Ensayo ganador del concurso “A 500 años de Magallanes” La docente magallánica de la Escuela Padre Alberto Hurtado de nuestra ciudad, Claudia Paredes Navarro, elaboró su reflexión en torno a la figura y la titánica proeza naval protagonizada por el navegante portugués Hernando de Magallanes. Su creación le valió el primer lugar del certamen organizado por la Fundación Futuro y la Municipalidad de Punta Arenas

A inicios del presente mes se dieron a conocer los ganadores del concurso de ensayos “A 500 años de Magallanes”, organizado por la Fundación Futuro y la Municipalidad de Punta Arenas.

El trabajo denominado “El Humanismo en el Siglo XXI”, de la profesora Claudia Paredes Navarro, de la Escuela Padre Alberto Hurtado de nuestra ciudad, se alzó con el primer lugar.

El segundo lugar fue adjudicado a Omar Cifuentes Calquín del Liceo de Adultos de Estación Central con el ensayo “Patrimonio de la Humanidad: el paso Magallanes-Elcano”, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Saúl Delgado, del Instituto Alemán de Purranque, con el trabajo “Ruta Magallanes-Elcano, una mirada retrospectiva a la primera circunnavegación terrestre”.

A continuación, el texto íntegro del ensayo ganador de la docente magallánica.

“El Humanismo en el siglo XXI”

El siglo XVI, se sumerge en el Humanismo, aires de cambio que impulsan al ser humano a partir de sus propias ideas emanadas de la razón. Si bien se vive en un contexto materialista, el ser humano no ansía solo riqueza, quiere destacar, quiere lograr lo imposible, cambiar la historia y ser reconocido por ello. El humanista se prepara, deja los miedos a un lado y se lanza a lo desconocido. De esta manera, intrépidos visionarios, como Hernando de Magallanes, han logrado que el mundo sea explorado ininterrumpidamente. Por otra parte, ya en pleno siglo XXI, los Estados democráticos, conocedores de la historia, exigen a sus habitantes ser partícipes de su desarrollo, de su ambición y sacrificio, cual humanista lo fue de su nación. Las escuelas se empeñan en formar ciudadanos integrales, con autonomía, conscientes de sus derechos y deberes para con su país, en un mundo cada vez más globalizado.

Sin embargo, esto lleva a plantearnos, si es posible en pleno siglo XXI, lograr las cualidades exigidas para un ciudadano al servicio de su pueblo, y más aún inspirándose en aquellos humanistas que condujeron al mundo a su conocimiento integral. Podríamos preguntarnos entonces ¿Son las cualidades de un humanista, como Hernando de Magallanes, necesarias para el ciudadano del siglo XXI? pues, podemos afirmar que el navegante portugués al servicio de España es un hombre común de su época, pero que encarna los atributos que en cualquier período son bienvenidos para contribuir al desarrollo de su nación (aunque sea adoptiva). Se vio en una encrucijada permanente, dejando en evidencia que su personalidad, puede ser entonces imitada a lo largo de la historia e incluso puede ser tomada como un modelo de ciudadano con cualidades necesarias para el siglo XXI, realidad cargada de desafíos, obstáculos y pruebas.

Para comenzar, Magallanes es el servidor incondicional, quien participó activamente en las conquistas portuguesas de los sabores y aromas de Oriente. Sin embargo, no destaca, es más bien ignorado. “Sólo él vuelve a una patria donde nadie lo espera ni le demuestra gratitud. Pasa como un forastero, sin recibir de nadie un saludo. Así entra en su patria el «soldado desconocido.» (Sweig, 2016, p.29) Hoy perfectamente podría ser el ciudadano que cumple y se esfuerza, el anónimo que recibe paga sin mayor distinción, pero que ama su rol social y por lo tanto, al igual que el navegante es resiliente y paciente, pues ya se abrirá otra puerta. Comienza “desde abajo”, dejando atrás las trabas que por mera injusticia o prejuicio le han impedido escalar.

Es el hombre corriente que persevera, pues sabe que en esta vida las oportunidades se dan pocas veces y si no, se buscan. Deja atrás su patria y su bandera, pues habrá sin duda un lugar en el mundo que dé cabida a sus ideas. Martinic (2016) nos relata como aquel veterano es rechazado por el rey de Portugal, señalando que:

“Concedida la entrevista, su resultado debió contrariarlo y mucho con el rechazo del rey a su petición, decisión que Magalhaes tomó como acto de injusticia y de agravio a su persona por cuanto estaba convencido de la calidad de sus servicios y de la legitimidad de su proceder. Dolido en lo más íntimo se alejó de ese rey ingrato e injusto.” (p. 59)

Así, el permanente forastero se refleja hoy ¿Por qué no? en el inmigrante que no busca cambiar la historia, pero sí su destino. Aquel que, además con alguna limitación física, ha puesto más empeño que todos en superar los obstáculos del mundo actual.

