El Presidente Carlos Ibáñez del Campo y el territorio austral

Por Víctor Hernández

Sociedad de Escritores de Magallanes

El 4 de noviembre de 1958 Carlos Ibáñez del Campo finalizaba su segundo período presidencial, y el periodista experto en asuntos económicos, Luis Correa Prieto -que también formó parte de su gabinete- concluía la redacción de la última entrevista vertida en las 280 páginas que conformaron el libro: “El Presidente Ibáñez, la política y los políticos, apuntes para la historia”, publicado por Editorial Orbe en Santiago, en 1962. Es un texto dividido en doce capítulos, en donde el Presidente de la República, hace un recuento de su trayectoria política y militar y rememora sus dos administraciones como Jefe de Estado: la primera de 1927 a 1931 y, luego, desde 1952 hasta 1958. En varios pasajes de la obra, Ibáñez revela una clara visión geopolítica y su obsesión por impulsar el desarrollo demográfico y económico en la zona austral del país.

Principales rasgos biográficos de Ibáñez

A diferencia de la mayoría de sus antecesores en el poder, que nacieron en la capital Santiago, o en otros núcleos urbanos como Concepción o Valparaíso, Carlos Ibáñez del Campo provenía de la realidad del mundo rural. Nació en la ciudad de Linares el 3 de noviembre de 1877 y en esa misma localidad, realizó sus estudios primarios y las humanidades. A los dieciocho años ingresó a la Escuela Militar, sobresaliendo en el arma de Caballería. En 1903 fue destinado a una misión en El Salvador, que se extendió por seis años, con el propósito de reorganizar las Fuerzas Armadas de ese país. Allí contrajo matrimonio con Rosa Quiroz y Avila, -que falleció prematuramente en 1918 a causa de la tuberculosis- y de cuya unión nacieron dos hijos. En ese período histórico en que Ibáñez se desempeñaba como director de la Escuela del arma de Carabineros del Ejército, se produjo por primera vez, en 1920, la llegada a La Moneda de su ilustre contendor político, Arturo Alessandri Palma.

En ese gobierno (1920-1925) se radicalizó la pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo y fue el escenario del estreno político de Ibáñez, el llamado “Ruido de Sables”, nombre otorgado por el escritor Raúl Aldunate Philips, al suceso del 3 de septiembre de 1924, y que narra en su libro, en que 57 oficiales del Ejército, en su mayoría capitanes y tenientes, entre los que se hallaban 4 futuros comandantes en jefe de esa institución,- entre ellos Ramón Cañas Montalva- otros 3 de la Fuerza Aérea, 7 futuros ministros de Estado y 2 embajadores, protestaron por los bajos salarios que percibían en aquel entonces. A este episodio, al que siguieron otros de mayor virulencia, resultó fortalecida la imagen popular de Ibáñez del Campo, como el uniformado honrado, honesto y resolutivo. Así se convirtió en ministro de Guerra, cargo que ocupó por dos años, luego ministro del Interior, Vicepresidente de la República y candidato único a la Presidencia de la Nación, jefatura que asumió en julio de 1927.

Su plan para el desarrollo del austro chileno

Se ha dicho y escrito que Carlos Ibáñez encarnó durante su presidencia un gobierno que transitó desde el autoritarismo político hasta la dictadura personal. Combinó importantes decisiones a favor de los más desposeídos, con medidas como la censura periodística y el exilio para prominentes figuras políticas, militares, sociales y culturales. Simpatizantes y detractores coinciden en señalar que su administración fue de importantes realizaciones, aún a costa del endeudamiento del país, creándose la Contraloría y Tesorería General de la República; la Escuela de Grumetes de la Armada; la Línea Aérea Nacional y la Dirección de Aprovisionamiento del Estado; el Síndico de Quiebras y la Inspección General del Trabajo; la Dirección General de Crédito Popular y la Junta de Exportación Agrícola.

Unificó todos los distintos servicios policiales de la época fundando el Cuerpo de Carabineros de Chile, el 27 de abril de 1927 y las diversas ramas y subsecretarías de Aviación, para fundar la Fuerza Aérea Nacional, el 21 de marzo de 1930. En el plano administrativo, se creó el Código del Trabajo con sus variadas cajas previsionales que funcionaron por más de medio siglo en Chile. En el área educacional, se definieron los tipos y niveles de la enseñanza. En el ámbito internacional, se firmó con Perú, en 1929, el tratado de Ancón, que devolvió la ciudad de Tacna al país incaico, y se inauguró el servicio del ferrocarril Arica- La Paz, cumpliéndose con una cláusula del Tratado con Bolivia del año 1904. Y en lo interno, se dividió el territorio nacional en 16 provincias.

Creación de las provincias de Aysén y Magallanes

El 27 de diciembre de 1927 se divide el gigantesco territorio de la Patagonia occidental, desde el Golfo de Penas hasta el Cabo de Hornos, tanto continental como insular, y se crean por Decreto Nº8.582, firmado por el Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, las provincias de Aysén ( denominado Territorio hasta 1930) y Magallanes. En lo esencial, significó fundar ciudades, pueblos y aldeas y promover el traslado de cientos de familias, chilenas y extranjeras al austro con el anhelo de afianzar la soberanía nacional, estimular el desarrollo económico de estas zonas aisladas y propender la descentralización administrativa y financiera del poder central radicado en Santiago. Ibáñez lo recordaba en la entrevista concedida a Correa Prieto en 1958:

“La descentralización ha sido mi idea de siempre, y en el Manifiesto que se lanzó al país en el año 1927 cuando fui proclamado candidato a la Presidencia hablábamos claro. Era indispensable que las provincias se desarrollaran y se estimulara el comercio y la industria en las zonas apartadas. Por eso he trabajado por Arica, Iquique y Antofagasta, en el norte; y Chiloé, Aysén y Magallanes, en el sur. Pero casi cayó el mundo. Todos los intereses de Santiago atacaron esa política con violencia, estimando que no debían hacerse excepciones”. (…) “Lo que ocurre en Arica también sucede en Magallanes y en todo el extremo sur. Si no se procura poblar esas regiones, ¿quién podrá defenderlas? Necesitamos una Marina Mercante que vincule las islas y las regiones apartadas. Nuestra geografía es difícil, pero, a pesar de ello, es imprescindible aumentar la población en las zonas de poca densidad. Ha sido la causa primera por la que me ha preocupado la subdivisión de las tierras magallánicas y deseaba que gente del centro fuera a radicarse allá”.

