El kiosko Roca continúa siendo el Rey del Choripán

– ¿Cuántos panes vende al día el Kiosko Roca?

– “Es nuestro gran secreto”, responde Paula Abello Harambour, actual administradora de este mítico local de Punta Arenas, hija de Silvia Harambour Rodríguez, y nieta de los abuelos Marcos Harambour Davet y Rosario Rodríguez Sánchez, quienes el año 1967 le compraron el Kiosko Roca a la cuñada, Carmen Rodríguez Sánchez, casada con Enrique Montalva.

Pero los inicios de este local se remontan al año 1932, cuando abrió sus puertas al lado de la iglesia Catedral y donde funcionó 15 años con el nombre de “Kiosko Plaza”.

El año 1947 vino el traslado a la actual ubicación, en calle Julio Roca.

Tiempos actuales

Actualmente la dueña sigue siendo Silvia Harambour, pero lo administra Paula Abello y, en Santiago, su hermana se encarga de las franquicias.

“En general el negocio anda bien, aunque hay épocas donde nos va mejor y otras, no tanto. Sabemos que la economía del país no anda muy bien y nosotros somos un parámetro: si nos va mal al resto le va peor”, señala Paula.

En verano la cantidad de turistas que los vista se triplica. Más aún después del 2012, año en que fueron elegidos la Mejor Picada de Chile.

“A partir de ahí nos transformamos en el paso obligado de los turistas, nacionales y extranjeros, que vienen a Punta Arenas. No pueden dejar de pasar al Kiosko Roca. Y si bien las agencias de turismo lo recomiendan, son los propios magallánicos los que más nos difunden porque es un orgullo para todos nosotros. Pasamos a formar parte de la guía turística”.

– ¿Ser elegidos la mejor picada les impuso algún cambio?

– “El mayor cambio fue el pedido para llevar, sobre todo de oficinas. Porque como estamos en una zona financiera las personas compran mucho estos pancitos en las mañanas. Esto nos obligó a abrir una segunda cocina, exclusivamente para llevar, y tuvimos que poner una persona dedicada sólo a los pedidos. Esto incrementó hasta en un 100 por ciento la modalidad de los pedidos”.

– ¿Tienen envases especiales para quienes viajan a otras zonas del país?

– “Al comenzar con la administración del kiosko recuerdo que había mucha gente que solía comprar estos panes para llevarlos a Santiago, sobre todo padres que cumplían con solicitudes de los hijos. Y como se envolvían en papel de aluminio, encontré que no era muy higiénico. Además corrían el riesgo de que se saliera la mayonesa y mancharan el equipaje. Entonces empezamos a usar bolsas y el producto se lleva envasado semi al vacío y etiquetado, como lo exige salud. Duran hasta cinco días, pero no se pueden congelar y sí calentar después”.

– En el plano personal, Paula, ¿cómo llegaste acá y cómo te cambió la vida ser la administradora?

– “Mira, es un negocio de mis abuelos, entonces nunca lo sentí completamente ajeno y, cuando mi mamá se operaba, yo trabajaba en el local. Viví en Punta Arenas hasta los 18 años, cuando me fui, pero cada vez que volvía trabajaba ayudando a mi mamá, en la época de vacaciones. Luego, después de vivir en Argentina, decidí volver a Punta Arenas, a un negocio que es de mi familia, así que no me ha cambiado mucho la vida”.

– ¿Pero pasaste a ser la cara visible del Kiosko Roca?

– “Sí, porque mi mamá (Silvia Harambour) hace tres años y medio lo dejó y quedé a cargo. Soy la que maneja el negocio, pero siempre le consulto a ella, en todos los temas relevantes, porque la experiencia que tiene mi madre es invaluable”.

– Sin embargo, un día conversé con ella y no estaba muy de acuerdo con el tema de las franquicias.

– “Las personas mayores, por lo general, se resisten a los cambios. A ella le daba mucho susto variar muchas cosas pero con el tiempo se dio cuenta y confió en mí, de que podía resultar y ahora está más tranquila. Y mi hermana se hizo cargo de las franquicias que están en el norte”

– ¿Cuál es el balance que hacen de las franquicias? (locales que se abren con el mismo nombre y modalidad del Kiosko Roca el mismo nombre)

– “Llevamos dos años, algunas han funcionado mejor que otras. Nuestra mayor complicación es que la gente del norte tiene susto de probar la mezcla choripán y choriqueso. Por eso, tuvimos que ampliar la carta de menú en las franquicias y hemos incorporado lomitos hasta ensaladas, porque en época de verano el choripán es más pesado, entonces buscan algo más liviano y la mezcla ha sido más complicada meterla en el norte”.

– ¿Cuántas franquicias tienen hoy?

– “En Valparaíso hay una. Tres en Santiago (Vicuña Mackenna con Irarrazabal, Puente Alto, Amunátegui con Catedral), y en Concepción otra, en calle O´Higgins 716”.

– ¿Se puede saber cuántos panes venden al día?

– “Es el gran secreto del Kiosko Roca. Porque la gente cuando viene pregunta y calcula: tres mil o cuatro mil y lo multiplican por 600 pesos y dicen estos se llenan de plata, pero nadie sabe los gastos que tenemos y los costos que significa tener el personal (13 personas), más los proveedores, todo lo cual tiene un costo. Por eso, por ética de la empresa, no damos la cantidad exacta, pero sí estamos sobre los 3 mil y 3 mil 500 pancitos al día”.