El Molino, un bastión del buen pan a manos de dos argentinos

Nicolás Krecul, co-propietario del tradicional local de calle Zenteno Junto a su socio Carlos Castelucci se dividen la administración de la panadería, en la que han puesto sus afanes desde el año 1991, y donde ha vivido momentos buenos, malos y muy trágicos, pero siempre cumpliendo la misión de entregar productos de calidad a su clientela

¿Quién no ha comprado pan en El Molino? Por décadas, este negocio de la población Williams ha permanecido firme en el gusto de los magallánicos. En calle Zenteno, entre Brasilera y Argentina, siempre con ese pan calentito, esas facturas y berlines, tortas y empanadas, que han deleitado los paladares a la hora del desayuno y la once. Si bien los orígenes de esta panadería datan de fines de la década del ’60 y con otros dueños, desde 1991, es decir, desde hace casi treinta años, la administración está a cargo de los socios argentinos Nicolás Krecul y Carlos Castelucci.

Krecul se encuentra al mando actualmente, pues a través de la firma Movi (por Mónica, esposa de Carlos y Viviana, su hija) idearon un sistema en que se van turnando la administración y que le ha permitido, en su caso, sobrellevar la pesada carga laboral. Y es que, a sus 78 años, Nicolás Krecul se levanta todos los días temprano para iniciar la jornada de la panadería, donde además, “hace caja” y va al banco, aunque el último mes, su hija le ha pedido que “baje un cambio” y no salga, producto de la pandemia por el Covid-19.

Nacido en Comodoro Rivadavia, el 6 de febrero de 1942, Nicolás Krecul es el hijo menor del matrimonio entre el serbio Nikolás Krecul (oriundo de un pueblo distante a 40 kilómetros de Belgrado) y María Carmen Echevarría Turrado (España). Sus otros hermanos fueron Pablo Elías y Máximo Andrés. “Mi papá llegó en 1928 a la Argentina, y entró directamente a trabajar en YPF , que en esa época, prácticamente, toda la gente de Comodoro trabajaba en YPF, por ejemplo, en 1950 tenía 42 mil habitantes e YPF tenía más de 9 mil agentes trabajando. Yo hice el bachillerato y después estudié en la Universidad San Juan Bosco tres años de ingeniería en petróleo, pero después abandoné, porque trabajaba en el centro de cómputos de YPF, que me mandó a hacer un curso sobre un nuevo computador de IBM que estaba apareciendo, curso que duró dos años, así dejé de lado la carrera”.

Tras este curso, a fines de diciembre de 1979 fue trasladado para hacerse cargo del centro de cómputos de Río Gallegos, cuando se creó la administración austral. Así llegó hasta la capital de la provincia de Santa Cruz con su entonces esposa Carmen Ester Lascú (fallecida en 1987) y sus hijos Claudio Alejandro, Marcelo Gustavo y Viviana Raquel, que actualmente la acompaña en la panadería.

En Río Gallegos estuvo desde el 4 de enero de 1980 hasta el 30 de junio de 1991, para de ahí establecerse en Punta Arenas. “La posibilidad se dio porque en la época del menemismo, se privatizaron todas las empresas estatales, y yo accedí a retirarme de YPF con una buena indemnización y ya habíamos planificado y programado con Castelucci venir a Punta Arenas, porque conocíamos a mucha gente acá. Nosotros estábamos en el Rotary Club y cuando se hacía el intercambio de autoridades de Gallegos veníamos a Punta Arenas, donde hicimos amistad con varios rotarios, como Bernardo Mihovilovic, Rubén Ballesteros, Alfonso Domenech y muchos otros más”.

En una de esas venidas, se enteraron con su socio, que estaba en venta la panadería “y accedimos primero a arrendarla, porque no podíamos comprar en ese tiempo, y ni siquiera arrendar casa en un principio. Vivimos con mi socio en una pensión en la entonces calle Yugoeslavia. Nos conocíamos de antes y acá formamos la sociedad”.

En un principio, la idea que tenían era la de instalarse con un local de venta de pastas y comidas, pero como se dio la posibilidad, pusieron en marcha la panadería, y en 1992 arrendaron el local de al lado (donde ahora está la botillería “El Rey Chupo”) para instalar la fábrica de pastas. “Lo mejoramos todo, invertimos más o menos, 20 millones de pesos para dejarlo acondicionado”, apuntó Krecul.

