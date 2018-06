El orgullo de ser kawésqar

María Felicia González Edén Fotógrafa, escritora y dirigente de su etnia nació en Punta Arenas y sólo a los 20 años pudo conocer la tierra de sus antepasados

En la Región de Magallanes existe un sinnúmero de descendientes de los pueblos originarios de la Patagonia.

Quisimos conversar con una de estas personas para conocer su vida, y encontramos a María Felicia González Edén, que por cosas del destino nació en Punta Arenas y sólo a los 18 años pudo conocer la tierra de sus antepasados.

Fotógrafo, escritora, dirigente kawésqar, nace en Punta Arenas el 29 de diciembre de 1967. Su abuela la bautizó como “kuolet” que en su idioma quiere decir “pequeña, menuda”.

Es hija de María Ester Edén Wellington y de Mariano Enrique González Edén, ambos de origen kawésqar, residentes en Yetarkte (Puerto Edén).

Por razones de salud y tener complicaciones en su embarazo su progenitora debió ser trasladada desde dicha localidad ubicada en el canal Messier hasta Punta Arenas, donde dio a luz a su hijita.

La bebé también venía con algunas complicaciones, de tal manera que mientras su madre regresó a la zona de los canales occidentales, ella quedó al cuidado de la viuda Francisca Cárcamo Alcapán, la cual se transformaría en su madre adoptiva.

“Me quedé definitivamente en Punta Arenas viviendo con mi nueva madre en calle Camilo Henríquez, en la población 18 de Septiembre”.

“La mayoría de los niños hijos de los vecinos estudiaban en la Escuela 17, que se ubicaba a un par de cuadras de mi hogar; luego el establecimiento pasó a ser la D-24 y, por último recibió la designación de E-50 18 de Septiembre”.

“Alterné bastante con los hijos y con la familia de apellido Nancuante, los folcloristas. Tuve muchas amigas, entre ellas Selvina Soto y Patricia Núñez”.

“Tanto en el sector de mi domicilio como en la escuela, nunca tuve manifestaciones racistas o rechazo por ser de origen kawésqar”.

“Estuve hasta el octavo básico en la escuela y de ahí me fui al Liceo Técnico Femenino María Behety de Menéndez desde donde egresé con el título de Auxiliar Educadora de Párvulos”.

Su regreso a Yetarkte

“Siempre sentí muchos deseos de conocer la tierra de mis padres y sólo a los 18 años tuve la ocasión de viajar, cuando en el año 1987 visita Punta Arenas Su Santidad, el Papa Juan Pablo II. Concurren desde Puerto Edén, para ser presentados al Sumo Pontífice la familia kawésqar compuesta por Carlos Remchi, su esposa Celia Navarino y su hija María Luisa. Cuando retornaron a su tierra, me embarqué con ellos en la motonave Navarino”.

“Permanecí ocho meses en esos lugares, para mí espectaculares y con un gran significado, porque eran las tierras de mi raza”.

“Conocí mi familia, especialmente a mi abuela que me había bautizado con un nombre originario Kuolet, que significa pequeña-menuda, debido a mi baja estatura y físico un tanto frágil. También a mi madre a la cual sólo la vi un par de veces cuando viajaba a Punta Arenas, lo mismo a mi padre. Mi progenitora para mí era como lejana, dado que el mayor afecto me lo había brindado Francisca, mi madre adoptiva que me entregó las herramientas para llegar a ser una profesional”.

“De mi abuela, Rosa Sara Ulloa tengo muy buenos recuerdos. Fue una gran mujer de su estirpe de la cual aprendí muchas cosas, a pesar de que los mayores de mi raza son muy introvertidos, poco comunicativos, traté de captar su cultura, además sin conocer en ese tiempo su idioma. Yo estaba entre dos aguas: la avidez por aprender y el respeto hacia esos seres mágicos que tenían una cultura de los canales, pero que no la daban a conocer a los extraños”.

“De a poco, mi abuela comenzó a conversarme de su vida, pero como hablaba más en kawésqar que en español yo mucho no le entendía, salvo cuando se reunía con mis tías Celia Navarino y Gabriela Paterito y conversaban entre ellas y yo captaba algo de sus historias, y aprendía el arte de sus tejidos, que alternaban con el mate y sus pláticas”.

“Yo había viajado al lugar portando un embarazo. Me sentí mal y el día 13 de octubre de 1987, a las tres de la tarde pasó la motonave Navarino por el lugar, comunicando que no podría ingresar a la bahía ni recalar, por presentar una falla de su motor”.

“Para poder embarcarme con destino a Punta Arenas, uno de mis hermanos me llevó en su bote remando hasta una lancha en la cual me embarqué para que esa nave se pusiera, a la par de su navegación, al costado del barco que no podía detenerse y traspasarme a su cubierta. Tuve que subir una escalera de gato, a pesar de mi avanzado estado de embarazo, siendo recibida en cubierta por el capitán Eduardo González Cuadra”.

