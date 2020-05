El kiosco “Escobar” se niega a rendirse ante el desplome de ventas producto de la cuarentena

Comenzó a funcionar en la década del 60 en la población Mauricio Braun Francisco Escobar Godoy ha dedicado su vida al negocio, como suplementero y atendiendo junto a su hermana, manteniendo de esta forma, el legado de su padre José Escobar Higuera, otrora cartero

Desde los tiempos en que la cancha de la “Pandilla de mi barrio” ocupaba el terreno donde ahora está el Hospital Naval, permanece en la población Mauricio Braun, el Kiosco “Escobar”. Al entrar, pareciera que el tiempo se hubiese detenido: en un rincón, una estufa centenaria; el rostro de Condorito adornando una publicidad; un antiguo calendario de Clos de Pirque con Iván Zamorano de protagonista, jugando por el Real Madrid; colecciones de libros infantiles y junto a la puerta, los guardianes: Rambo y un Arnold Schwarzenegger, ambos íconos del cine de acción de los ’80.

Francisco del Carmen Escobar Godoy llega apurado después de ir a repartir diarios. Su trabajo de suplementero lo hace tener que estar en la calle y atendiendo su negocio, para lo cual cuenta con el apoyo de su hermana menor, Luisa. Ellos son los que mantienen encendida la llama de este negocio familiar que, producto de la pandemia por el coronavirus y su consecuente cuarentena, ha dejado los números de venta manchados de rojo.

Pero nada detiene el espíritu de esta familia porque, aunque llegue una sola persona a comprar siquiera un dulce, lo atienden con especial agrado. De hecho, no es raro que se forme una entretenida conversación en torno a la actualidad, porque claro, uno de los problemas que ha acarreado el virus es el distanciamiento social lo que, para los magallánicos, tan buenos para la cháchara, ha sido muy difícil de sobrellevar.

“Pancho” Escobar es el único hijo de la familia que no nació en Punta Arenas, sino que en Gorbea, en la Región de la Araucanía, el 7 de mayo de 1957. “Mi papá José Mercedes Escobar Higuera empezó a trabajar como cartero acá en Punta Arenas, durante más de 35 años. Conoció a mi mamá cuando ella tenía 13 años y mi abuela tuvo que ir obligada al Registro Civil, porque se oponía al casamiento. Del matrimonio nacieron nueve hijos, de los cuales quedamos tres nomás. Mi mamá estaba en la casa y mi papá cartero, como en esos tiempos la plata no alcanzaba, mi papá puso el Kiosco Catedral, como en el año 50”. Su hermana mayor, María Elena, lo atendió durante unos seis años y posteriormente, su padre, luego que jubilara.

Pero un tiempo después se instaló en calle Capitán Guillermos, entre el pasaje Justo de la Rivera y Ona, ubicación que mantiene hasta hoy. “En esos tiempos, yo era cabro y los chicos del barrio jugábamos en la cancha de fútbol de la Pandilla de mi Barrio, terreno en donde posteriormente se levantó el Hospital Naval. Al frente de la cancha, donde hoy está el Edificio Bioclimático, era un peladero y luego eso lo ocupó la Enap como transporte de personal. Luego en la década del ’60 se amplió la población Empart, al construirse las casas de madera, ya que antes se habían edificado ¡ las de material sólido y los edificios de Avenida España. Si la memoria no me falla fue en el año 1957 cuando se entregaron los títulos de dominio de la población Mauricio Braun, la que fue construida en 1952”, recordó.

En esos años, señala Escobar, tenían una amplia clientela porque “vendíamos de todo, la revista ‘El Pingüino’, que era casi pornográfica para la época (risas), ‘Vea’, ‘Flash’, ‘Vanidades’, ‘Buen Hogar’, ‘Ritmo’, ‘Ecran’ ‘Condorito’; los niños compraban el ‘Pato Donald’, ‘Tío Rico’, ‘Mampato’, ‘Archi’, historietas mexicanas; revistas deportivas, como ‘Estadio’, ‘Gol y Gol’, ‘Deporte Total’, ‘Minuto 90’”. Ahora ya no vendo revistas, porque la empresa que las traía quebró. En la década del ’80-’90, yo vendía cualquier cantidad de diarios. En una hora y media vendía 40-50 diarios, y después empezó a bajar paulatinamente”.

Pero más allá de lo económico, Francisco Escobar postula que este declive en las ventas se debe a “a que la educación es mala, porque a los cabros chicos no les enseñan a leer. Ya nadie lee. Los clientes que tengo son todos de edad, acostumbrados a leer. Pero en los ’80-’90 había muy poca televisión, había más radio, y la gente leía más revistas. Los niños compraban todas las revistas de los personajes de Walt Disney, historietas mexicanas; revistas deportivas, y por supuesto de política como ‘Ercilla’, ‘Qué Pasa’, ‘Cauce’, ‘Analisis’, etc. También teníamos colecciones para que la gente aprendiera a hablar inglés, mucha revista técnica igual; ahora la única que está llegando es la ‘Mecánica Popular’ y ‘Selecciones’.

