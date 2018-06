“El Estado debería tener una posición más activa en el acceso a medicamentos”

En el marco de la discusión de la Ley de Fármacos II que se discute en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), Elmer Torres, valoró las indicaciones realizadas y se refirió a los aspectos que no se abordan en el proyecto, pero que inciden directamente en que los precios de los medicamentos.

Entre ellos, se refirió a la inexistencia de seguros complementarios que reembolsen parte del costo de los fármacos y el Iva que los grava. “No hay mayor cobertura para el público en general, quienes tienen que desembolsar un porcentaje importante de la canasta familiar para acceder a los medicamentos. De hecho Chile, está entre los países que menos apoyo tiene. Pensamos que el Estado debiera tener una posición más activa, más allá de las leyes existentes”, explicó el vicepresidente ejecutivo de Asilfa.

En relación a la Ley de Fármacos II, el vicepresidente ejecutivo reconoció que existe preocupación porque no se consideró lo que el espíritu de este proyecto señalaba, que era terminar con la integración de los laboratorios y las farmacias, ya que ello atenta contra la libre competencia y con esto se incentiva a que los dependientes de éstas ofrezcan medicamentos de marca propia.

“Es distinto lo que se genera en el mostrador de una farmacia a un supermercado. En un supermercado eliges por tus medios el producto que te parece más apropiado, nadie te lo impone y tú lo comparas con los otros. En el caso de las farmacias, es el dependiente de la farmacia que te da el producto que se quiere vender”, comentó.

Venta en supermercados

Es el caso de la indicación que permite la venta sin receta médica en establecimientos comerciales de venta al por menor, la asociación aseguró que tendrá un efecto positivo principalmente en aquellos lugares del país donde no hay farmacias, facilitando el acceso a importantes sectores de la población.

“Las personas que habitan zonas donde no hay farmacias podrán tener al menos acceso a medicamentos sintomáticos para un resfrío o para un dolor de cabeza, de manera que no tengan que ir a otra comuna a buscarlos. Naturalmente que esto debe ir acompañado por una campaña educativa para que la gente tenga toda la información de manera que no se produzcan consumos excesivos de medicamentos”, comentó Elmer Torres.

Fraccionamiento:

“Se pueden cometer

muchos errores”

Otra de las propuestas es la que busca permitir el fraccionamiento de medicamentos bajo prescripción médica. Sobre esto, la asociación advierte que podría tener efectos complejos y que se podrían cometer errores, esto sin contar los costos adicionales de rotulado.

Sostiene que con la actual estructura de las farmacias no existen áreas apropiadas ni personal técnico capacitado para hacer el fraccionamiento. Esta situación representa un riesgo a la hora de garantizar la trazabilidad de un producto, pues con el conocido “tijereteo” de los medicamentos es fácil cometer errores y afectar la salud de los consumidores.

“Ahora, si lo que se quiere es emular el modelo norteamericano -imaginamos que de ahí nació la idea-, hay que considerar que dicho modelo es diferente al nuestro… Allá existen áreas especializadas, con equipos técnicos y con los recursos humanos, de manera que la receta se entrega con el rotulado y todos los detalles del producto. Por ese servicio se cobran 12 dólares, pero acá la gente no va a pagar el fraccionamiento porque lo que se busca es bajar de precio de los medicamentos”, dijo el vicepresidente ejecutivo.

Agrega que el caso de los pacientes crónicos, el 80% de los medicamentos vienen con la prescripción necesaria, por ejemplo, en los pacientes diabéticos vienen para el mes, de la misma manera, el antibiótico que viene para los cinco días. En estos casos el fraccionamiento no se hace necesario.