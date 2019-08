El forjador que transforma en arte el metal

Héctor Miranda Gómez

Por Mario Isidro Moreno

El ramo de las industrias metal-mecánicas, estuvo representado ya en los tiempos de la Colonia de Magallanes por la actividad de maestranzas y fundiciones, talleres mecánicos, herrerías y hojalaterías. Se inició en forma en 1895 con la instalación de la primera maestranza y fundición por parte de dos inmigrantes alemanes, Ricardo Lion y Adolfo Geissel (Lion y Cía.), con una importante inversión en capital que permitió dotarla de una amplia y suficiente infraestructura en edificios, maquinaria y equipo para satisfacer adecuadamente los requerimientos del género. Este establecimiento alcanzaría un rápido desarrollo y ganaría un merecido prestigio dentro y fuera del territorio magallánico, y tendría, además, una prolongada actividad técnica que pasando por sucesivas manos empresariales (Charles Milward, Milward y Cía., Lescornez y Cortés, Erwin Neracher, Indumetal S.A.) sobrepasaría el siglo de vigencia, hasta cerrar sus puertas en 1998.

Muchos, también recuerdan a las tradicionales herrerías dispersas por los barrios de la ciudad de Punta Arenas, pasando por los hermanos Quezada y otros y, llegando al gran maestro, artista y escultor Rodolfo “Talo”Mansilla.

Pero, existen otros, y dentro de ellos, sobresale Héctor Santiago Miranda Gómez, nacido en el año 1956 en la ciudad de Puerto Natales, capital de la provincia de Ultima Esperanza.

Hijo del militar de infantería Luis René Miranda Barrientos y de María Orfelia Gómez Pérez.

“Fuimos tres hermanos, Luis René, Defilia y yo. Siendo muy niños mi progenitor fue trasladado al Regimiento Pudeto, de Punta Arenas. Vivimos en distintos lugares de la ciudad, comenzando por el popular barrio 18 de septiembre, en calle Zenteno esquina Pérez de Arce. Era ese un sector muy popular y los niños concurríamos a una escuelita que se ubicaba frente al cuartel del Retén de Carabineros de la 18, en la Mateo de Toro y Zambrano, trasladándonos más adelante a la Escuela 7, de calle Chiloé”.

“Con los amigos del barrio organizábamos los fines de semana los tradicionales paseos al campo a buscar frutillas y calafates”.

“En ese tiempo aún no se iniciaban del todo las juntas de vecinos, de tal manera que mi madre tomaba la iniciativa de conseguir con las autoridades algunas mejoras para el sector. Era llamada por todos ‘la alcaldesa’, porque había organizado a la gente del lugar y con su carácter y personalidad, no tuvo problemas en obtener con la municipalidad una atención especial para un mejor vivir de la población”.

“Era muy peligroso habitar el sector bajo del río de la Mano, ya que en invierno se llenaba de agua ingresando a las casas que se inundaban completamente”.

“Eso también era, de cierta manera, una gran ventaja para los pequeños que nos deleitábamos jugando con nuestros trineos de tablas en las lagunas que se escarchaban. Recuerdo a un niño de la familia Donicke que era mi compañero de juegos y cuyo padre, que era dirigente, tenía un taller donde fabricábamos los trineos con los cuales nos deslizábamos por las charcas y laderas congeladas”.

“En cierta ocasión, aceptando un desafío, nos metimos con mi amigo y vecino Luciano Bórquez Rossi, al tubo que encauzaba el río y que, atravesando el sector, desembocaba en el estrecho de Magallanes, pero debimos salir huyendo despavoridos cuando nos dimos cuenta que el conducto estaba infectado por nidos de inmensos guarenes”.

“También estuvimos residiendo con mis parientes en los barrios Prat y San Miguel, donde de la misma manera tuvimos un vecindario fenomenal con el cual se alternaba como si fueran verdaderas familias”.

Su juventud

“Ingresé al Liceo de Hombres de Punta Arenas, donde tuve muy buenos amigos, que, hasta el día de hoy los sigo teniendo. Posteriormente, en el año 1970, me fui a la Escuela Industrial y al egresar realicé mis prácticas, muy joven, tenía 17 años, en Cerro Sombrero para la Empresa Nacional del Petróleo y luego en Tres Puentes. Terminó mi práctica en el año 1973, ocasión en que inicié mis estudios en la Universidad Técnica del Estado. Primero en la especialidad de Técnico en Mantención Eléctrica, pero con el tiempo me cambié a la recién creada carrera de Técnico en Estructuras Metálicas, por necesidades tanto de la Enap como de Asma, titulándome en el año 1977”.

“Mi primer trabajo fue con una empresa norteamericana que había llegado a la zona por petición del Estado de Chile, para realizar labores de geomensura en la primera y segunda angostura del estrecho de Magallanes. Junto a otro par de chilenos estuvimos un año en medio del mar, viviendo en un barco científico extranjero. Existía la posibilidad de bajar a Punta Arenas una vez al mes, pero el ofrecimiento de un bono especial por permanencia en la nave me hacía quedar sin hacer uso de mi permiso legal. Así, estuve seis meses embarcado”.

