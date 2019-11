El escritor Niki Kuscevic y la última Feria del Libro organizada por la Sech, filial Magallanes

Por Víctor Hernandez, Sociedad de Escritores de Magallanes

Nos dejó en la tarde del jueves 7 de febrero de este año. Como una ironía del tiempo se fue en un verano, en un día muy soleado, el hombre que amaba la oscuridad del invierno magallánico, que gustaba del frío y de la nieve para meditar sobre sus escritos y lecturas; a menudo se le encontraba caminando por las calles del centro de Punta Arenas, casi siempre vestido de negro, con algunos libros y revistas bajo el brazo. Hace diez años, en el helado mes de agosto de 2009, acompañamos y compartimos con nuestro querido amigo, en el comité organizador de la hasta ahora, última versión de la Feria del Libro creada por la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes.

La materialización de este logro cultural, humano e institucional, se debió a la formulación de un proyecto titulado “Feria cultural del Libro de Magallanes”, ideado por el entonces presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, el recordado Dinko Pavlov Miranda, iniciativa presentada a financiamiento del Fondo de Provisión Cultural del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 2% año 2009, la que resultó favorecida en votación unánime, en la sesión llevada para su efecto por los consejeros regionales que asistieron a esa reunión, el sábado 6 de junio de 2009, para su ejecución, en el transcurso de ese año, por un monto total de $ 7.997.667 pesos.

Con antelación, Dinko Pavlov había celebrado una reunión en los primeros días de marzo con el entonces alcalde de la comuna de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo, a la que asistimos con Niki como invitados, con el propósito de establecer una alianza entre la Sech, filial Magallanes, y la Ilustre Municipalidad de nuestra capital regional. El edil ofreció incorporar a la Feria del Libro como otro capítulo de las “Invernadas de la Patagonia”, figura legal y administrativa que se mantuvo incólume hasta el año 2018.

En ese momento, a Pavlov se le veía pletórico de energías, como en sus mejores tiempos, en que el halo de su personalidad y su voz inconfundible, solían matizar largas jornadas de conversación y sana bohemia, acompañado del canto y de la música; junto a nuestras amigas y amigos escritores y de nuestros inseparables e interminables mostos blanco y tinto. Sin embargo, cuando el gobierno regional dio a conocer los resultados del fondo de cultura de ese año, Dinko Pavlov sufriría una peligrosa recaída de su enfermedad al pulmón, debiendo internarse de urgencia en Valdivia, sin sospechar, que iniciaba un viaje sin retorno, el principio del fin de una vida azarosa como la suya, repleta de aventuras, anécdotas y emociones, que se fueron apagando con él, un 23 de mayo de 2010.

Elaboración de un arduo programa de trabajo

En ese momento histórico, Niki Kuscevic, junto a una amiga en común, Marta Cartagena, y quien escribe estas líneas, nos dispusimos a representar a nuestro presidente, para tratar de sacar adelante la XIII edición de la Feria del Libro, que como en todos los certámenes anteriores, llevó el nombre de algún sobresaliente escritor magallánico. En aquella oportunidad, se homenajeó al poeta y narrador, Premio Nacional Salvador Reyes y Municipal de Literatura de Punta Arenas, año 1998, Carlos Vega Letelier. El alcalde Mimica y miembros del departamento de Cultura de la municipalidad, engalanaron el centenario y vetusto edificio de José Menéndez Nº741, en donde por décadas funcionó la legendaria Escuela Superior de Hombres Nº1 y que luego fuera sede de otro emblemático plan educativo, el Centro de Educación Integral de Adultos, (Ceia). Se habilitó el primer piso con sus salas y baños, para cobijar a miles de volúmenes de libros y revistas, con sus libreros y encargados responsables; además, se reacondicionó el Salón Pacífico, ubicado en el segundo piso para el ciclo de charlas, conferencias y presentaciones de los libros.

Finalmente, la XIII Feria del Libro se llevó a efecto, desde el 13 al 22 de agosto. Tomaron parte de esta fiesta de la cultura un total de veintidós editoriales y librerías, siete de ellas regionales y quince nacionales, que en su conjunto totalizaron más de quince mil títulos para ofrecer a la comunidad. En la ceremonia inaugural, el profesor de Historia Carlos Vega Cacabelos, nieto del escritor homenajeado, al recordar a su abuelo, junto con realizar un recuento de su vasta trayectoria literaria, lo describió como “galante lobo ansioso de amores”, y resaltó el legado de uno de los textos más importantes que se hayan escrito sobre literatura marítima en Chile: la novela “Pasión y muerte del velero Cóndor”. La jornada culminó con la presentación, en dependencias del Salón Pacífico, de la novela “Bagual”, del joven autor, ganador del premio literario “Roberto Bolaño”, versión 2008, Felipe Becerra.

