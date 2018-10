Core Kusanovic: “El Presidente no se informó bien del tema y eso pasa porque en la región no tenemos clara la situación”

“El contar con un puerto para Punta Arenas es sumamente importante, porque acá por ejemplo, sólo tenemos los muelles Mardones, Prat y eventualmente, el de Laredo, pero son insuficientes para el desarrollo de una región que va creciendo y donde la demanda por servicios portuarios va en aumento”.

Lo indicado corresponde al parecer del consejero regional, Alejandro Kusanovic, quien considera prioritario, el que se inicie a la brevedad un debate en torno a pensar ‘un puerto para Punta Arenas’, idea que ha expresado en ocasiones anteriores pero que tras la visita el fin de semana del Presidente Sebastián Piñera, adquirió un nuevo tenor.

Esto último, porque durante la entrevista que concedió a ITV y La Prensa Austral, el Mandatario fue consultado respecto de si está contemplado en el plan presidencial la construcción de un gran puerto para Punta Arenas, ante lo cual Piñera respondió que ‘en esta zona hay tres puertos (por cierto, son en realidad, muelles), lo que hay que ver es cómo podemos potenciar los puertos existentes. En algunos de ellos, con inversión vamos a poder triplicar su capacidad; en otros casos, necesitamos aumentar la profundidad del puerto, para que puedan acoger a barcos de mayor tamaño’.

Tales aseveraciones llevaron a que Kusanovic afirmara que “el Presidente no se informó bien del tema y eso pasa porque en la región no tenemos clara la situación. Por eso, es necesario que exista un rumbo hacia dónde ir en esta temática y desde esa perspectiva, debe haber claridad de los proyectos que se van a hacer, pero con una mirada de largo plazo, y no que cada vez que hay cambio de gobierno salgan nuevas ideas. Necesitamos gente entendida que aborde este tema, de forma de encontrar no sólo la alternativa más económica, sino también la más viable. Esto no se ha hecho y es algo prioritario región”.