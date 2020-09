El giro en 180 grados de los pequeños empresarios del turismo en Natales

– La falta de actividad y con ello de ingresos, los ha impulsado a crear nuevos emprendimientos para poder subsistir.

La industria del turismo produjo todo un proceso de cambio en Puerto Natales, surgiendo en la ciudad una serie de hospedajes y agencias de viaje, que durante el verano a “duras penas” lograban satisfacer la demanda que aumentaba cada año.

Para ellos, sin duda, la llegada del coronavirus con todas sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales es un golpe que muchos aún no han podido asimilar. En marzo el turismo se detuvo “en seco”, no llegaron más visitantes, no hubo más demanda por sus servicios y ellos mismos debieron encerrarse en casa como una medida de protección y sanitaria.

Este nuevo escenario los ha obligado a buscar otras actividades y reinventarse para sobrevivir.

Algunos de inmediato reaccionaron y su espíritu emprendedor los motivó a enfrentar nuevos desafíos. Otros demoraron más, con la esperanza que la pandemia fuese pasajera y que finalmente se iniciara una nueva temporada de turismo. Podía ser más corta y más dificultosa, pero finalmente iba a ser la actividad que conocían y en la cual se desenvolvían con destreza.

Nada de eso ha sucedido. Hoy han asumido que está lejos de superarse la pandemia y que deben comenzar a emprender nuevos caminos para obtener el sustento para sus hogares.

Las nobles y apetecidas pastas

Hace seis años llegaron Marcelo Godoy y Camila Corp e instalaron su empresa de operadores turísticos. Vendían excursiones de trekking y mountain bike dentro y fuera del Parque Nacional Torres del Paine.

Su trabajo les permitió establecerse y vivir con tranquilidad. Este año sin embargo comenzó complicado y a fines de febrero ya no había mayor demanda.

“Se empezaron a caer muchos grupos por el tema del coronavirus y en marzo ya no había nada”, relató.

Durante ese mes perdieron toda esperanza en el turismo que calcularon recién podría reactivarse en diciembre.

Ante este panorama decidieron retomar una actividad que en el invierno del año pasado habían realizado y que consiste en la elaboración y venta de pastas frescas como fettuccini, lasañas y ñoquis, entre otros.

Esta idea surgió de su propio gusto por las pastas, su entusiasmo y el apoyo de algunos amigos cocineros, cuyo conocimiento les ha permitido mejorar el producto.

Marcelo expresó que esta nueva actividad “la hemos tomado con mucho respeto y nos hemos esmerado en hacer lo que hacemos en un nivel óptimo. Hasta ahora todo ha resultado. Hemos estado recibiendo muchos pedidos”.

Su emprendimiento lo denominaron “La Mansa Pasta” y venden sus productos a través de Intagram y Facebook. Una experiencia que les ha dejado la pandemia del coronavirus es que “siempre hay que pensar en una actividad distinta a la que uno tiene como oficio o profesión. Creemos que va a demorar a que llegue el turismo, porque es una actividad muy sensible, por lo que hay que ser muy precavido”.

Alianza de luchadoras

Quienes en su momento se atrevieron a incursionar en el turismo y lograron levantar sus emprendimientos tienen un espíritu especial. Por ello al verse obligados a enfrentar nuevos rumbos y probar suerte en otras actividades lo han tomado como un proceso de aprendizaje y de conocimiento personal de sus propias capacidades.

Tal es el caso de las amigas Gloria Albornoz y Lidia Melo. La última de ellas junto a su madre abrieron el 6 de septiembre de 1973 la pensión “Florida” ubicada en calle O’Higgins Nº431.

Ante la creciente demanda y las nuevas exigencias del mercado, se fue adecuando primero transformándose en una residencial para terminar siendo un hostal. Aunque el movimiento social del año pasado causó temor, finalmente no se vio reflejado mayormente en los números.

Ella trabajaba todo el año, sin embargo con la irrupción del coronavirus decidió en marzo cerrar por su propia seguridad, de su personal y de los pasajeros. Pensó que lo anterior se podía prolongar por unos tres meses, pero nunca el medio año que ya lleva.

Lamenta que pese a la situación que enfrenta el sector no existe ningún apoyo, y que las ayudas siempre favorezcan a los más grandes y no a los pequeños que deben pagar impuestos, contribuciones y patentes.

