“El gobierno y los parlamentarios ven otra realidad de país”

Representante local, Alex Martinic Buljevic, participó de una cita virtual con el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El representante regional de la Federación de Instituciones de Educación Particular y director y sostenedor del Colegio Nobelius, Alex Martinic, participó el martes en una reunión virtual con el ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas, instancia en la que también intervino el presidente de la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados, Ricardo Salinas. El objetivo era despejar algunas dudas respecto del futuro de los colegios particulares, aunque los resultados no fueron los esperados, pues “no se entregó ninguna solución concreta para los establecimientos que están pasando por una situación compleja debido a la morosidad, especialmente los jardines infantiles privados”, indicó Martinic.

En el encuentro, si bien el ministro insistió en que un retorno a clases se hará cuando estén todas las condiciones sanitarias garantizadas, “se infiere que la responsabilidad de algún contagio recae en el sostenedor, así como también las probables denuncias. En este sentido el Ministerio de Educación ‘se lavaría las manos’, ya que la solicitud de retorno la pediría el sostenedor y no sería por orden de la autoridad. Así es el escenario al cual nos enfrentamos y así quieren exponer a toda nuestra comunidad, aunque algún día lleguemos al paso 4”.

También se le consultó sobre los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, relativos a la prohibición a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados de negar matrícula a alumnos con deudas en 2020 y a la promoción automática, “contestando inmediatamente que esos proyectos no los presentó el Ejecutivo y que ellos nada pueden hacer”. En esa línea, Martinic cree que debiese existir una suerte de “compensación” por parte del Estado a los colegios particulares, ya que posteriormente reflexiona que el Mineduc los discrimina a ellos, al entregar ayuda a la educación pública y no a la privada, siendo que la crisis los ha afectado a todos.

“Observamos que, en general, el gobierno y los parlamentarios ven otra realidad de país. No conocen los colegios particulares, se dejan llevar por el mito de que éstos tienen recursos ilimitados, cuando la realidad es otra. A todos nos ha pegado la crisis y los colegios particulares (y también los jardines infantiles privados) nos sentimos una vez más dejados de lado, abandonados, sin ninguna ayuda y, lo peor de todo, sin la voluntad de la autoridad para hacer algo para que no quiebren. No es que no existan recursos, simplemente no quieren tendernos una mano”, concluyó Martinic.