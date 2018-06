El paro de profesores se mantiene: docentes votaron a favor de seguir con la movilización

En votación realizada durante la mañana de ayer en los establecimientos educacionales que permanecen en paro desde hace ya ocho semanas, los profesores de Punta Arenas decidieron continuar movilizados y no reanudar sus labores de docencia, debido al no pago de sus cotizaciones de previsión y salud y de los créditos sociales que mantienen con cajas de compensación e instituciones financieras.

La noticia fue dada a conocer ayer por el presidente comunal del Magisterio, Enrique Velásquez, luego del proceso de sufragio de los docentes.

En tanto, desde la Corporación Municipal aseguraron que los sueldos de julio estarían peligrando, porque al no haber retornado a las aulas y no presentar el calendario de recuperación de clases estarían perdiendo la subvención y por ende no habría dinero para efectuar los pagos.

Velásquez manifestó que como era de público conocimiento los establecimientos municipales de la comuna, administrados por la Corporación Municipal, habían realizado una votación donde los docentes tenían que manifestarse a favor o en contra de deponer el paro de brazos caídos. “Y de acuerdo con los resultados lo que tenemos hoy día (por ayer) son 23 establecimientos movilizados que han votado por continuar con este paro de brazos caídos”.

Reconocen avances

No obstante, pese a la mantención de la medida de presión, el dirigente reconoció que ha existido avances y que han tenido un proceso importante de acercamiento en cuanto a las partes. Sin embargo, hizo hincapié en que “creemos que todavía faltan muchos puntos por aclarar. Si bien se han liberado algunos fondos, no hay claridad en el total de los pagos”, precisó.

Velásquez agregó que el gremio sabía que los fondos no alcanzaban, pero querían que se buscarán los mecanismos para llegar a pagar, por lo menos, toda la deuda de arrastre. “Queremos ver los procesos que nos van a llevar a obtener nuestros sueldos íntegros”, subrayó.

Cabe señalar que ayer dos colegios se bajaron del paro: las escuelas Argentina y Villa Las Nieves. Asimismo, se conoció que el Tribunal Laboral de Punta Arenas falló en contra de la Corporación Municipal y que se tienen que pagar $4mil millones por concepto de bono proporcional.

Pérdida de la subvención

Por su parte, el secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, lamentó que los profesores hayan tomado esta decisión porque ello significaba que la situación se les complicaba aún más. “El no haber ingresado hoy a clases significa una pérdida de subvención, nosotros hasta ayer teníamos un detrimento de $1.300 millones. Esto es lamentable también por lo que significa para los papás”, expresó.

Radonich insiste en el leaseback

En tanto, el alcalde Claudio Radonich, señaló que los profesores al continuar en paro era lamentable, sobre todo cuando se han entregado todas las posibilidades que hoy existen dentro del ordenamiento. “Me cuesta entender que un grupo de profesores mantengan una posición que no genera ninguna solución. Esto, lo único que está haciendo, es afectar a muchas familias. Ojalá podamos apelar al sentido común, porque con esto (el paro) ¿hay más plata? No.”

El jefe comunal agregó que la solución es materializar el leaseback, “porque la plata que estaba retenida, después de todo el convenio que suscribí ayer, que tiene que estar la próxima semana con las autorizaciones correspondientes, son $1.500 millones que sirven para tres meses, y lo dije el primer día: con estas materias hay que ser súper responsable”, sentenció.