel Domínguez, técnico paramédico, miembro del equipo de la Ruta Social.

Mapeo social

La secretaría regional ministerial de Desarrollo Social y Familia cuenta con la georreferenciación de las personas que viven en extrema pobreza. La seremi Liz Casanueva, informó que este año la Ruta Social cuenta con 32 millones 400 mil pesos para atender a 30 personas en un plazo de 120 días. El presupuesto permitió, además, arrendar por este período una camioneta para el desplazamiento del equipo.

El viernes último comenzó con su tarea, con la visita a Víctor González (59), albañil y temporero de la pesca artesanal, quien vive en una mediagua que él mismo construyó en el terreno que según informó, le cedieron los dueños del supermercado Jumbo, en el cuadrante comprendido entre calle Mardones, Avenida Frei, El Ovejero y calle Río Verde, al final de la población Las Vertientes.

Se calefacciona con leña y ahora está ampliando su “Rancho Reina Leo”, para hacer un dormitorio. Voluntarios le ayudaron a reconstruir cuando desconocidos le quemaron su hogar hace tres años. Ahora recibe su apoyo en alimentos. El equipo realizó una atención a una mujer de 40 años que se encuentra viviendo de allegada en casa de González y que tiene diversos problemas de salud, por lo que aprovechó de pedir apoyo y orientación.

Población El Pingüino

El segundo domicilio que visitó el dispositivo móvil fue el de Luis Cárdenas, en calle Isla Navarino 0635, población El Pingüino. Cárdenas vive hace 2 años en este inmueble que heredó de sus padres, compartiendo su propiedad con sus hermanos que no se encuentran en Punta Arenas. Hace 9 meses fue víctima de un incendio y hoy se encuentra en faenas de reconstrucción.

Hace años que no cuenta con agua, ni luz, ni gas, calefaccionándose con leña. Hoy vive con los 12 mil pesos de un bono ético familiar. Tenía un taller de reparación de bicicletas, que perdió por el incendio. Ya ha sido usuario del sistema así es que recibió feliz a las funcionarias de Fide XII. “Si me ofrecen ayuda, lo único que necesito son muebles, porque no tengo dónde poner mis cosas”, expresó.