“En Punta Arenas me hospitalizaron y el 14 de noviembre nació mi hijo mayor Samy Navarro”.

Sus trabajos y su desempeño cultural

“Mi madre era criada a la antigua y me puso los puntos sobre las íes y me dijo que si me había gustado ser madre, tenía que trabajar. Ella era de las que hacen entender a sus hijos a escobazos, pero con cariño”.

“Como no pude desempeñar mi profesión de auxiliar de párvulos, ingresé a trabajar de nana, empleo que también había realizado en la República Argentina, cuando salí a los 16 años, de cuarto medio. En Río Gallegos trabajé en el hogar de Leopoldo Kalmus, conocido empresario de la capital de la provincia de Santa Cruz. Al cabo de un año tuve que regresar por haber vencido mis documentos de autorización de permanencia en ese país”.

“En Punta Arenas trabajé con la familia Vera. En ese tiempo nació mi segundo hijo Yamils”.

“El 5 de octubre del año 1994 se inauguró la Casa de Acogida y Centro de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Australes Carlos Messier Canales de calle Capitán Guillermos”.

“Ya existía una directiva formada conmigo como presidenta y Mariana Aicón como secretaria, iniciando con ello mis labores como dirigente de las razas australes”.

“Postulamos a un proyecto Fondart y con ello implementamos la Biblioteca de los Pueblos Originarios, para lo cual yo me di el tiempo de atender periódicamente dicha dependencia. Hasta allí llegaban jóvenes estudiantes de los establecimientos educacionales de los alrededores, con el objeto de consultar los textos que había. Seguidamente presenté igualmente un proyecto audiovisual”.

“Como dirigente, comencé a relacionarme con el ámbito cultural y participé en ferias artesanales y exposiciones tanto en la región como en el resto del país. Mi primer viaje lo realicé a San Pedro de Atacama con el fin de participar en un Encuentro de Pueblos Originarios, en la línea deportiva. En la competencia obtuve el lugar número 8 pero con la satisfacción de vencer a una representante mapuche, más joven, la cual al verme tan frágil se mofaba de mí diciendo que la ‘pingüinita’ no llegaría ni a la mitad de la carrera”.

“En el año 1997 comenzamos a desarrollar un programa intercultural bilingüe y viajé a Villarrica, donde me sucedió algo extraordinario respecto a la reminiscencia de mi tierra magallánica. Como bienvenida, a los representantes de los pueblos originarios nos cantaron temas de nuestro lugar de procedencia y cuando me correspondió, entonaron el Corazón de Escarcha, lo que me produjo una nostalgia tal, que quise regresar de inmediato a la región”.

“En cuanto a los viajes fuera de la zona, he estado en Santiago en varias oportunidades como representante de los pueblos originarios y también como escritora de los kawésqar, en la Feria Internacional del Libro”.

“Durante mucho tiempo incursioné en la fotografía, que me enseñó mi esposo José Navarro, a quién le ayudé en su trabajo en la Plaza Muñoz Gamero, especialmente los días de Fiestas Patrias donde había mucho que hacer. Estos conocimientos en fotografía me llevaron a trabajar en el Departamento de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Magallanes”.

“En el año 1996 por mi interés en escribir, participo en un taller literario dirigido por Carlos Vega Letelier, a quién recordaré siempre como mi gran maestro. En narrativa estuve con Dinko Plavlov y Pavel Oyarzún”.

“Tengo la satisfacción que uno de mis poemas, Kuchelatzo (amigo) haya sido publicado en una antología”.

“Pertenezco a la Sociedad de Escritores de Magallanes”.

“Tengo varias cosas escritas, versos y cuentos, que los guardo para los efectos de poder algún día publicar un libro. Es un sueño”.

“En el año 2010, me corresponde realizar el trabajo de educadora tradicional, a través del Ministerio de Educación, en algunos establecimientos como en el Liceo Politécnico, Escuelas Argentina, Patagonia, Ceia de adultos y realizo talleres en los jardines infantiles Bambi y Caperucita Roja”.

“Hoy, estoy participando en un programa radial, ‘Conversar con un amigo’, invitada por mi amiga Patricia, también de origen kawésqar. En este espacio se habla de la cultura, cantos y tradiciones de nuestra raza. Hay que realizar un rescate y una difusión de esta cultura”.

“Normalmente la gente menciona como ‘la última’ o ‘el último’ a algún representante de los pueblos originarios. Creo que eso está mal dicho. Nadie es el último. Hay descendientes de todas las razas que aún viven y llevan la sangre de sus antepasados. No importan las mezclas, los linajes se conservan”.

“El día de mañana yo no existiré y no seré la última que ha fallecido. Mis cinco hijos y mi única nieta son herederos de mi raza ancestral y ellos se encargarán de transmitir la cultura que yo les estoy entregando, tal como lo hizo especialmente mi abuela y así seguirá la descendencia de generación en generación”.