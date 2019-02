El drama del adulto mayor que perdió a su esposa y su vivienda se quemó

Su condición de salud se ha ido deteriorando y cada vez tiene más

problemas para caminar, no puede trabajar y su pensión no cubre lo básico.

Un desesperado llamado formuló Héctor Galli Soto, de 79 años, quien sueña con la reconstrucción de su vivienda, la misma que perdió como resultado de un voraz incendio que estalló el 13 de agosto del año pasado, en calle Uruguay 01351, hecho que también le arrebató a su esposa.

Galli hoy se encuentra en situación de calle, durmiendo en el hospital y deambulando por diferentes calles en el día. Por lo mismo, su salud se ha deteriorado.

Recibe una pensión mensual de 100.936 pesos, lo que no alcanza para lo básico, menos para arrendar una casa y con lo que gana tampoco puede reconstruir su propiedad, así que está atado de manos, además está enfermo y tiene graves problemas en las piernas y en los pies, tiene úlceras, por lo que apenas puede caminar y tampoco puede trabajar.

Por su condición de salud es paciente del consultorio Thomas Fenton, donde confiesa ha tenido problemas, que lo obligó a interponer un reclamo en la Oirs, acusando que hubo maltrato a su persona y al médico que lo atendió. “El problema se produjo cuando fui atendido por un médico en el Cesfam Thomas Fenton por úlceras en ambas piernas. El médico dio la indicación que me vendaran, pero el enfermero se negó, tratando mal al médico del recinto y a mí, además me dijo que me fuera al Cesfam Mateo Bencur”.

Pese al drama que arrastra este hombre, sumado a su condición de vulnerabilidad, Héctor Galli no se rinde y busca reconstruir su casa, por eso realiza un llamado desesperado, a quien lo pueda ayudar. Necesita materiales de construcción para poder reconstruir su casa, ya tiene maestros que se ofrecen a ayudarlo. “Necesito materiales para todo, el piso, las paredes y el techo, porque se perdió todo”, manifestó Galli.

Si bien tras el incendio el terreno de calle Uruguay 01351 fue limpiado, hoy el pasto ha crecido demasiado, por lo que también solicitó colaboración.

Los interesados en ofrecer algún tipo de ayuda pueden contactarlo al celular 946378772.