El misionero boliviano Rosty Wilson Espinoza Lazo llegó a Punta Arenas

Invitando a la comunidad a formar parte de la Iglesia Bíblica Evangélica Misionera, el misionero boliviano Rosty Wilson Espinoza Lazo sostuvo que llegó a Punta Arenas con la misión de que las personas conozcan esta congregación.

En este contexto, invitó a la comunidad a participar de las reuniones que se realizan los domingos a las 11 de la mañana y los estudios bíblicos a las 19,30 horas. Explicó que fue enviado de Santiago y que desde esta semana está a cargo de la iglesia que está ubicada en Avenida España 994, esquina Waldo Seguel.

En la oportunidad, comentó que la iglesia surge hace cinco años, pero hace unos meses que se encuentran trabajando en Punta Arenas.

“La Iglesia Bíblica Evangélica Misionera busca que las personas puedan redescubrir al Dios de la Biblia, a ese Dios que es sabio, que no viene para sacarte plata y no viene a prometer cosas materiales… La biblia dice: ‘Está establecido para los hombres morir y luego el juicio’. Cristo vino para que, ese día en el que vamos a ser juzgados, nosotros podamos ser libres de la ira de Dios, del Infierno que todos merecemos, porque nos enseña sus mandamientos y nosotros, si somos sinceros, no los hemos cumplido”, dijo.