“Nuestra juventud permitía que no nos afectaran mayormente las rigurosidades del clima. Era peligroso el trabajo ya que nos desplazábamos en botes zodiac hacia los lugares de menor profundidad donde el barco no podía llegar. Eso era tanto en el plácido verano, pero con fuertes vientos, como en los inviernos crudos de lluvia y nevazones”.

“En una ocasión se registró un accidente grave, cuando se procedía en el bote a extender el cordón que permitía el explosivo. Esto se hacía con la mano y cuando estaba en condiciones, se daba la señal a la nave por medio de un teléfono y de allá oprimían el botón detonador”. “Equivocadamente se dio la señal cuando aún el explosivo estaba en zodiac y producto de ello voló por los aires el bote con sus tres tripulantes, los que resultaron con heridas de bastante consideración”.

“Luego de esta primera experiencia laboral, me vine a trabajar a la capital regional con el arquitecto Dante Baereswyl y, a continuación, ingresé a la Empresa Nacional del Petróleo para participar en la instalación de la planta Gregorio, necesaria estratégicamente para proveer de combustible a las aeronaves de la Fuerza Aérea, en fechas de relaciones muy complicadas con el vecino país. Me correspondió la construcción de las fundaciones para el establecimiento de esta estructura traída desde los Estados Unidos”.

“Por parte de Asmar se me entrega la misión de ver la situación de implementación de la tubería submarina por donde pasarían las líneas de gas y petróleo. Finalizado esto, la empresa petrolera me envía como inspector de la construcción de las plataformas marinas en Bahía Laredo, donde trabajaban alrededor de 1.500 personas, lográndose el armado de 43 estructuras para su instalación en el proyecto Costa Afuera”.

Comienza su independencia

“En el año 1989, con 32 años de edad, me retiro de la empresa (Enap) y me instalo en la zona de Temuco, debido a la gran necesidad de técnicos en la parte industrial, motivada por la construcción de tres celulosas, Mininco, Arauco y Nacimiento y, además, la primera represa en el alto Bío-Bío. Participé en esas actividades por casi siete años, con una paga extraordinaria que me permitió hacer importantes ahorros”.

“En el año 1997 regreso a Magallanes por un tema familiar. Ya estaba casado con Cecilia Flores Agüero,hija de Iris Agüero Pleticosic, muy ligada familiarmente a la docencia, con la cual tuvimos una hija, Katerine, hoy también educadora. También tengo un hijo, varón, Federico, estudiante de Ingeniería en Física en la Universidad de Temuco”.

“Razones privadas producen una separación y hoy, estoy en una relación ‘puertas afuera’, con Jacqueline Antoine, profesora de arte, de origen francés, la cual es un tremendo apoyo para mi, tanto en lo personal como en lo laboral”.

“Por muchas razones, siempre me dediqué al dibujo, y cuando llego de nuevo a Punta Arenas, aconsejado por una persona mayor, comienzo a trabajar sólo en una actividad que nunca había hecho, como soldar, nivelar, cortar, etc. ya que siempre estaba en la parte teórica y técnica y no práctica”.

“Tuve que meter mis manos en este tipo de labor, formando una pequeña empresa que la llamé “Artemetal”, que ya tiene 23 años de existencia y con ello descubro en mí un oculto artista nato del metal”.

“Esto es avalado por múltiples trabajos que he realizado, entre los cuales destacan la restauración de las lámparas del Teatro Cervantes, afectadas por un incendio; fabricación de la marquesina de metal con vidrios de alta seguridad del Teatro Municipal; construcción para la Parroquia Catedral, de rejas de protección con figuras sacras, para sus calderas; restauración de los portones principales de acceso al Club de la Unión; portones de fierro forjado, estilo español, para el ingreso lateral del hotel Finis Terrae; lámparas y trabajos ornamentales en metal para el hotel José Nogueira, etc. etc”.

“Cada pieza que el artesano hace, le entrega a ella todo su amor y toda su pasión pero, para poder vivir, hay que venderla; quizás uno quisiera poder guardarla y atesorarla como algo tan apreciado que salió de nuestras manos”.

“Haber tomado esta profesión, para mí significa todo, porque este arte me ha dado alegría, cariño y la posibilidad de conocer mucha gente y desarrollarme, a pesar del significado de dulce y agraz que tiene esta profesión, dulce en verano y amargo cuando en los crudos inviernos, hay que cumplir los compromisos laborando en galpones abiertos, escarchado de frío, pero con los deseos terminar la labor plasmando en el metal las ideas que el cliente ha solicitado”.

La casa de Héctor Santiago Miranda Gómez, es un verdadero museo del metal forjado; desde el antejardín, pasando por sus dependencias interiores hasta el patio trasero, se posan, trepan los muros, se enganchan y se aferran las filigranas minerales, invadiendo con sus cuerpos metálicos, ese hogar que comparten con este artista forjador.