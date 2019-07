“¡¡El grito, el grito!!” de Cachureos fue entonado por casi 10 mil personas

El público no se conformó con el show artístico. Al término del espectáculo la gente pidió fotos, saludos y abrazos a Marcelo y sus personajes. Hubo un ambiente de felicidad general, en personas de todas las edades.

Como se dice en buen chileno, “le achuntó medio a medio”… La socorrida expresión popular es válida para la Municipalidad de Punta Arenas, por el espectáculo que preparó para la tarde de ayer, en la previa de la jornada final del Carnaval de Invierno. Desde pequeños niños hasta adultos mayores, disfrutaron del show del grupo “Cachureos”, que encabezado por su animador Marcelo, y con todos los personajes que hicieron famoso por décadas al clásico programa televisivo, causó furor entre los miles de fanáticos –aunque no hubo cifras oficiales se habló de unas 10 mil personas-, que esperaban con ansias la presentación artística.

El público que se dio cita en la Plaza de Armas coreó cada una de las canciones y rió con los concursos y ocurrencias, especialmente del siempre deslenguado “Epidemia” y del pícaro “Gato Juanito”. También hubo baile, a cargo de las “Chicas Yeyé” y canto con el “Zancudo Draculón”, “Chanchomán”, “El Pollo”, “Wenceslao” y “La Mosca”.

El espectáculo se inició poco antes de las 16 horas y se prolongó por casi una hora y media. Al cierre, el alcalde Claudio Radonich subió al escenario para felicitar al grupo e invitó a Marcelo a que vuelvan para el carnaval del próximo año. “Si es que pasamos agosto”, fue la respuesta del popular animador infantil.

Cuidando su garganta post show (no hubo más de 3 grados Celsius durante su presentación) Marcelo agradeció el cariño que le brindaron los magallánicos, destacando que es primera vez que actúan en un escenario abierto en Punta Arenas.

“Siempre habíamos venido al gimnasio, pero nunca al aire libre y con tanto público, algo casi inédito por el frío. Pero ese es el fenómeno que tiene este programa, que ya tiene casi 40 años, muchos de ellos ya no en televisión, pero que la gente lo recuerda, porque en algún momento de sus vidas, entramos en sus casas, todos los domingos durante muchos años. Ya no estamos, pero quedó ese recuerdo y agradecimiento del público, que lo pasó bien con nosotros. Las canciones no tienen groserías, es algo que ya no se ve, porque hoy se lleva la grosería, la violencia, en fin, el mundo está así”, comentó Marcelo.

Visita express

El animador y sus personajes no tuvieron tiempo de quedarse a disfrutar del carnaval, pues de inmediato debieron viajar a la capital para continuar su gira, que los tendrá actuando sin parar hasta enero. “Tenemos más de 10 funciones en agosto, como 6 en septiembre, y de octubre no paramos hasta marzo. Ahora vamos a Concepción, Chillán, Salamanca, Santiago, Valdivia, Coquimbo, muchas partes”, detalló finalmente Marcelo.

“Vine con mi hija y mis sobrinas, estuvo muy bonito, canciones del recuerdo, muy bueno el show”, comentó Paulina Araya, que estuvo acompañada de Antonella, Maite y Martina. Maite llegó desde Puerto Williams y levantó su mano para decir que le encantó la presentación, aunque quizás nunca vio el programa en la tele. “La canción que más me gustó fue la de la mosca”, destacó.

En tanto, Susana González opinó que “me sé todas sus canciones y estoy feliz de estar en Punta Arenas, porque vengo de Valparaíso, pero tengo mi familia acá y todos los años vengo al Carnaval. Esto para mí, fue una sorpresa, estoy muy contenta”.