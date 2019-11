El pequeño gigante del básquetbol regional y su “cuchara mágica”

Sergio Olate Aguilar brilló desde la década del ’70 Emblema del club Progreso, jugó en Umag y representó a la región en numerosos torneos. Se radicó en Porvenir y regresó hace un par de años, a su casa en Playa Norte. Su 1,71 metro no fue impedimento para que sobresaliera, inventando jugadas que entusiasmaban al público

Sólo los más fanáticos del básquetbol recuerdan la figura de Sergio Mario Olate Aguilar, un referente de la década del ’70 y ’80. Pero quienes lo ven ahora, no se imaginan que ese hombre de 1,71 metro, moreno, y sencillo, se paraba de igual a igual con los mejores basquetbolistas de la región, e incluso de otras zonas del país.

Nacido en Punta Arenas, el 17 de agosto de 1957, sus padres fueron Sergio Olate Maldonado y Blanca Aguilar Agüero, quienes además, tuvieron a Silvia Herminia Olate Aguilar. Está casado con la talquina María Teresa Morales Herrera y tiene dos hijos: Sergio Rafael, arquitecto, y Claudia Estefanía, enfermera. Ninguno de ellos siguió el camino del deporte, aunque su hijo aparecía de “mascota” en todas las fotos de los equipos. “Pero nunca le gustó. Mi hija, en cambio, jugó un tiempo, pero después se dedicaron a estudiar”, comenta Sergio en su hogar en el sector de Playa Norte, donde volvió a vivir después de permanecer años en Porvenir.

Las camisetas, medallas y diplomas que recopiló durante su trayectoria, no son, sin embargo, los recuerdos más preciados de Sergio Olate. Porque nada se compara al álbum de fotografías que su abuelo Lorenzo preparó para él, ya que era encuadernador y trabajó muchos años en la imprenta Marangunic. Ese documento de tapas verdes muestra toda la carrera de Olate, desde el carné de jugador cuando era niño hasta sus equipos senior.

“Empecé a los 9 años, en Progreso, y cuando tenía como 26-27 años jugué un año en Umag. Pero en Progreso estuve desde Bidi Básquetbol (ahora Mini) y fue la primera vez que salí campeón. Entremedio de Progreso y Umag jugué por la Quinta División del Ejército, cuando hice el servicio. Ganamos el Nacional del Ejército y en el Nacional de las Fuerzas Armadas, terminamos segundos”, contó sobre sus primeros años. Su mentor en los inicios fue Humberto Aguila, que era profesor de la Escuela Yugoeslavia de esos años, actual Croacia. “En ese colegio me pasaba el día entero jugando, con Bidi, juvenil, y a los 15 años ya estaba en primera”.

Después de Umag jugó en Magallanes, y con más de treinta años se trasladó a Porvenir, donde permaneció casi veinte años. Obviamente también lució su calidad, en 18 de Septiembre. “Ganamos el campeonato patagónico, y quiero aprovechar de saludar a la gente del ‘18’, porque desde que me fui de Porvenir, nunca he ido, aunque me invitan a las fiestas de aniversario. Yo sentí mucha alegría de jugar con ellos, me emociona, porque me recibieron como uno más, fue mi casa. Yo fui a trabajar allá para que mis hijos fueran lo que son. Les quiero decir que me sentí siempre muy orgulloso de jugar por el Club 18 de Septiembre. También jugué fútbol, en seniors”, expresó.

Antes de irse a Porvenir, Sergio Olate trabajó en el banco Chileno-Yugoeslavo y actualmente es guardia en la Dirección de Aeronáutica Civil. A su regreso, siguió jugando un par de años por senior, en Cordenap y Conosur.

Los títulos más recordados

A la hora de destacar campeonatos, Sergio Olate indica los nacionales juveniles, “cuando fue el apogeo del básquetbol en Punta Arenas, porque ganamos cinco años consecutivos. El equipo a ganar era Punta Arenas. Yo jugué en Puerto Montt y San Bernardo, después vino la época de Pozo, Haro, ‘Pachi’. Lo que recuerdo es que la gente compraba entradas el día anterior en el Gimnasio de la Confederación y a cierta hora se cerraba, porque no entraba nadie. Lleno hasta el ‘Gallinero’ que era como una tribuna arriba. Ahora este gimnasio es bonito, pero no es lo mismo”.

Un partido que recuerda, por lo anecdótico, fue cuando tuvo que enfrentar al crack estadounidense Mack Hilton. “Creo que vino jugando por Temuco, era el primer moreno que llegó acá, pero era extraordinario. En una parte me marcó fuerte, medía como un metro 90 y en una, con los brazos abiertos, me impedía el paso, así que no me quedó otra que pasarle la pelota debajo de las piernas, y la gente cómo aplaudió. Claro que de ahí se picó y me taponeó un tiro, que igual era lógico. Pero me miró feo, porque le pasé la pelota y la salí a buscar por el lado, y lo esperé”.

Otro duelo memorable fue una vez que enfrentó a Sokol, que tenía a Pritcher, que jugó en Italia, y al gran Mazulla, y con un equipo totalmente de Punta Arenas, les ganamos. ‘Pollo’ Torres, ‘Peto’ Naranjo, ‘Chano’ Novión, Dobson y otros, eso fue como el 78 más o menos, y fue especial por ganarle a un equipo que se reforzó para campeonar y al final, me terminó marcando Pritcher.

La jugada inventada

Al ser de menor estatura que la mayoría, Sergio Olate tenía que apelar al ingenio para imponerse e inventar jugadas. “Había una que la bautizamos como ‘la cuchara mágica’, en la que en lugar de entrar en bandeja, desde abajo lanzaba, porque uno veía al grande llegar soplado. Yo era alero, pero después pasé a ayuda-base, pero ahí perdí gol. Otra anécdota que cuento es que si los tres puntos hubiesen existido cuando jugaba yo, no sé cuántos puntos habría anotado. Con Quico Lauler comentamos cuál de los dos hubiese hecho más puntos, porque antes valía dos nomás”.

También de sus inicios recuerda con afecto a Nicky Obilinovic, “era un hombre derecho, como amigo, de los pocos que tenía. Ya falleció, estaba muy enfermo”.

“Yo me retiré porque no me daba el físico, tengo tres hernias en las cervicales, chiquititas, y en la cinco, que casi se me corta, y los dedos, mira, todos estos nudillos por el básquetbol, las rodillas, tobillos. Antes uno era más bruto y jugaba nomás”. Tras su retiro, no quiso seguir ligado ni como entrenador, dirigente ni árbitro. “No voy al básquetbol a verlo, me gustaba jugarlo. Ahora el básquetbol es más familiar, poca gente. No me gusta hablar de eso, porque como fui parte de eso, la gente puede pensar que me estoy tirando flores, pero el básquetbol de la época del Gimnasio de la Confederación, el boxeo, el fútbol, era mejor que ahora”.

Así Sergio Olate vive sus días, sin mayores nostalgias, agradecido de la historia que le tocó protagonizar y que gracias a su abuelo Lorenzo, puede recordar. “Era fanático, creo que jugó fútbol, pero él se encargaba de juntar las fotos, los recortes, me iba a ver, era el primero en estar ahí”, destaca Olate, a lo que su esposa apunta que “se ponía a alegar con los árbitros. Los esperaba y decía ‘no si me encontré con él nomás’ y nosotros mirando desde arriba”.