“El problema de Magallanes podría ser definitivamente resuelto si aumentara la población en la región. No dudo que es un buen negocio para las grandes empresas ganaderas el contratar empleados solteros para que atiendan sus estancias y cuiden su ganado porque ello significa menor gasto, pero así no se nacionaliza el territorio. Necesitamos establecer familias. La defensa de la soberanía exige una política nacional en ese sentido. Y esa es la causa fundamental de por qué no acepté el punto de vista enteramente mercantil”.

Principales beneficios alcanzados por Magallanes

Pese a la represión que hubo hacia la actividad política, y que en Magallanes también alcanzó a valiosas personalidades del ámbito sindical, la cual, en su mayoría interpretaban a doctrinas anarquistas. Como explica el profesor Pedro Cid Santos en el libro “Historia del movimiento obrero en Ultima Esperanza (1911-1973). En la Página 97 del referido texto se lee: “Pero a comienzos de 1927, durante el gobierno de facto del coronel Carlos Ibáñez del Campo, hay una fuerte represión contra el movimiento obrero. En Puerto Natales varios dirigentes sindicales son apresados, entre ellos el director del periódico El Esfuerzo, Miguel Angel León, quien será relegado junto a dirigentes de diferentes partes de Chile a la isla de Más Afuera, en el archipiélago de Juan Fernández, para luego “desaparecer” de ella sin dejar rastros. Además se incauta la imprenta, las actas y toda la actividad sindical cesa abruptamente”. Según la investigación de Cid, la verdadera razón de este secuestro radica en la publicación de una carta llamada “A mi coronel”, escrita por León, dedicada al gobernador civil y juez militar del Territorio de Magallanes, el coronel Javier Palacios Hurtado.

Con todo, es, durante el gobierno de Ibáñez, en que se consiguen significativos avances en infraestructura, conectividad y educación: se inaugura en diciembre de 1930 el camino Punta Arenas-Puerto Natales, el muelle fiscal Arturo Prat en la capital provincial, se establece el Grupo de Anfibios Nº2, génesis de la IV Brigada Aérea en la Patagonia y se crea el 31 de mayo de 1930, por una prerrogativa presidencial, a través del decreto 3.123, una de las instituciones más recordadas en el plano cultural, la Escuela Normal Rural de Mujeres de Ancud, que inicia sus labores docentes el 10 de abril de 1931, formando a centenares de docentes, oriundas de las provincias de Aysén y Magallanes, hasta 1953, en que bajo la segunda administración de Ibáñez, se confiere a este valioso plantel educacional el carácter de mixto, sistema con el que funcionará hasta marzo de 1974, cuando se decretó el cierre definitivo de todas las Escuelas Normales en Chile.

Fue también durante su primer gobierno (1927-1931), al convertir el vasto territorio de la Patagonia en provincia, en que los habitantes de Magallanes lograron una de las mayores aspiraciones ciudadanas: tener la capacidad cívica para poder elegir a sus autoridades municipales, representantes en el parlamento y escoger libremente, a un candidato para que ocupe la presidencia de la República. Estos logros civiles se cumplieron de forma gradual, a contar de 1933, ya finalizada la gestión de Ibáñez. En esa fecha, los magallánicos eligieron por primera vez a un diputado por la provincia, resultando electo por un período de cuatro años, el miembro del Partido Regionalista, el abogado chillanejo Manuel Chaparro Ruminot.

La elección de alcaldes y regidores (concejales) se estrenaron en la provincia y en los departamentos de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego en 1935. En aquella histórica oportunidad resultaron elegidos para ejercer el cargo de alcalde para el período 1935-1938, los señores Emilio Pisano Blanco por Punta Arenas, José del Rosario Muñoz Espinoza por Puerto Natales y Tomás Radonic Scarpa por Porvenir.

Mientras que, el 25 de octubre de 1938, los habitantes de Magallanes sufragaron por primera vez para elegir a un Presidente de la República: por amplia mayoría triunfó el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, en detrimento del abanderado del gobierno de aquél momento, Gustavo Ross Santa María. En efecto. De un total de 7.325 inscritos hábiles, sufragaron 4.758 electores, de los cuales, 4.215 lo hicieron por el profesor y abogado Aguirre Cerda, y sólo 526 escogieron como preferencia al financista Ross Santa María. Hubo 3 votos contabilizados para Carlos Ibáñez, de una candidatura que se había retirado después de los dramáticos sucesos acaecidos en el edificio del Seguro Obrero en Santiago, el 5 de septiembre de 1938, cuando fueron asesinados por Carabineros, 63 jóvenes militantes del Partido Nacional Socialista, quienes adherían al ex Presidente.

Para muchos entendidos, este fue el hecho político que permitió el triunfo del candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, y el inicio, sin proponérselo, de la futura tentativa presidencial, en 1952, de “El general de la esperanza”, como le denominaron a Carlos Ibáñez del Campo.