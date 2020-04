El drama invisible que oculta la crisis sanitaria

Yanara y Roberto habitan en la casa de los padres de ella con sus dos hijos, pues ambos están cesantes. Mismo escenario enfrentan Guilda y Mario. Hace un mes y medio no pueden trabajar y se están “comiendo” sus ahorros para comprar comida.

En el sector de Barranco Amarillo, al norte de Punta Arenas, se emplaza la casa de los padres de Yanara Alvarez. Hace un tiempo que ella vive aquí con su marido Roberto Oyarzún y sus dos hijos de 9 y 3 años. La vivienda está dividida en dos, así que cada familia tiene su espacio propio. Ella está operada de las caderas y hace dos años que no ha podido trabajar de educadora de párvulos. Su marido, al igual que su padre, trabajan en el rubro de la construcción, pero hace casi un mes quedaron desempleados a raíz de la contingencia sanitaria, por lo que en este tiempo no han tenido fuente de ingresos.

“En mi última pega pedí un adelanto hasta donde pudimos terminar. Gracias a eso compramos algunas cosas y nos hemos estado aguantando con eso. Pero tener a los hijos todo el día en casa es complicado, se aburren, y a mi hija no puedo ayudarla con sus tareas. También como pareja ha sido difícil porque uno no está acostumbrado a verse todo el día”, admite Roberto. Mientras que Yanara relata que han recibido ayuda para sobrevivir durante este tiempo. “Mi hijo de tres años tiene algunas patologías y necesita una leche que cuesta 20 mil pesos. Y no tenemos de dónde sacar recursos para todo. Afortunadamente hemos recibido canastas de la municipalidad y del Ejército de Salvación, pero es vivir de la caridad de las demás personas. Tampoco tenemos Internet para que mi hija pueda hacer sus tareas. Ahora se notan mucho las clases sociales, ahora se ve quién tiene y quién no”, afirma Yanara.

Otra realidad

En población La Concepción, al norponiente de la ciudad, viven Mario Mansilla y Guilda Mansilla con sus cuatro hijos. El trabaja como albañil y ella vendiendo comidas preparadas, aunque ninguno ha podido hacerlo desde hace un mes y medio. Gracias a unos ahorros que tenían guardados se han abastecido durante este tiempo de cuarentena. “Yo terminé mi pega hace un mes y gracias a eso y unos ahorros que teníamos pensando usarlo para los diferentes gastos, tuvimos que usarlos para comprar comida para este mes. Estoy muy preocupado por el futuro, porque nadie sabe si va haber trabajo o no”, asegura Mario.

De sus cuatro hijos, uno cursa estudios en la universidad y también perdió su trabajo producto de esta crisis. Mientras que los otros se encuentran en el colegio. Aunque para Guilda el encierro ya se ha manifestado de forma física. “Mis hijos están aburridos y para todos ha sido muy complicado estar encerrados en la casa. Todos ya estamos con un dolor de cabeza grande desde que estamos encerrados. No se cuánto más vamos aguantar así”, concluye Guilda.