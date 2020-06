El drama que golpea a los “sin techo” sin importar edad ni procedencia

Son alrededor de 12 las personas en situación de calle que cada noche llegan a buscar refugio dentro y en las inmediaciones del Hospital Clínico de Magallanes, algunas de las cuales han hecho de este sector “su hogar” durante años.

Ellos, reconocen que la declarada emergencia sanitaria ha impactado en sus vidas de dos maneras. Por un lado, por la exposición a un virus que se cierne como amenaza presente y que se suma a las enfermedades propias del periodo de invierno; por otro, ha permitido que sus casos se visibilicen y que manos solidarias les entreguen al menos una palabra de alivio, una instancia de contención y hasta un plato de comida.

“Están estigmatizados. La gente piensa que son todas personas con problemas de alcohol y no es así. Algunos trabajan en lo que pueden, y quedaron sin trabajo. Otros llegaron a esta instancia porque no tuvieron cómo seguir pagando un arriendo. También hay quienes han vivido dramas familiares y terminaron así, en la calle, solos. Hay personas de Punta Arenas, de Chiloé y, de incluso, más al norte, que un día llegaron buscando trabajo”, señala la presidenta de la Fundación Love That United The World, Lilian Jara, quien junto a sus voluntarios los visitan a diario para entregarles “alimento para su estómago, pero también para sus almas”, enfatiza.

Entre quienes se reúnen en el sector hay dos mujeres, un hombre que pernocta en el lugar hace 8 años y ahora se suma un joven que sin trabajo y sin techo no tuvo más alternativa que asumir dicha condición, de calle.

Jara cuenta que no siempre es grata la presencia de estas personas en dependencias del hospital, “porque se entiende que hay un tema de higiene, de olor, pero lo que no se entiende es cómo estando ahí mismo en un servicio de salud nadie se preocupa de informar a las autoridades y pedir una solución concreta. Por ejemplo, el sábado en la noche fuimos expulsados del recinto porque les llegamos a dar comida, y aunque entendemos que no son comedores, hoy, por no decir nunca, la situación no está para ignorar esta realidad, está para ser solidarios. Lo que falta no sólo es preocupación, también sensibilidad, y entender que esta gente no es leprosa y que muchos de ellos están en esas condiciones porque no tuvieron alternativa”.

No son los únicos

Si bien durante sus recorridos nocturnos, los voluntarios de Love That United The World han registrado la existencia de cerca de 60 personas que permanecen en las calles, aquella realidad se agudiza con situaciones eventuales que se han producido a raíz de esta pandemia y que también comienza a golpear a los migrantes.

Angélica Flores, de la Agrupación Colombianos en la Patagonia, conoció el sábado el caso de la familia, con dos pequeños niños, que fue protagonista de un incidente en la toma Lautaro. “Nos gustaría que fueran casos aislados, pero hay otras situaciones que se complican aún más por acciones de poca tolerancia y solidaridad. A veces indigna el trato, como el que hubo con esta familia que en su desesperación sólo pedía techo para unos días mientras el hombre encontraba trabajo y tenía para irse a otro lado”, señala.

Por su parte, Johanna Castillo, del Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia, dice que hoy han debido ampliar su trabajo de asesoría legal a la de ayuda social. De hecho han venido recolectando alimentos y entregando canastas a familias extranjeras que están atravesando por la misma complicada realidad que cientos de magallánicos. Con lo anterior, quiere decir que las necesidades son las mismas porque la realidad es una sola, sin distinción de nacionalidad.