“El Mineduc no es justo porque se supone que las vacaciones son para salir y divertirse”

– Profesores y estudiantes siguen expresando su desacuerdo ante vacaciones de invierno adelantadas como medida frente al Covid-19.

En medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus, el Ministerio de Educación adoptó una polémica medida: adelantar las vacaciones de invierno desde este lunes 13 de abril hasta el día 24 para privilegiar las clases presenciales, aunque ven poco probable el retorno a las aulas, estimado para el 27 de abril, debido al creciente número de contagios que registra el país.

Sin embargo, el mismo ministro Raúl Figueroa justificó la medida a Canal 13, diciendo: “Con el aprendizaje a distancia hay miles, millones de niños que en la práctica no están aprendiendo lo que debiesen aprender”.

Lo curioso es que los niños empezaron el jueves sus vacaciones, justo cuando ya estaban comenzando a acostumbrarse a las clases online o con materiales entregados por el ministerio. Otra paradoja: esta semana, el Mineduc envió gran cantidad de material de apoyo a establecimientos de la región, el que no será usado en lo inmediato.

Establecimientos como la Escuela 18 de Septiembre habían sacado provecho a esta emergencia y los profesores entregaban contenidos en cápsulas educativas. En este colegio, el profesor de Inglés, Aciel Muñoz Loaiza, fue uno de los críticos de esta decisión: “Es apresurada, arbitraria y carente de garantías para las diferentes comunidades educativas. La conducta agresiva del virus nuevo no se puede planificar; así como tampoco es prudente planificar un retorno a las aulas, más aun, teniendo en antecedentes que el peak de contagios será justo en ese periodo de tiempo. Este fenómeno es algo que se debe ir monitoreando día a día, semana a semana, y como resultado no sería coherente tomar decisiones tan adelantadas”.

Además, indica que “también se debe valorizar el fuerte trabajo que ha realizado la Corporación, los diferentes equipos directivos, y cada uno de los profesores y educadores con el fin de poder encontrar diversas estrategias para poder continuar con el proceso de aprendizaje. Ese debería ser el foco del ministerio hoy en día: en garantizar la continuidad del aprendizaje a todos los estudiantes que han sido afectados por esta pandemia”, concluyó.

La también docente de Inglés y profesora del sindicato de la Fundación Educacional La Milagrosa, Margaret Bueno Ojeda, indica que “adelantar las vacaciones es solamente colocar un parche a una herida que ni siquiera tiene una solución real; es totalmente ilógico considerar que estamos de vacaciones si ni siquiera podemos salir de nuestras casas. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos que están de vacaciones pero que no pueden ir a un parque a jugar al aire libre o juntarse con sus amigos?”.

Para la docente de Lenguaje y Comunicación de La Milagrosa, Paula Chiguay Carrillanca, adelantar las vacaciones “resulta bastante paradójico, sobre todo porque hemos podido escuchar a través de los medios cómo desde el mismo ministerio se ha hablado de mantener los ritmos de aprendizaje. Por otro lado, pensemos en lo centralista de esta medida, que ha pasado por alto a regiones como la nuestra, en que las vacaciones de julio responden a una situación climática compleja”.

En el mismo establecimiento, Bárbara Valdés Concha, profesora de Artes Visuales, tampoco está de acuerdo, porque “pretende privilegiar la cantidad de horas de clases al regreso, en vez de ajustar los contenidos y metodologías para enfocarse en la calidad de los aprendizajes. Si bien este escenario es más complejo, creo que el plan se podría haber centrado en replantear las prácticas al regreso para abarcar lo esencial y, a la vez, buscar maneras de que durante la cuarentena los estudiantes que estén en condiciones de estudiar, puedan efectivamente acceder a material de calidad (sabemos que internet no ha sido la solución para todos) y liberándolos a la vez de la presión adicional que significan las calificaciones. Por otra parte, me parece indolente para todos los integrantes de las comunidades educativas hablar de vacaciones sabiendo que las condiciones en las que estamos no nos permiten disfrutar de un descanso real”.

