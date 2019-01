El peligro sigue latente para el canquén colorado en el sector de San Juan

– Si bien son 26,16 hectáreas las que se encuentran bajo esta denominación, la presencia de personas que van a acampar y dejan lleno de basura, los perros asilvestrados, los cazadores que no saben distinguir entre las especies y la escasa fiscalización son los grandes desafíos para evitar la desaparición de esta especie.

Durante esta semana, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la creación de un área protegida para resguardar al canquén colorado, especie catalogada como en peligro. Esta zona consta de una superficie de 26,16 hectáreas, localizada en punta Sedger, desembocadura del río San Juan, a 58 kilómetros al sur de Punta Arenas.

En ese sector, ya se instaló una reja de 1,50 metros, que fue enterrada y resguardada con piedrecilla, para evitar que pueda ser excavada por zorros o perros. Este enrejado fue trabajado con la Agrupación Ecológica Patagónica, que tiene un vallado similar en el Humedal de Tres Puentes.

Pero al hacer un recorrido por el sector, es fácil constatar que, más allá de las publicaciones en el Diario Oficial o la instalación de enormes carteles que anuncian que esa zona es de nidificación, hay mucho trabajo que realizar para poder proteger, efectivamente, a esta especie de ganso, una de las cuatro que hay en la región.

La presencia constante de personas que van a acampar y dejan suciedad por donde pasan o realizan fogatas, la cacería (la del caiquén está permitida, mas no en esa zona, pero, ¿quién distingue entre un caiquén, un canquén común y un canquén colorado? y además, ¿quién controla?), la presencia de perros asilvestrados que son abandonados a su suerte en San Juan (y que es más común de lo que se cree), son algunos de los grandes peligros que enfrenta el canquén colorado y que explican su constante disminución en sus poblaciones.

Esto porque la zona de las desembocaduras de los ríos San Juan y Santa María es donde estas aves nidifican. Por lo tanto, el poco éxito en la crianza, afecta considerablemente la población.

Junto al experto-ornitólogo del Centro de Rehabilitación de Aves de Leñadura, Ricardo Matus, y el representante de la Agrupación Ecológica Patagónica, Mario Figueroa, El Magallanes realizó un recorrido por esta área de nidificación.

En la primera zona donde se instaló la reja, Matus partió explicando que los primeros trabajos de censo que le asignaron a esta zona un lugar de importancia, partieron en 1996. “A partir de eso se generaron estudios que fueron identificar las zonas donde estas aves vivían”, lo que concluyó que “el área de San Juan era sumamente importante por la cantidad de ejemplares de canquén colorado, reunidos todos en un área relativamente pequeña”. Esta área va desde Punta Carrera hasta la desembocadura del río Santa María.

De hecho, Matus indica que hubo un primer intento de cercado, que fue desde punta Sedger hasta la desembocadura. Sin embargo, por los recursos con los que contaban, solamente se pudo hacer un cercado que fue destruido y no generó mayor impacto.

“Luego, a través de la elaboración del Plan de Manejo, Recuperación, Conservación y Gestión de la especie, que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente, se estimó que lo necesario era insistir en el sitio como área para proteger, pero incrementarla si había otros sitios disponibles. Eso generó hoy el monumento en su dimensión actual, con este cerco y fue el Ministerio de Bienes Nacionales el que gestionó los fondos para cercar esta extensión y también impulsó la idea de crear el monumento, que era una pieza clave dentro de este proceso”, explicó Matus, por lo que ahora el Estado, a través de Conaf, deberá administrar este sitio.

Sin embargo, Matus recalca que “lo que se necesita aquí es hacer valer esta protección a través de la presencia de personas, porque el cerco por sí solo es una protección parcial, no evita que la gente ingrese y de hecho lo hemos visto”.

Pero hay puntos que hacen complicado controlar la presencia humana. Primero, por ley, cualquier persona tiene derecho a acceder a la orilla de un río o de una playa y, por lo tanto, pasar por zonas de nidificación. Además, el latente peligro de las fogatas. “Un incendio en este lugar sería fatal, porque tendría implicancias directas sobre esta especie en particular y esto ya estuvo a punto de suceder. El último incendio que hubo en la zona está al otro lado del camino y no hay duda de que igualmente afectó a una gran cantidad de parejas reproductivas que seguramente ocupan la ribera del río, nidifican en las zonas interiores y esos lugares ya no están disponibles”. De hecho, cruzando el camino, se puede ver los rastros de un incendio forestal.

Más encima, en esta época “estamos en el peak, pleno verano, así que supongo que tendremos aún más gente entrando al sitio, con los riesgos que ello implica. Uno puede ver lo que pasa en San Juan y se da cuenta que el impacto que producen los fines de semana es grande, la cantidad de basura es un reflejo”, denunció Matus.

La cacería y otros peligros

El canquén colorado es una de las cuatro especies de gansos que viven en Sudamérica y las islas Malvinas. Tres de estas especies son de ambientes interiores (caiquén, canquén común y canquén colorado) y la caranca, que es un ave costera. De ellos, dos se encuentran enlistados bajo la ley de caza, por lo tanto su cacería está permitida en el territorio chileno, no así en Argentina: son el caiquén y el canquén común.