El viernes 14 de agosto se presentó la Agrupación Femenina Literaria Regional (Afelire). Su presidenta, Maruja Scott, luego de señalar que la organización contaba con catorce cultoras de las bellas letras, recordó la realización de la primera Feria, en 1991, en que sin mayores recursos, pero, con el esfuerzo de muchos integrantes de la Sech, filial Magallanes, consiguieron traer al austro al futuro Premio Nacional de Literatura, Volodia Teitelboim. Esa noche, el entonces magister por la Universidad de Vilanova, en Estados Unidos, el académico Christian Formoso compartía con el público local los pormenores de su icónico libro “El cementerio más hermoso de Chile”, en un momento muy especial: la obra había sido seleccionada finalista en uno de los concursos de literatura más importantes de Latinoamérica: La Lira de Oro de Ecuador. Al respecto, su autor confidenciaba a La Prensa Austral: “A mí la búsqueda de la poesía me tomó varios libros hasta llegar al ‘Cementerio más hermoso de Chile’ que es mi último libro, pero que para mí significa el primero, porque es un libro que me alegra y que me ha dado muchas satisfacciones”.

El público copó el llamado Centro de Emprendimiento Cultural, donde funcionó la Feria del Libro ese fin de semana. El sábado 15 el creador Cristián Cottet, presentó la nueva obra del poeta, periodista, y crítico literario, Alejandro Lavquén, “A buen paso atraviesa la noche”. En relación al evento, el autor se refirió en elogiosos términos: “Yo creo que esta es una de las ferias que ha tenido más difusión a través de los medios. La asistencia de la gente ha sido bastante alta, así que los expositores están bastante contentos y con ganas de volver”. Esa tarde, se cumplía uno de los acuerdos suscritos en marzo, entre el alcalde Mimica y el presidente Pavlov: asegurar la venida de dos grandes cantautores nacionales, y, a la vez, importantes escritores, con el objeto de confirmar la participación de ambos artistas, en los dos eventos cruciales de la invernada: El Festival Folclórico en la Patagonia y la Feria del Libro. De esta manera, se produjo la presentación de Nano Acevedo en el Salón Pacífico, con la entrega de su libro de memorias “Actas del sobreviviente”, precedido de un prólogo del Premio Nacional de Literatura, Armando Uribe. El artista, comentó a La Prensa Austral su vínculo afectivo con Magallanes y la conjugación entre su propuesta literaria y musical: “Yo tengo una deuda de gratitud con Punta Arenas. Vine acá cuando tenía un poco más de 20 años y gané el festival. En este libro recuerdo a ese protagonista que triunfó en aquel evento, como una forma de vencer el olvido”. El domingo 17, el poeta Cristián Cottet leyó una serie de poemas inéditos y el colectivo “Letras de los miércoles”, hizo un emotivo reconocimiento al escritor que inspiró el surgimiento de esta agrupación: Carlos Vega Letelier.

Las sensaciones se multiplicaron en la siguiente semana. Nos tocó el lunes hacer una síntesis de la obra de Pavel Oyarzún -a propósito de su nueva novela “Barragán”- ante un auditórium repleto; y un emocionado Oscar Barrientos, se dirigió a la concurrencia para conversar sobre su último trabajo narrativo “El viento es un país que se fue”, con la pretensión de su autor de “transmitir una idea de un territorio inhóspito al fin del mundo, enternecedor y cruel a la vez”.

Por esos días, de manera grata y sorpresiva, los hijos del connotado vecino de Punta Arenas, Armando Sanhueza Líbano –fallecido en un lamentable accidente aéreo en la Ruta Experimental Puerto Montt-Magallanes, ocurrido en 1937- Armando y Paz Sanhueza Olea, en compañía de familiares, visitaron la Feria del Libro y se sorprendieron del recuerdo que aquí aún se profesaba a su progenitor. “La finalidad de nuestro viaje es arreglar el monolito que está en el cementerio que le hizo el Partido Radical para así dejarlo en buenas condiciones. La gente ha recordado con mucho cariño a nuestro padre, hemos tenido muchas demostraciones de afecto totalmente espontáneas, porque nunca esperamos este recibimiento”, dijeron.

