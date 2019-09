Juez oral Guillermo Cádiz: “El niño ya no será sometido a una presión ante una contradicción”

El próximo mes entra en vigencia en Magallanes la nueva normativa para menores de edad que hayan sido víctimas de un delito, razón por la cual el magistrado explicó los principales alcances de esta normativa durante un juicio oral.

Un cambio traerá consigo la entrada en vigencia de la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas para niñas, niños y adolescentes, normativa que comenzará a regir desde el próximo mes de octubre en Magallanes y en otras cuatro regiones pilotos, y que reforma el sistema de justicia penal con el fin de minimizar la exposición de una víctima que brinda una declaración.

El objetivo central de la ley es evitar la victimización secundaria de los niños, que no es otra cosa que prevenir las consecuencias negativas a raíz de que ellos tienen que interactuar con el sistema penal por haber sido víctimas de algún delito. Por ejemplo, si ocurre un delito que afecte a un niño puede que de éste se enteren en el colegio, después lo entrevista un policía, para luego ser interrogado por la Unidad de Víctimas del Ministerio Público y posteriormente por un fiscal. Ahora, para evitar esa sobreexposición del niño la idea es que haya una única entrevista que sea grabada audiovisualmente durante el proceso de investigación.

No obstante, el que exista este procedimiento no implica que la víctima no tenga que brindar su testimonio ante un juicio oral, teniendo que revivir nuevamente los hechos ante una declaración judicial. Al respecto, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, Guillermo Cádiz Vatcky, explicó cuáles serán los alcances que tendrá la puesta en marcha de esta nueva ley y cómo se aplicará durante un enjuiciamiento, intentando minimizar la “victimización secundaria”.

“La entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial, ambas tienen objetivos distintos, ya que la primera es para obtener información y la segunda se aplica una vez que ya se hizo toda la investigación y el niño presta declaración en un juicio, de la forma más segura y con menos daño posible”, sostuvo.

– ¿Y usted no cree que brindar una entrevista y posteriormente hacer declarar en un juicio a un niño no fomenta una victimización secundaria al tener que revivir los hechos?

– “Si bien la ley habla de evitar la victimización, yo creo que es disminuir. Es imposible que un niño al declarar no rememore y no sufra, pero por lo mismo hay que tratar de reducir al máximo las consecuencias negativas de esa interacción”

– ¿Cuál es su evaluación con respecto a esta nueva ley?

– “Es positiva y necesaria. Aquí hubo que conjugar muchos intereses distintos y afortunadamente ha sido con una participación intersectorial de todos los involucrados. Hoy se puede llegar a evitar que se le hagan preguntas al niño cuando son engañosas, pero con esta ley se agrega que se eviten preguntas cuando sean atentatorias contra su dignidad o cuando le causen sufrimiento. Eso hoy no existe y por lo tanto hay muchas preguntas que le causan dolor innecesario”

– Puede que sea una interrogante bastante insensible, pero acaso estas preguntas que por años se le han formulado a los niños ¿no han ayudado en ciertos casos a develar o acreditar los delitos que se están persiguiendo?

– “Es lo mismo que con la forma de hacer las preguntas. Nosotros todos tenemos una perspectiva y pensamos que está bien, pero aquí hay una profesionalización del asunto, tiene que ver con técnica. Por ejemplo, el hacer una pregunta sugestiva o inductiva no necesariamente es buena para obtener información. Aquí, como nos vamos a capacitar sobre el particular, todos vamos a saber si una pregunta fue mal hecha y por lo tanto pudo causar una determinada respuesta. La entrevista que se hace durante la investigación no está hecha para ser presentada en el juicio reemplazando la declaración del niño, sin embargo sí se puede incorporar cuando surjan discrepancias con lo que dice el menor en el juicio, pero eso siempre, a partir de la modificación, a posteriori. El niño declara, surgió una contradicción de la cual todos sabemos, y el niño no tiene por qué ser sometido a lo que pasa hoy día cuando le dicen: ‘oye, tú dijiste esa vez que tal cosa…’ eso ya no pasa más. Es decir, no se le contrastará con su declaración previa de ninguna manera, lo que dijo antes sirvió para investigar, y esa indagatoria se va a reflejar en el juicio. Si el niño cambia su versión, se va a saber, pero no se le va a someter a esta presión de contraponerlo directamente con su respuesta”.