“La hembra del caiquén, a ojo de alguien que tiene poca costumbre de observar, podría ser similar al canquén colorado y eso complica. Es importante decir que desde el río Blanco hasta la desembocadura del río Santa María es una zona de prohibición de caza; acá no se podrían cazar de todos modos, caiquenes, y eso se identificó como problema hace muchos años y fue la razón por la que el Servicio Agrícola y Ganadero, a través del Ministerio de Agricultura, determinó que ésta sea una zona libre de caza, porque antiguamente veíamos cazadores en este lugar. Desde fines de los 90 y principios de los años 2000 uno veía gente con rifles y a nadie le consta que no sucede todavía. El canquén mucha gente lo confunde con el canquén colorado y como el primero sí se puede cazar, en eso se han ido algunos ejemplares, que considerando lo crítico de la situación de la población, entre 500 y mil, que maten 10 es un número súper importante”, profundizó el experto ornitólogo.

Pero más de alguien puede pensar que el canquén colorado, al igual que el caiquén, está presente en todos lados. Pero no es así. “Gran parte de la reproducción sucede en Magallanes y no en las otras regiones. Pero además en Argentina hay muy pocas parejas reproductivas, una o dos en la provincia de Santa Cruz y luego muy pocas en Tierra del Fuego, y no todos los años. Todo el resto sucede en Magallanes y de ahí la relevancia de este lugar en particular. Este es el núcleo de la población”, subrayó Ricardo Matus.

Pero además de los cazadores ilegales, otro problema, más allá de la presencia del zorro culpeo como depredador, es la llegada de perros asilvestrados o abandonados en esta zona, “que sucede un montón, como pasa en el Humedal Tres Puentes, perros circulando no es ninguna rareza. La problemática siempre se repite y las soluciones son las que se necesita tomar a la brevedad. En las áreas protegidas del Estado, en ninguna se puede ingresar con perros, y es la gran función de este cerco, regular al menos el paso de la gente”.

Y por suerte, aún no llega hasta San Juan, el visón, porque en ese caso, la extinción del canquén colorado sería inminente. “En esta zona no hay registro de visones, pero todo es un tema de tiempo, si no hay un programa de control muy efectivo sobre estas especies, van a llegar. Están en los canales, isla Navarino y se van dispersando”, advirtió Matus.

En todo caso, lo que está más a la mano es que el Estado se haga cargo de la administración del lugar “y no quede al amparo de la voluntad de las ONG porque ya nos dimos cuenta, trabajando una temporada acá, que no funciona, se necesita que haya presencia”, reiteró Matus, que propone un guardafauna permanente, por lo menos en el período en que nidifican las aves, que llegan a la zona en agosto y empiezan a poner huevos en octubre, por lo que la crianza se extiende hasta febrero.

Zona desprotegida

Sin embargo, hay un sector que se halla fuera de esta área protegida y que corresponde a la desembocadura del río Santa María, ubicado pocos kilómetros más al sur, donde “no hay ningún tipo de protección y, si esta zona no estuviera tan intervenida, nidificarían acá, pero los requerimientos de las aves tienen que ver con eso, que las áreas estén disponibles ni haya tanta perturbación. En la desembocadura del río Santa María es donde generalmente más parejas reproductivas tenemos y ahí están en permanente peligro, porque además de la perturbación, la posibilidad de incendio es súper alta, aquí hacen fuego y están dadas las condiciones y nuestra cultura de camping es muy baja, la gente no se lleva la basura, que es lo que debería hacer, vienen a dejar basura acá. Lo más increíble es que el tambor de basura está lleno y la gente sigue poniendo basura encima o al lado, no hay cultura al respecto”, criticó Matus.

En ese sentido, Matus indicó que en la desembocadura del río, más cercano al mar, “el Mop había propuesto instalar un cerco más pequeño, porque el pastizal alrededor a veces tiene 60-70 canquenes colorados que vienen a alimentarse en agosto-septiembre, por tanto, es un sitio importante, era una medida de mitigación a raíz de los trabajos que se han hecho en el área, buscando proteger el sitio para los canquenes, así que es probable que se haga, tratando de evitar que la gente acceda a la costa con vehículo”.

Crear conciencia

Es por ello que la educación es clave en este trabajo para conservar no solamente al canquén colorado, sino a toda la biodiversidad. Al respecto, la labor de la Agrupación Ecológica Patagónica ha sido clave, especialmente en los niños, como apuntó Mario Figueroa.

“El trabajo nuestro va orientado a los niños, porque son el futuro y hay que partir de abajo, difícil es concientizar a una persona adulta y que cambie de mentalidad. Para eso hemos trabajado con la Escuela Villa Las Nieves, hemos partido con jardines infantiles, los llevamos al Humedal Tres Puentes para enseñarles lo que pasa con la conservación del canquén colorado, ya que es un área donde llega y les explicamos cómo tienen que conservar todo el medio ambiente, el cuidado hacia las aves, lo que no deben hacer, que deben estar en espacio libre, sin molestarlos en sus sitios de nidificación, y no ingresar a ellos, que es el principal problema”, ejemplificó Figueroa, que también insiste que la presencia de personal de Conaf en esta zona permitiría hacer efectiva la creación de esta área, ya que, como concluye, “un par de ejemplares recuperados es ganancia para esta especie que está en peligro de extinción; si bien se ha hecho un trabajo grande, falta mucho por hacer. Todo esto es parte de la cadena ecológica y es algo que no podemos tomar a la ligera, menos aún con todo el tema del cambio climático”.