Magallanes es el polifacético, trabaja duro y se abre a toda posibilidad de aprender. Así, posee lo más preciado para un aventurero: experiencia. Entiende que, “Un sobresaliente no se escapa de manejar las velas en las tormentas y de aguantar firme al servicio de las bombas del agua, y hoy ha de formar en el asalto de una ciudad, y mañana le toca acarrear la arena para construir fortificaciones bajo un sol ardiente. Tiene que llevar a cuestas fardos de mercancías para el trueque y hacer centinela en las factorías, y pelear en tierra firme o a bordo, y ser tan diestro en el manejo de la sonda como de la espada, y saber obedecer y saber mandar. Participe de todo aprende a poner el alma en todo, y será a la vez soldado, navegante, mercader y conocedor de la gente, de las tierras, de los mares y de los astros”. (Zweig, 2016, p.19)

En pleno siglo XXI, es aquella persona que conoce sus talentos y debilidades, por lo que absorbe las herramientas necesarias para crecer, pues sabe que el mundo exige destrezas dinámicas y que el aprendizaje es teoría, pero se demuestra en la práctica.

Es errático, actuando sobre la marcha, pues ya no hay tiempo para lamentaciones, la suerte está echada en un mar infinito de amenazas. Sin embargo, el navegante resuelve el nudo imposible que pone en riesgo su empresa en altamar. “Este había sabido moverse con habilidad desbaratando de un cañonazo un intento semejante de la rebelde San Antonio que disponía de mejor artillería que la capitana (…) El motín había sido controlado rápidamente y con apenas el costo de dos vidas (…) (Martinic, 2016, p.98) Es sin duda, el emprendedor que se ve perdido, pero que encuentra la salida donde no la hay. ¿Cuántos emprendedores pierden y vuelven a reinventarse para salir a flote? …muchos, pues al éxito no pocas veces le antecede el fracaso.

El capitán se toma los contratiempos con mesura, sabe que no cumplirá su promesa si pierde de vista el norte de su objetivo. Es puesto a prueba una y otra vez en su travesía, especialmente en “tierra incógnita”, ya que debe lidiar con el hambre, el frío, la deserción y la soledad de sus planes, con sus miedos que calla para no morir por su osadía. Pigafetta (2019) narra cómo los acompañantes del portugués encuentran por fin la salida al océano Pacífico, cuando nadie, excepto Magallanes, lo creía posible, señalando que: “Los tripulantes de esta embarcación regresaron al tercer día, anunciándonos que habían visto el cabo en que concluía el Estrecho, y un gran mar, esto es, el Océano. Todos lloramos de alegría. Este cabo se llamó el Deseado, porque, en efecto, desde largo tiempo ansiábamos por verlo.” (p.33) De esta misma manera hoy, cuando nos vemos perdidos y abrumados, solos en el mar de nuestras dudas, es cuando de pronto la calma en la tormenta se vuelven nuestra aliada y llega por fin la hora de salir al océano triunfante.

Estas cualidades, de un Hernando de Magallanes que, 500 años después aún viven, son más que necesarias en el siglo XXI, tal vez no las veamos en una sola persona, pues sería excepcional, como lo fue aquel navegante que cambió la historia. Pero sí las podemos observar en ciudadanos del mundo, dispuestos a surgir, a cambiar su suerte, a ser un real aporte al país que los vio nacer o que los acoge. Las vemos desarrollarse en los niños que se forman en las aulas para enfrentar los desafíos y oportunidades del presente, en una sociedad competitiva, exigente y hasta injusta muchas veces, pero ¿No lo fue acaso la del siglo XVI? donde personas comunes tuvieron que sobresalir, luchar contra prejuicios, contra una sociedad naturalmente desigual. Magallanes, no sólo venció las circunstancias externas que se le presentaron (que no fueron pocas), además tuvo que remar contra sus propios miedos e imperfecciones. Sólo con resiliencia, perseverancia, mesura, emprendimiento, entre otros muchos atributos, pudo conquistar sus aspiraciones o al menos la mayor de ellas, encontrar el mítico paso que conecta los dos mundos. Hoy el siglo XXI, requiere de líderes, modelos y personas comunes que con estas mismas características contribuyan al desarrollo de sus naciones y que tal como Magallanes se desenvuelvan por los múltiples pasos que interconectan el mundo entero.

