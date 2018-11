El “Oscar” estimuló la creatividad de los niños del taller audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes

Recibieron visita de creadores de “Historia de un oso” Antonia Herrera y Gabriel Osorio explicaron la experiencia creativa, que llevó a que su producción fuera distinguida por la Academia como Mejor Corto Animado 2016

Fotos Gerardo López

El taller audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes se inició en 2012 y desde entonces, ha tenido un destacable crecimiento. De los 6 estudiantes de sexto básico que partieron, ahora son 20, de cuarto a octavo básico, dirigidos por la directora y productora de TV, Francis Velásquez. Con experiencia en la transmisión de eventos en vivo, como el Festival Estudiantil en la Patagonia, y la creación de un noticiero, los estudiantes que forman parte de este taller recibieron con mucha alegría una visita muy inspiradora: Antonia Herrera y Gabriel Osorio, quienes en el año 2016 ganaron para Chile el primer Premio Oscar que entrega la Academia, en la categoría Mejor Corto Animado por “Historia de un oso”.

La llegada de estos realizadores audiovisuales fue posible gracias al programa Diálogos en movimiento, que desarrolla la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto con el Plan Nacional de Lectura.

En una amena jornada, los niños participantes del taller llenaron de preguntas a los audiovisualistas, requiriendo detalles de la creación de “Historia de un oso”. Obviamente, al final, todos pudieron tomarse fotos con la estatuilla dorada.

Por ello, Gabriel Osorio comentó que “fue una muy buena experiencia en todo sentido, porque como los niños estaban súper dispuestos a escucharnos quedamos muy contentos, se nota que están muy interesados. Es súper positivo que estén desarrollando este taller, en el sentido de las artes, la expresión no solamente de palabras, sino también de imágenes, a través de la narrativa audiovisual creo que es una buena manera de que ellos puedan contar historias, pensamientos, ya sea a través de animación, audiovisual, música, dibujo, pintura. Estoy muy sorprendido del taller y se nota que manejan los conceptos, hicieron muy buenas preguntas, ojalá sigan con el taller que solamente puede generar algo súper positivo para ellos”, valoró el realizador, que aconsejó a los chicos a que ocupen todas las herramientas disponibles para crear: “Ya no hay tantas limitantes como antes, se puede hacer animación, audiovisual, cine; los límites están en uno mismo”, concluyó.

Futuros creadores

Bernardo Salas Saavedra, del quinto “A”, comentó que “fue súper bueno, porque no lo tenemos todos los días al lado. Me gusta mucho dibujar, así que me gustó cómo lo hicieron. Llevo tres semanas en el taller, los chicos me motivaron a entrar”. A su lado, Matías Jelvez, del mismo curso, indicó que “siempre me han encantado este tipo de animaciones, así que estoy tratando de aprender. Me gusta el taller, he aprendido de las grabaciones”. También muy entusiasta se mostró Matías Macías, que lleva apenas un mes en el taller. “Me inspiró ‘Historia de un oso’ para entrar, mis familiares también me motivaron”. Johan Rozas lleva menos de un mes en el taller y entró gracias a un compañero. “He grabado un poco y he sacado fotos. Pensé que no iba a poder ver un ‘Oscar’ y es raro que alguien venga a esta escuela”, comentó. Dusan Alberti en tanto, entró este año y ya ha aprendido los usos de la cámara y los distintos planos. “El principal motivo por el que me anoté es porque me gustaría sacar fotos y hacer videos. Vi ‘Historia de un oso’ y fue un honor y un placer estar al lado de una de las primeras personas que ganaron un Oscar en representación de Chile. Me gustaría hacer un corto como ese”.

Las niñas también participan activamente del taller, como María Ignacia Levién Oyarzo, del cuarto “B” quien expresó que “llevo como un año en el taller, me gusta porque al final todos aprendemos algo. La mayoría de las cosas que grabamos son por alumnos y las proyectamos en un canal que tenemos en Youtube”, y sobre la experiencia de conocer el “Oscar”, la estudiante sostuvo que “nunca pensé que iba a ver un Premio Oscar en mi vida, porque eso está en Estados Unidos, muy lejos”. Asimismo, Yaramiss González, del sexto “B”, entró este año al taller, pero “desde chiquitita me gustó sacar fotos, grabar y me pareció una charla muy motivadora. Yo presento noticias, entrevisto y ahora aprenderé a editar”.

El más experimentado del taller es Mauricio Stamatakos, del séptimo “B”, que lleva dos años. “Hemos hecho entrevista, grabado actos, este año fui a Fuerte Bulnes y conocer a los autores de ‘Historia de un oso’ fue interesante, porque había cosas que no sabía, como el tema de los exiliados”.