Pero a su llegada, la sociedad tuvo el buen tino de no alterar nada en la panadería, que ya contaba con una tradición en la ciudad, sobre todo en pan, pero sí incorporaron nuevas preparaciones: “Trajimos las facturas, las prepizzas, que en ese tiempo no existían. Nos vino a ayudar un maestro panadero que estaba en Río Gallegos, que preparó al personal en la prepizza y en un montón de detalles más. Antes de abrir la fábrica de pastas, trajimos a un maestro de una rotisería y enseñó a la gente a hacer los discos de empanadas, tartas, tallarines, ravioles, sorrentinos y ñoquis, que mantenemos actualmente, en el local que está al lado de la panadería”.

Cuando llegaron, tras arrendar la propiedad, terminaron comprándola a sus antiguos dueños gracias a un permiso especial del entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque “en ese tiempo, los argentinos no podíamos comprar nada. Hicimos todas las gestiones durante casi dos años. Y al poco tiempo, a los tres o cuatro meses, salió que cualquier argentino podía comprar propiedades en Punta Arenas, así que fuimos los únicos que compramos con un permiso especial”, recordó.

Años de crisis

Pero hubo un periodo muy complicado, recuerda Nicolás Krecul: “Cuando mi hijo mayor tuvo un accidente carretero, en octubre de 1999, en Río Gallegos. Tuve que estar mucho tiempo con él hasta fines de mayo de 2000, por lo que estuve muy alejado de la panadería. Y en 2001 lo llevé a Cuba para ver qué podíamos arreglar, porque había quedado parapléjico, en silla de ruedas, no podía hablar. Estuvimos en Cuba desde el 11 de enero de 2001 hasta el 28 de noviembre de ese año”, recuerda con notable precisión. Pero más encima, en ese tiempo, estaban montando una planta de agua en el kilómetro 42 y medio sur, que finalmente no se concretó, pese a que ya habían vendido agua en Santiago y Puerto Montt. “Ahí perdimos alrededor de 350 mil dólares y casi nos fundimos, porque como habíamos hecho tanta inversión en la planta, no pagábamos el Iva, no alcanzamos a pagar las imposiciones, porque teníamos acá 16 empleados, más 8-9 en la planta de agua, más todo lo que habíamos invertido en la obra: filtros de agua, bombas, dos generadores eléctricos, y esta panadería estuvo tres o cuatro veces a punto de salir a remate, pero lográbamos negociar con Impuestos Internos y fuimos pagando las imposiciones y las deudas del Iva atrasadas, hasta regularizar la situación”.

Así que entre 2002 y 2007 estuvieron arreglando el problema económico hasta estabilizarse. Pese a ello, no pensó en regresar a Argentina, porque claro, en esos años, el país vecino también sufría severos problemas en su economía. “En cuatro meses perdimos todos los depósitos, los famosos ‘corralitos’, cuatro veces me agarró. En la época de Cavallo perdí cualquier cantidad de plata. En la época de Menem, cuando cambió de ministro de Economía, también nos liquidó. Y en la etapa de Alfonsín, con el famoso Austral (moneda de la República Argentina desde 1985 hasta 1991)”.

La tragedia

Pero ninguna de estas dificultades fue tan dolorosa y caló tan fuerte en el alma de Nicolás Krecul, como el trágico asesinato que sufrió una de sus más fieles colaboradoras en la panadería: Silvia Velenecic. “Eso fue en 2006 y cuando pasó eso, yo estaba en Argentina. Silvia era nuestra asesora cuando llegamos acá, porque nos decía ‘a este señor le pueden vender a crédito’, ‘a este no’, sabía obra y milagros de todo el mundo, nos ayudó mucho. Además, era una señora muy responsable y sumamente honesta, la honestidad de esa mujer era increíble. Su muerte, la forma en que fue, me afectó una barbaridad. Cuando regresé pregunté por ella y me contaron, tres, cuatro meses después. Cuando me enteré de eso, empecé a tener mi presión muy alterada, vivía casi sobresaltado. Yo fui cuando el sobrino declaró en los tribunales y contó lo que hizo, fue tanto para mí que cuando salió y pasó a mi lado le dije que si lo veía en la calle lo iba a matar. Eso me afectó una barbaridad”.

Ese dolor permanece en el personal de la panadería, que hace poco lamentó también la partida de María Paredes, otra recordada trabajadora. “Tenemos gente que está con nosotros desde 1992. En total, tenemos unos veinte empleados”, apuntó.

