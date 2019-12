El drama “puertas adentro” de las pensiones de miseria

Madre y abuela, que debe sobrevivir con $132.000, advierte sobre “letra chica” en materia de mejoras de este aporte estatal.

Sin poder contener el llanto, María Hernández Vásquez, de 70 años, confiesa que está desesperada y que hace malabares para poder sobrevivir con los 132.000 pesos. Es la pensión que percibe por garantía estatal. Con lo que gana apenas paga los gastos básicos y depende de las ayuda de sus hijos.

“Yo escucho las noticias que decían que todas las pensiones mínimas del Estado iban a mejorar y la AFP acaba de decirme que nosotros quedamos fuera de estos anuncios, porque mi pensión es por garantía estatal, pero nadie habla de esta pensión que es mínima y que no alcanza para vivir”, señala, mientras intenta explicar la situación que vive tras la muerte de su marido Héctor Ojeda, en 2016.

“Aprobaron mejoras para la pensión básica solidaria y nosotros quedamos olvidados, entonces aparte de los dolores del alma, tenemos el problema con las deudas. No puedo vivir de mis hijos porque ellos tienen su familia y responsabilidades, no me pueden ayudar. Cuando mi hijo tiene plata me dice: ¡mamá acá tiene unos pesitos!, a mí se me parte el alma y no lo puedo recibir, porque después a él no le alcanza”, relata.

La mujer llegó a La Prensa Austral para entregar su testimonio y con ello generar conciencia respecto de la situación que viven quienes reciben esta pensión de garantía estatal.

Ad portas de cumplir los 70 años sostiene que su pensión alcanza sólo para pagar los consumos básicos, pero las cuentas la sobrepasan y sin la ayuda de su hija no alcanzaría, pero además están las cosas que necesita su nieta de cuatro años. Es un drama que vive puertas adentro, aunque esto no siempre fue así, porque cuando trabajaba iba al supermercado y compraba sus alimentos para el mes.

“Hace años, si quería una tortita, la compraba, pero hoy cada peso cuesta y los productos los estiro lo que más puedo…Mi hijo me fue a dejar una caja de alimentos que le regalaron en la empresa donde trabaja, que me ha salvado, pero yo no puedo evitar llorar porque mi hijo debe sacar las cosas de su despensa para darme a mí. Eso duele”.

En un relato que estremece, admite que a pesar de haber transcurrido tres años de la muerte de su marido por un accidente cerebro vascular, es un golpe que todavía no puede superar. Además enfrentó la pérdida de su mamá y de su suegra.

A lo anterior se suma que su hija, de profesión enfermera, estudió con el crédito solidario. Al terminar su carrera adeudaba 17 millones de pesos. Ella no ha tenido un trabajo estable y sólo la llaman para hacer suplencias que habitualmente duran unos días. Mientras tanto su deuda sigue creciendo.