Luego de escuchar con atención, las lecturas de los miembros de la “Agrupación Literaria de la Tercera Edad”, y de una selección poética del autor oriundo de Porvenir, Eugenio Gligo, supimos que la esperada visita de Patricio Manns debió cancelarse, debido a un accidente doméstico del artista, lo que no empañó en absoluto el buen resultado del evento cultural. En cambio, nos enterábamos en esas horas que los escritores magallánicos, Rina Díaz, con la obra testimonial, “En un eclipse de sol”, y Dinko Pavlov, con el volumen de versos, “Factores escondidos tras los sentidos”, ganaban el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura”. La amable noticia fue entregada por los integrantes de la Sociedad de Escritores de Chile que nos visitaban, Angela Montero y Marcelo Lira, quienes además, expusieron en la Feria su trabajo poético “Sandino, orgullo de América”. Fue la antesala de la jornada de clausura, cuyo broche de oro lo entregaron, Alejandro Lavquén, considerado como el mayor conocedor de la obra de Pablo de Rokha en Chile, al presentar el trabajo de la joven y novel autora, Karen Hermosilla, con su libro “Gesto mecánico”; y Pavel Oyarzún, al comentar la nueva propuesta estilística del reconocido escritor nacional, Pablo Azócar, autor entre otras obras de: “Natalia” y “El señor que aparece de espaldas”, quien, deleitó al público con la lectura de su poemario “El placer de los demás”, trabajo premiado por el Consejo Nacional del Libro como la mejor obra inédita en categoría poesía, del año 2008. El cierre de este magno evento incluyó la entrega de libros y textos donados por los libreros y editoriales participantes, a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, (Dibam), casas de acogida y otras instituciones.

Al rescate de la obra de Niki Kuscevic

Cuando se llevó a efecto esta última Feria del Libro organizada por la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, Niki había publicado con el sello Ateli, el conjunto de poemas “Cadáver Lírico” en 2008 y se aprestaba a finalizar su vanguardista trabajo “Estudio de una imagen”, editado por Mosquito el 2010. En conjunto, habíamos dado a conocer el ensayo histórico “Restauración del Puerto Libre”; faltaban aún, las obras “Julio Ramírez Fernández: crónicas australes” y “Metalenguajes sobre el Fantasma del Faro Evangelistas”.

Niki escribió mucho y publicó poco. Le aterrorizaba la exposición pública de su trabajo, prefería degustar los libros de sus amigos, compartir experiencias, enseñar y aprender. Era el confidente, el hombre que en silencio atesoraba recuerdos, que sufría como propio el dolor o la pena de algún amigo. Trabajaba siempre en un futuro libro, “sin pausa, pero sin prisa”. Dejó abundantes textos poéticos y una obra de teatro, con la esperanza que en algún momento pudieran ser publicados.

La generosidad era uno de sus rasgos distintivos. Siempre estaba presto a colaborar con alguna causa que implicara ayudar sin ningún interés. Amaba por igual la literatura, la música y el cine. Podía leer con avidez a Vicente Huidobro o a Jack Kerouac; escuchar con indecible emoción las canciones de Sandro o inspirarse en las composiciones de Sergei Rashmaninov; o analizar con atención las películas de cineastas tan disímiles como Luis Buñuel o Martin Scorsese. Su breve obra poética acusa la influencia de estos creadores y su forma de representar la realidad desde el arte.

Niki era querido y respetado por la gente mayor. Poseía la cualidad de escuchar y aconsejar. Profesor habitual del Taller Literario de la Agrupación “Plumas Literarias”, fue mentor de varias publicaciones de este grupo humano. En su honor, el profesor José Daniel Calisto, elevó una moción para que una sala de la Biblioteca Pública Nº47, ubicada en calle Hornillas Nº42, lleve su nombre, iniciativa que fue acogida por la Dibam, y que esperamos se concrete a la brevedad.

Tenemos la triste sensación, que Niki nos dejó antes de tiempo. No nos vamos a cansar de extrañarlo, porque si de algo estoy seguro, es que un hombre con las cualidades de mi amigo no puede morir nunca. Este 12 de noviembre, en que Niki cumpliría 55 años, tenemos la convicción, que la figura inmensa de nuestro gran amigo, estará como siempre y con más fuerza que nunca, junto a todos nosotros.