Nueva etapa

En el año 2002, con la llegada de su hija Viviana, se constituyó la sociedad comercial Movi con la esposa de Carlos Castelucci, Mónica Yrazoqui, a la que Krecul-Castelucci le arrendaba la panadería. “Después, mi hija se casó y se fue a vivir a Italia, porque su esposo era muy amigo de Matías Almeyda (recordado seleccionado de fútbol argentino y ex jugador de River Plate) que en ese tiempo jugaba en el Milan. Mi yerno le cuidaba los autos, pagaba las cuentas y mi hija ayudaba a la señora de Matías con los hijos. Eso fue entre 2002-2003, pero no viajé a verlos, por todos los problemas que teníamos acá. Después sí, viajé, pero en 2009-2010”.

Antes sí, en 2006, cuando ya empezaba a dejar atrás la crisis, viajó a Europa: “Conocí Madrid, Pamplona, donde arrendé un auto y fui a averiguar sobre mis parientes, en Bilbao, Santander, todo el norte, Santiago de Compostela, unos 27 días”.

Actualmente, reconoce que, por el tema de la pandemia, han bajado las ventas, a pesar de las filas que se produjeron a diario durante el mes y algo que duró la cuarentena general. “Con respecto a enero, que fue un mes bajo, tenemos una diferencia de un 20%, pero con respecto a marzo, tenemos una diferencia de casi 50%. Lo que pasa es que hay hostales que no vienen, hoteles, la cafetería del Hospital Naval, del Hospital Clínico, la clínica Imet; pastas, tartas, pan, compran de todo. Y también bajó la venta al público, porque los viernes, sábado y domingo vendíamos mucho pan de canapé, de choripán, hot-dog, mini hot-dog, y como ahora la gente no se reúne. También vendíamos pan para cóctel y empanadas, una cantidad infernal. Así que por fin de semana son 150-180 kilos menos de pan que hacemos, teníamos hasta 30-40 pedidos diarios entre viernes, sábado y domingo de pan de choripán, canapé, hamburguesas, son 50 y hasta 80 kilos diarios, que se perdió todo, porque la gente no se reúne, no hay festejos de cumpleaños”, lamentó.

Magallánicos “patacheros”

Y es que, si hay algo que le llamó la atención a Nicolás Krecul, apenas llegó a Punta Arenas, “es cómo come el magallánico, porque nosotros somos más simples: carne a la parrilla con una ensalada, pero acá quedé asombrado, porque por ser socio del Rotary Club de Punta Arenas, estábamos en el club Los Lesos, y nos reuníamos en un café, cenas, almuerzos, asados en una parcela, dos o tres veces a la semana. Y quedaba asombrado: primero, aperitivo con todo el picoteo; después la comida bien regado con vino, el bajativo, los postres”.

Nicolás Krecul afirma que seguirá a cargo de la panadería hasta que la salud se lo permita, porque siempre le gusta estar en la caja, aunque está más dedicado a la parte organizativa, contable, y compras. Pero el último mes, confiesa que se levanta a las 4 de la madrugada para ir a buscar a dos de sus maestros panaderos, “porque con este tema no hay locomoción, entonces debemos comenzar a las 5 para tener a las 8 todo el pan, además tenemos que abastecer a algunas empresas proveedoras de naves, que han venido a buscar 10-15 kilos, todos los días”. Con ese ritmo de trabajo, indica que, durante la mañana, “hago un sueñito y en la tarde, entre las 2 y media, cinco, hago una siesta”.

Nicolás Krecul espera ahora que la pandemia empiece a pasar, para dejarle su lugar a su socio Carlos Castelucci y así poder viajar a visitar a sus cuatro nietos. “Uno estudia Medicina en Córdoba, una nieta y un nieto viven en Río Gallegos, también tengo una bisnieta. Con mi socio nos turnamos con mi socio, estamos tres, cuatro meses cada uno y espero que vengan después del 20 de mayo. Y nosotros nos vamos, estamos tres, cuatro meses y así seguimos”. Igual, esto no siempre ha sido de esta manera, porque en 2016 estuvo ocho meses a cargo de la panadería, porque “cuando vino Mónica a reemplazarme (la esposa de su socio) se cayó y se fracturó la mano, y tuvieron que ponerle unos fierros. Así que se operó en Santiago dos veces, por lo que estuve desde junio de 2016 hasta marzo de 2017”. Dice que ahora espera descansar y visitar a su familia en Río Gallegos, Córdoba y estar en su departamento de Buenos Aires.

Fotos Gerardo López Masle