Francisco Escobar reconoce que puede mantener el kiosco, solamente porque lo tiene en su casa. “En Magallanes, a los kioscos nos tienen del cuello ¿Sabe cuánto nos cobran a nosotros una patente de kiosco? 86 mil pesos, más que un supermercado. Y eso que yo lo tengo en la casa, pero los que están afuera, pagan espacio público y son como 25 mil pesos más”, critica. Por eso, con una risa resignada indica que solamente vive el día a día. “Antes nos alimentábamos bien, pero ahora, lo justo y necesario. Pero en ventas, los cigarrillos, vendo cualquier cantidad, confites, eso ayuda para sobrevivir a como estábamos antes”. Y si bien, no le deja tantas ganancias (de un millón de pesos que sale el cargamento de cigarrillos, solamente obtiene 45 mil pesos para el local), siempre tiene clientes, a pesar de que volverá a subir el precio a partir de esta semana.

Problemas que ha afectado a todos los kioscos, y por eso, muchos, permanecen cerrados.

“De los más antiguos, aparte de éste, está el kiosco Soto en el cnetro, el de Preller en Don Bosco, y el de Angamos con Avenida Bulnes. Pero nosotros estamos desde el año 1956, imagínate la cantidad de años y mantenerlo nosotros así, no soy Mandrake el Mago, pero…”.

Como si todo este panorama no fuera suficientemente desalentador, apareció la pandemia. “Con La Prensa Austral estoy sobreviviendo; depende del día, de lunes a sábado, unos treinta diarios y el domingo, 50; pero por la pura entrega, podría vender más si la gente pudiera andar más en la calle y volvieran los clientes que tenía. En este sector, la mayoría es gente de edad y no todos tienen para comprar el diario todos los días. Yo fui dirigente vecinal y recorríamos las casas, todas lindas, pero no ves cómo está por dentro”. Lo curioso es que, “como la gente hoy está tan aburrida en las casas, cuando vienen, se llevan revistas antiguas, libros, y ya no me quedan más”. Eso no quita que la baja en ventas bordee un 70%, “si yo a veces me quedo casi dormido acá, si no entra nadie”, exagera un poco Escobar.

En esa línea, este esforzado kiosquero reitera sus críticas hacia la situación que deben vivir quienes se han dedicado a este rubro comercial, pues “a los suplementeros nunca nos han dado nada, nos prometen bonos, y todo eso, pero somos todos independientes. Tuve que hacer mi ficha del Registro Social de Hogares, por internet, y ayer me llegó un mensaje, que después de tres meses me van a dar una respuesta. Siempre he sido independiente y no tengo ninguna garantía”.

“Espero que el gobierno se acuerde de los kiosqueros y suplementeros, somos gente independiente que tiene que parar la olla. No sé cómo estamos sobreviviendo”, reiteró.

Una vida de sacrificios

La historia familiar de Francisco Escobar da cuenta de muchas penurias. “Yo estudié en el Instituto Don Bosco, mi viejo falleció en 1980 y yo me hice cargo de la casa cuando tenía 18-19 años, a mi mamá le dio un coma diabético y en el año 95 vino un doctor del Hospital Naval que era conocido mío; la vio y le dijo que nunca había sido diabética. Y cuando la revisó completamente, vio que le quedaba medio pulmón. En ese tiempo no teníamos problemas económicos y la mantuvimos cinco años, falleció y después, a mi hermana menor, le dio un ataque cerebral: quedó muda, tiesa, tuvimos que enseñarle a caminar, a hablar. Después falleció mi hermano mayor, José, que era artesano y jubilado de la Armada. Vivía solo en una pensión en Valparaíso. El problema que tenía él es que se fumaba cuatro cajetillas de Lucky y murió de fibrosis pulmonar. Y eso no es nada, antes del año falleció mi hermano Enrique, después Josefina, Mercedes, Elena y ahora quedamos Luisa, Angela y yo”, resumió sobre la dramática historia de su familia.

Casi una consultoría

Como tuvo que hacerse cargo del kiosco, Francisco Escobar sacrificó su vida, no se casó ni tuvo hijos, pero asegura que le encantó trabajar en este negocio, que define como “la consulta de un doctor, porque acá vienen personas a pedir consejos, a conversar, cada problema, creo que voy a poner una oficina aparte. Yo el domingo me demoro un montón en el reparto de diarios, son veinte minutos, pero termino haciéndolo en dos horas, porque me quedo conversando con cada cliente. No puedo retirarme, cuando yo me vaya, no sé si el kiosco seguirá existiendo. Yo no lo he querido cerrar, por los años que tiene. De la población fuimos de los primeros en llegar”, apunta.

Tanta tradición tiene el local que hasta tuvo equipo de baby fútbol, Kiosco Escobar, que después pasó a ser Los Choris. Es por eso que sobre su clientela comenta que “conozco a la persona, la atiendo y he tenido que ir no sé cuántas veces a despedirla al cementerio”.

Al final, esta pandemia también lo ha hecho reflexionar, porque ha sufrido tantas pérdidas familiares que no puede entender cierta actitud de mucha gente joven. “Yo iba en un colectivo a hacer una diligencia. Nos controlaron los militares y en el asiento de adelante iba una señorita, sin mascarilla, sin permiso, la bajaron, y la detuvieron, le preguntaron hacia dónde iba y respondió: ‘Voy a ver a mi mamá’. Pero sin permiso. La juventud ni se calienta y son los que transmiten la enfermedad, y ¿quiénes se están muriendo? Los viejos”.