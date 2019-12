El ocaso del reconocimiento de nuestros Premios Nacionales de Literatura

Por José Daniel Calisto Garay

Profesor de Castellano

El premio Nacional de Literatura se ha entregado ininterrumpidamente desde el año 1942 y siendo el primero de ellos Augusto Goémine Thomson, conocido por su seudónimo Augusto D’Halmar, quien en el día que recibió este galardón pronunció estas palabras:

“Agradezco, compañeros, este homenaje, pero ahora, como antes y como siempre, vuelvo a mi soledad” y su epitafio escrito por él señala “No vi nada, sino el mundo. Nada me pasó, sino la vida “

Este premio es considerado el mayor galardón de literatura del país, el que fue instituido el 9 de noviembre de 1942 durante la presidencia de Juan Antonio Ríos.

Es bueno considerar que hasta la actualidad el total de escritores premiados alcanza a un total de cincuenta y cuatro de reconocidos amantes de las letras y dando lugar entre ellos a sólo cinco mujeres: Gabriela Mistral 1951, Marta Brunet 1961, Marcela Paz 1982, Isabel Allende 2010 y Diamela Eltit el 2018.

En cada año el 23 de abril es considerado el Día del Libro y al mismo tiempo el mes del libro; por consiguiente vemos con noble satisfacción que diferentes instituciones, tanto adulto mayores y establecimientos educacionales, tanto básicos como medios, rinden homenaje a diferentes escritores. Sin embargo, muchos de ellos son de origen internacional; de hecho esto no está mal, pero, ¿alguien se preocupa de nuestros escritores chilenos ¿ quién fue Joaquín Edward Bello y cuántas crónicas escribió?

Junto con las anteriores preguntas, podemos realizar muchísimas más y seguramente sus respuestas son absolutamente desconocidas y es posible que muchas de ellas se consideren desubicadas en este tiempo.

Hoy los temas y propuestas de lecturas sugeridas en cursos de 7º Y 8º básicos y 1º y 2º medios se dan pensando en aspectos como: que trasciendan en el tiempo, sean un aporte para construir una visión amplia de las culturas, sean pertinente a la edad, inviten a la reflexión y den pie a discusiones y comentarios escritos interesantes; todo lo anterior es altamente significativo.

Ahora, realizando un somero análisis de las bases curriculares de Lenguaje y Literatura de los actuales programas de estudios solamente se encuentran incorporados muy pocos escritores que han obtenido el Premio Nacional de Literatura y entre los que podemos destacar a : Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Gonzalo y Manuel Rojas, Francisco Coloane y Nicanor Parra.

A propósito de la cercana fecha en que se celebró el Día del Profesor Normalista, cuántos de ellos recordarán la antología “Cuentos chilenos” de Fidel Sepúlveda y Manuel Pereira con el cual seguramente trabajaron y embelesaron a miles de alumnos con las historias que este hermoso libro entrega; entre los galardonados con el Premio Nacional de Literatura aparecen con sus cuentos: Marcela Paz, “La flor de la enredadera”; Eduardo Barrios, “Santo remedio”; Francisco Coloane, “El flamenco” y Augusto D Halmar, “Sebastopol. Además interesante es señalar que al término del cuento aparece un análisis de la obra, su vocabulario, actividades de aprendizaje donde destaca preguntas sobre el texto y ortografía literal, acentual y puntual; un texto complementario que en su tiempo cumplió plenamente las necesidades esperadas en el aprendizaje del lenguaje y la literatura, especialmente chilena.

Me parece oportuno en esta ocasión destacar lo que fue el Primer Encuentro Interregional de Escritores efectuado el año 2018: 100 años de Gabriela Mistral en Magallanes, que concitó el interés de un selecto grupo de escritores, unos invitados como expositores y otros como asistentes-participantes, junto a un público que participó, pero que en un juicio real, fue bien escaso. Tal es así, que merece un reconocimiento especial Magda Sepúlveda Eriz, académica titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile con su ponencia “Un destino que ni mengua ni pasa; el contexto epocal de Desolación”. Esta académica posiciona a Gabriela Mistral en su real valor como poetisa y da énfasis a su memorable estadía que tuvo en Punta Arenas y en la que escribió su famosa obra “Desolación”. Ahora, si en esta ocasión se destacó tan brillantemente a nuestra Premio Nacional de Literatura 1951 es oportuno señalar ¿por qué en un Segundo Encuentro Interregional de Escritores no tener como centro de trabajo a otro reconocido escritor que haya obtenido idéntico premio?, no es mala idea ¿no le parece?

El que adopta una actividad literaria, como es el caso de los nobles escritores del siglo XX y siglo XXI que han obtenido el Premio Nacional de Literatura, han contraído un doble compromiso; primero con ellos mismos forjando un estilo y una técnica a toda luz, y por otro lado con el público lector, al que se le debe dar lo mejor de sí a fin de que el diálogo entre escritor y lector sea fructífero.

Es por ello que es importantísimo valorizar los escritos de estos hombre y mujeres que adoptaron en su momento un compromiso con su vida, época y con su querido pueblo.