Hasta el momento manifestó que todos los anuncios se refieren a prorrogar pagos de servicios básicos o de algunos impuestos. Sin embargo finalmente habrá que pagarlos y repactar las deudas y para un pequeño empresario eso significa arriesgar todos sus bienes y capital.

Se encontraba angustiada al no tener ingresos y tener que sostener a su hija que se encuentra estudiando. En esos momentos “una amiga me invitó al ver que estaba preocupada y, como la cosa no daba para más, decidimos empezar un delivery”. Aunque hay muchos emprendimientos similares hasta el momento les ha ido bien, gracias a un producto de calidad y a la red de amistades y conocidos que han cultivado en el tiempo.

Por ello, desde hace poco más de un mes se encuentran vendiendo empanadas, pan con chicharrones, picarones, papas rellenas, pan amasado y otros. Los pedidos se pueden hacer al fono 612-410491.

Su socia y amiga es Gloria Albornoz, quien heredó de su madre el restaurante “El Campesino” que funciona desde hace medio siglo en calle Balmaceda Nº427. El año 2006 decidió derivar hacia el turismo instalando una agencia de viajes y un hostal en el mismo establecimiento.

En marzo recibió en su local al último visitante de Europa. Ese mes decidió cerrar y realizar una cuarentena por seguridad.

Cerrado el tema del turismo y apremiada por las circunstancias, decidió comenzar a operar su patente de restaurante, sin embargo, admite: “Me sentía insegura y tenía miedo de empezar esto y que fracasara”. Por ello, invitó a su amiga Lidia a enfrentar juntas este desafío. “Ambas somos guerreras y ojalá podamos seguir avanzando porque la única forma de poder sobrevivir, porque hasta este momento estábamos de brazos cruzados”, manifestó.

Reconoce que no ha sido fácil, aunque más que la cocina -donde ha descubierto sus habilidades- ha sido el poder ubicarse en la ciudad para ir a dejar los pedidos.

Agregó: “Hemos tenido una buena recepción. Ambas estamos muy contentas lo que nos incentiva a seguir con lo que estamos haciendo”.

Del turismo a la huerta y las pastas

Hace aproximadamente 15 años nació en Puerto Natales la empresa de tour operadores BlueGreen Patagonia, formada por Claudia Herrera y su esposo Francisco Barría. El estallido social de octubre del año pasado fue como un llamado de atención, pero la temporada se presentó normal. Ellos trabajan casi exclusivamente con visitantes extranjeros. En febrero comenzaron a ver ciertos atisbos de lo que venía. El 18 de marzo llegó la hecatombe y en tres días debieron gestionar los pasajes de retorno de todos sus clientes.

Hoy reconoce: “La verdad, nunca nos dimos cuenta”. Tras solucionar el tema de sus clientes, guardaron cuarentena hasta abril junto a su pequeña que tampoco pudo volver a clases. A fines de ese mes les “cayó la teja” y se dieron cuenta que el tema venía “para largo”, aunque siempre con la esperanza que pasado el invierno todo podía volver a reactivarse.

Sin embargo, ya en mayo, junto a su esposo, tomaron contacto con las huerteras y se dieron cuenta que ellas también habían sido afectadas por la crisis del turismo. Sus productos ya no eran solicitados por restaurantes y hoteles. Ante ello decidieron ser el nexo entre las productoras y la propia comunidad.

Ese fue el origen de la tienda de productos biodegradables y hortalizas frescas en Puerto Natales “Señora Canela” ubicada en calle Galvarino Nº618.

“Comenzamos a recolectar los productos en los huertos y a venderlos en la ciudad. Es una canasta con todo tipo de hortalizas frescas que llega directamente del huerto a la casa del vecino”, indicó.

Además de ser una actividad comercial ha sido un viaje de conocimiento y redescubrimiento de lo que fueron las antiguas huertas que existían en los patios de los magallánicos.

Agregó: “Desde que empezó la cuarentena nos ha ido bastante bien, no es lo mismo que ingresa por el turismo, pero nos mantiene activos y además estamos haciendo algo positivo”.

Lamenta que desde un comienzo no se haya dicho la verdad. Que la pandemia vino para quedarse un buen tiempo y que la única forma de enfrentarla es con una vacuna.

Ello habría permitido que mucha gente no hubiese estado esperando la reactivación del turismo, sino que este tiempo se habría aprovechado para incursionar en nuevas actividades.