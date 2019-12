El estallido social que también remeció a Magallanes

18 de octubre, el día que Chile cambió

La bomba explotó en Santiago, pero en todo el país el sentimiento era el mismo. El alza en el pasaje del Metro fue el último soplido en un globo que estalló y cuyas repercusiones se mantienen, avizorando un 2020 aún más movido. Ese aumento del precio en el pasaje hizo que muchos jóvenes decidieran evadir el pago e irrumpir en las estaciones, rompiendo la aparente calma del “oasis” como calificó el Presidente Sebastián Piñera a Chile, en el contexto latinoamericano.

Aunque esa evasión pareció solamente un simple acto de rebeldía, que algunos pensaron que no tendría ningún efecto (imposible olvidar al ex presidente del directorio de Metro cuando dijo “cabros, esto no prendió”), ese viernes 18 de octubre Santiago salió a manifestarse, y al día siguiente, todo el país. No por el pasaje del Metro, sino por los constantes abusos de un sistema económico que asfixia a gran parte de la población, mientras una pequeña minoría disfruta de la bonanza.

Desde entonces, hubo de todo. Desde momentos surrealistas, como la Primera Dama Cecilia Morel hablando que parecía que Chile había sufrido una invasión alienígena o el reciente informe del Big Data, entregado por el gobierno, y que asegura que esta crisis ha sido orquestada desde fuera del país, estableciendo que los principales promotores del movimiento son jóvenes, seguidores del K-Pop y cuyos referentes son Claudio Bravo, Gary Medel y Mon Laferte.

Más allá de estos episodios anecdóticos, las masivas marchas provocaron la caída de ministros, como el de Interior, Andrés Chadwick, y la creación de una comisión en el parlamento que llegó a un acuerdo político para modificar la Constitución, proceso que se iniciará en abril de 2020, con un plebiscito. Mientras tanto, los índices de popularidad del Presidente Piñera bajaron hasta los niveles más bajos de un Mandatario desde el regreso de la democracia.

Desde que se iniciaron las manifestaciones, Piñera ordenó estado de emergencia y toque de queda en las principales ciudades, los militares salieron a la calle a proteger el orden público, lo que empero, no asustó a la gente. Así, millones de personas salían un día tras otro a manifestarse a las calles.

Las protestas en algunos casos pasaron a un tono violento y la represión policial no tardó en aparecer. El balance es llamativo: 24 muertos, miles de personas heridas, entre ellos casi 250 por traumas oculares producto de disparos y destrucción en muchos edificios públicos. Esto llevo a que organismos internacionales de Derechos Humanos centraran su atención en lo que ocurre en Chile.

En Magallanes la situación no llegó a esos niveles, aunque sí hubo violentas manifestaciones que terminaron con dos oficinas de AFP destruidas (una de ellas incendiada) y con saqueos a supermercados y tiendas del centro de Punta Arenas, principalmente. También hubo destrucción y ataques contra monumentos, como el busto de José Menéndez, que fue arrancado y puesto a los pies del indio patagón del monumento a Hernando de Magallanes, en una demostración simbólica del descontento social.

Entre noviembre y diciembre se notaron los efectos de esta revolución social, principalmente en el comercio, que debió tapiar sus ventanas y puertas, a fin de protegerlos de nuevos daños, lo que dio un aspecto muy deprimente al centro de Punta Arenas. Estos incidentes, sin bien han disminuido, mantienen en alerta a las policías, especialmente durante la noche.

Las manifestaciones, masivas, coloridas y en familia, se prolongaron por casi todo noviembre, disminuyendo en el último mes del año, aunque siempre latentes. Por ejemplo, previo a la Navidad, se levantó un árbol de cartón, con mensajes alusivos a lo que pide la mayoría de los chilenos: sueldos dignos, mejora en las pensiones, erradicar las AFP, salud y educación gratuita, por citar algunos.

Aunque muchos piensan que la efervescencia disminuyó, otros apuntan a que esto recién está comenzando, por lo que se espera un 2020 con mucho movimiento ciudadano.