El poco feliz legado de las discográficas en Chile

Crónicas del vinilo chileno (Parte I) El formato discográfico tradicional vivió aquí una de sus historias más breves e ingratas, al ser el único país sudamericano donde se dejó de prensar vinilos en 1982

Roberto Hofer Oyaneder

Más allá de adquirir un artículo de consumo, la pasión por los discos de vinilo es como un enamoramiento a primera vista o una experiencia religiosa. Mucho antes de hacer correr la aguja, una carátula de vinilo puede retrotraernos a un pasado mejor o resucitar un perdido amor buscado por cielo, mar y tierra.

Aunque esté la funda estropeada o incluso el disco “pelado”, el solo aroma a historia del mismo es capaz de sustraernos, cual bibliófilo olisqueando un glorioso pasado ido. Y de ahí la cálida nitidez de los instrumentos al paladearlo, con ese oleaje estático que acompaña el roce del “pick-up” o tocadiscos… Irresistible trozo de la historia con sonido analógico, incapaz de ser sintetizado por la perfección de los formatos digitales. Este indescriptible ritual resulta ser la experiencia más cercana a la música en vivo, lo cual hace al melómano un incondicional de estos surcos en espiral.

Si del vinilo se pueden escribir mil y una historias -como también de la actual pandemia-, hemos creído necesario darle una repasada a este rejuvenecido formato, que en Chile vivió una de sus historias más breves e ingratas. De ahí nuestro interés de documentar algunos aspectos del disco chileno, cuya producción entraba en agonía cuando en 1981 la cadena yanqui MTV debutaba con un clip de sintomático nombre, “El video mató a la estrella de la radio”, modificando para siempre las pautas de la programación televisiva y del mercadeo de la música envasada.

Algo de historia

Más allá de la falta de una cultura discográfica en nuestro país, dadas las reducidas ediciones (cuyas tiradas en ocasiones llegaron a 500 copias), reproductores caseros de dudosa calidad e incluso mala manipulación y conservación de los discos, este tradicional formato reinó sin contrapesos entre los años ‘30 y ‘70. Primero, con los clásicos acetatos de Victrola (de 78 revoluciones por minuto o rpm), y luego con el desarrollo del microsurco (discos de 45 y 33 rpm) en los años ’50 y la gran masificación del vinilo, con discos que ya no se rompían al caer y almacenaban mayor tiempo de música grabada.

El 13 de julio de 1927, la fábrica EMI (más tarde Industrias Eléctricas y Musicales Odeón S.A.) prensó en Chile su primer registro fonográfico, un acetato del argentino Roberto Firpo. Ese mismo año, el sello Victor (después RCA Victor) se instalaba también en este pujante país -de entonces 4 millones de habitantes-, y a los pocos meses fichaba ya a sus primeros artistas chilenos.

De 1927 a 1951, voces extranjeras predominaron en las grabaciones vendidas por EMI Odeón, pasando los talentos criollos a nivelar la balanza en la primera mitad de los años ’50.

En los años ’60, en el apogeo del negocio discográfico Chile tenía tres plantas prensadoras de discos. Esto, versus ocho en Brasil y siete en Argentina, países que no sólo nos superaban en este boyante negocio, sino que triplicarían al menos los títulos que editó Chile en los años ‘70.

Moda “depredadora”

Los verdaderos coleccionistas saben de lo imposible que sería hallar algún vinilo chileno de época de Myriam Hernández o de Los Prisioneros, porque sencillamente nunca existieron. Como país subdesarrollado, quienes empezábamos a coleccionar música hace casi cuatro décadas, inmersos en una “cultura de la basura”, apenas alcanzamos a procesar cuando Chile dejó de prensar este formato en 1982; una decisión de mercado asociada a la hegemonía en la venta de casetes por aquel entonces. Al final, como “ingleses de Latinoamérica”, aparentemente por un asunto de moda ya no fabricamos más vinilos, y se vendieron las prensadoras de acetato a otros países “más concientes”.

En suma, el auge del personal estéreo llevó a la industria al extremo de privilegiar un formato de consumo, matando a otro más noble (equivalente a una matriz: se podía piratear de disco a casete, pero nunca de casete a vinilo), y metiéndose por buena parte aquella elevada frase que lucía este producto en su carátula: “disco es cultura”, en una especie de parricidio sonoro.

De ahí, el oscurantismo desatado, al punto que EMI Odeón no sólo empezó a importar vinilos nuevos desde Argentina –y en una reducida gama-, sino también casetes originales (al parecer por un tema de costo de oportunidad). Sin embargo, la movida no duró mucho, pues la calidad de las cintas no complació el gusto nacional, a lo que se sumó un franco encarecimiento del casete importado.

Al año después apenas ya llegarían vinilos de dicha procedencia, salvo material promocional para radio, y entre 1983 y 1984 nos nutriríamos -cual meras golondrinas- con ediciones españolas y americanas.

Epílogo ochentero

En plena recta de los años ’80, por mucho “boom” económico y años de “plata dulce” (a la usanza Chicago), la música era (y sigue siendo) un bálsamo cultural costoso. Una estudiantil mesada de clase media baja solía alcanzar para un bien elegido disco long play (largaduración), toda vez que los vinilos importados eran más costosos y su stock muy limitado, al punto que si llegaba “el” disco de Pink Floyd a una disquería, había que apañarlo antes que otro hambriento diletante se lo llevara.

Más vergonzoso con los años fue constatar que pasamos a la historia con el récord de ser el único país sudamericano donde se dejó de prensar vinilos. Claro que eran años de escasez y de necesidades básicas (fisiológicas) por sobre el consumo suntuario, donde rendiría más el “pirateo” de grabaciones o el intercambio con otros que compraban vinilos para sacar alguna copia.

En esta orfandad total, en 1987 ya era difícil encontrar alguna disquería en provincia que no vendiera sólo casetes, al punto de vernos obligados a tener que consumir este formato de inferior fidelidad y duración (y nada barato). Aparte que las tiendas especializadas de la capital cobraban un ojo de la cara por lo último editado en long play –la cercanía con Argentina al menos compensaría al coleccionista magallánico para poder aperarse-.

La “dictadura” del casete no alcanzaría a durar dos décadas, ya que el disco compacto llegaría “con serrucho”, pero esa es otra historia y con final esperable. Hasta el actual retorno en gloria y majestad que vive el vinilo y todo lo “vintage” asociado a este ilustre formato.