Camilo Cabrera Albornoz, docente de Historia y Geografía, comenta que la medida “por un lado, se entiende que se debe reducir al mínimo la cantidad de clases presenciales perdidas. Pero, por otro, en el actual contexto de crisis sanitaria, que dígase de paso aún no llega al peak en nuestro territorio, se ha hecho un arduo trabajo por parte de las comunidades académicas, de ya casi aproximadamente un mes, en donde se ha intentado articular un proceso sistemático de trabajo en casa con los alumnos, el cual evidentemente perdería el ritmo y fluidez. En ese sentido evidentemente creo que la medida no es la correcta. La crisis no ha pasado y no se puede predecir alguna fecha estimativa (ni hablar del 27 de abril), a lo que debemos agregar que en verdad no son ‘vacaciones’, toda la comunidad magallánica se encuentra en cuarentena total y toque de queda, por lo tanto seguimos recluidos, ahora con un parón de dos semanas en actividades, lo cual ciertamente afecta al trabajo ya realizado. Creo que el ministerio no quiere aceptar la realidad, y es que si así fuera, estaríamos enfocados en fortalecer el actual trabajo y no pausarlo arbitrariamente”.

Estudiantes

Los estudiantes también expresaron su opinión sobre unas vacaciones en las que ni siquiera podrán salir de sus casas. Alvaro Hueicha Villarroel, que cursa tercero medio en La Milagrosa, cree que es “innecesario, ya que sin vacaciones o con vacaciones se nos viene otro periodo largo en casa y dudo que entremos el 27 a clases y la gente que recibía almuerzos de Junaeb no va poder optar a ese servicio, entonces es un dolor de cabeza menos para el gobierno”

En tanto, Anais Salinas Lagos, de cuarto medio en el mismo establecimiento, tiene dos visiones: “Primero es que, al adelantarlas, se aseguran que si llegamos a volver a clases no perdamos más tiempo, y no debamos perder más clases de las ya perdidas. Como segundo punto, creo que éstas no son vacaciones debido a que las vacaciones son para descansar, desestresarse y poder salir, sin embargo, en las circunstancias que se encuentra el mundo y el país, por el Covid-19, es imposible poder estar tranquilos o poder descansar. Estas no son vacaciones, hay que tomarle el peso suficiente para tener en claro que estamos en un estado de emergencia, no hay por qué estar tranquilos, ni mucho menos relajados”.

Los más chiquititos también tienen su opinión. Cristóbal Galindo Velquén, que cursa cuarto básico en la Escuela Patagonia, cree que “el Mineduc no es justo, porque se supone que las vacaciones son para salir y divertirse”, por eso cree que “no serían vacaciones, porque ni siquiera podemos salir a jugar al parque”. Además, indica que ya había tomado un ritmo de trabajo: “Yo ya estoy acostumbrado a estudiar con mi hermanito y mi mamá. Me encanta leer y estudiar en mi casa y en el colegio. Estoy habituado a esta rutina y pienso seguirla”.

Por contrapartida, Mateo Meza, que cursa octavo en la Escuela Croacia, no es tan crítico: “Han estado complicadas las cosas por el virus, pero ya que se pudieron tomar algunas medidas como hacer clases online, los niños han podido no perderse los contenidos y también reforzar con guías que mandan, las medidas que se tomaron están muy buenas. Me parece bueno que adelanten las vacaciones, ya que se nos alargará el segundo semestre y quizás recuperemos las clases que perdimos en el paro de profesores del año 2019”.

Entre los apoderados igual hubo discrepancia con la decisión. Karen Gómez, que tiene a su hijo en la Escuela Patagonia, declaró: “No estoy de acuerdo, creo que estamos en cuarentena y como tal, no sabemos cuánto durará todo esto. No quiero que mi hijo pierda el hilo de estudio. Nunca es lo mismo (estudiar en casa) pero dentro de todo, creo que cada papá está tratando al máximo que los niños estudien”.