“El Ministerio no reconoce la crisis en salud”

La solución a la deuda hospitalaria forma parte del petitorio que el Colegio Médico entregó al Ministerio de Salud, sin que a la fecha exista todavía una respuesta concreta.

El presidente del Colegio Médico en Magallanes, doctor Gonzalo Sáez Torres, destacó que son cuatro puntos fundamentales los que han estado exigiendo para una reforma integral de salud.

Frente a la deuda hospitalaria, el profesional médico sostuvo que con los presupuestos actuales no se alcanza a cubrir los gastos. Acusó que el ministerio no sólo ha sido negligente en responder a las demandas ciudadanas sino que no reconoce la crisis en salud, tampoco se han entregado mayores recursos a los hospitales que están más endeudados, que además han aumentado su productividad por la contingencia social.

El Colegio Médico, en conjunto con distintas agrupaciones de profesionales, han solicitado la consagración constitucional del derecho a la salud, el aumento de 6.500 a 10 mil pesos del per cápita en atención primaria, el incremento de inversión en el área a un 6% del Pib y el diseño de un Plan Unico Universal de Salud, con el fin de avanzar hacia la protección social de las personas.

Además, han insistido en la necesidad de aumentar prestaciones en salud mental dada la compleja situación que vive el país. En estos cuatro puntos, también cuentan con el acuerdo de agrupaciones de pacientes y de los parlamentarios.