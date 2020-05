El privilegio de lo inhóspito

¿Cómo es posible que, siendo esta tierra tan castigada por los relatos de los navegantes, exploradores, científicos e historiadores, haya sido posible sobrevivir, construir ciudades, comunidades y encontrar una forma de subsistencia digna? Esta es una de las interrogantes que plantea el lúcido ensayo de este destacado urbanista y académico magallánico, en el marco de los 500 años del épico viaje Hernando de Magallanes

Por Sergio Baeriswyl Rada, arquitecto.

Premio Nacional de Urbanismo de Chile, 2014

El viaje de Fernando de Magallanes se transformó en una hazaña, cuando encontró la ruta para circunnavegar la Tierra. Si no hubiese tenido éxito en su intento, su nombre habría caído en el olvido y no quedaría rastro de su travesía, no figuraría en las célebres bitácoras navales, ni en la toponimia cartográfica, y a usanza de nuestros tiempos, ni siquiera lo encontraríamos en Wikipedia. Pero, todo eso no ocurrió, pues él fue el protagonista de un hecho histórico extraordinario, amplificado exponencialmente por haber navegado con éxito los mares más australes del planeta, encontrar una ruta de conexión al océano Pacífico y circunnavegar la Tierra. Su épico viaje cierra un extenso capítulo de la historia lleno de supuestos, especulaciones, ambigüedades y teorías equivocadas sobre la Tierra. Compartió todos estos méritos con Sebastián Elcano, quien fuera un simple maestre, pero que luego se convertiría en el líder que concluyó con éxito la travesía, validando empíricamente la redondez de Tierra y detonando el principio más temprano de la globalización. Han transcurrido ya 500 años de este episodio y es imposible no reflexionar sobre ello.

500 años es mucho tiempo para nuestra sociedad contemporánea. Aun cuando el tiempo pasa en forma impersonal e indiferente a lo que ocurra, él siempre sigue su marcha y las huellas que deja a su paso son lo que podríamos llamar historia. Para alguien que no es historiador, como es mi caso, el tiempo se transforma en un relato de acontecimientos, donde la dimensión del hecho histórico pareciera esconderse siempre en las propias vivencias y en los recuerdos.

En efecto, recuerdo caer en cuenta de que provenía de una tierra extraña, cuando estudiando en Valparaíso, mis compañeros preguntaban con curiosidad cuán civilizado era el lugar de donde yo venía, cómo viajaba o de qué vivía mi familia en un lugar tan extremo como Punta Arenas. Recuerdo haber comprendido lo insólito de mi condición, cuando los europeos me observaban con extrañeza al saber que venía de un lugar cercano a la mítica Tierra del Fuego, para los alemanes Feuerland. Algo así como el confín de la Tierra, lo más extremo e inhóspito, un lugar donde la civilización, a lo más, habría pasado fugazmente a bordo de las naos de Magallanes, pero que nunca permaneció para formar parte del mundo “civilizado”. Construí una especie de coraza para defenderme de la ignorancia y de lo que siempre creí eran imaginarios falsos, haciendo buenos esfuerzos por mimetizarme como una persona normal. Todo ese esfuerzo puede haber sido en vano, ciertamente provenir de una tierra tan lejana es una condición sorprendente y algo que con el tiempo se transforma en uno de los más valiosos privilegios.

Nacer en una tierra tan remota puede ser una sorpresa para muchos, similar a la sorpresa del propio Magallanes cuando en la extrema desolación de las costas australes encontró personas. Grande debe haber sido su extrañeza al darse cuenta de que no era el primero en llegar al lugar, pues ésta era una tierra descubierta antes por otros pueblos, hacía ya más de 10.000 mil años. Magallanes no fue un descubridor, tampoco un colono y menos un conquistador, su afán era navegar y confirmar la existencia de una ruta a las islas Molucas navegando hacia el oeste, por instrucciones de la Corona Española. El no intentó apropiarse de estas tierras, ni practicar política con los pueblos aborígenes para apropiarse de su dominio, algo que sí luego intentó, al llegar a las islas Filipinas un año más tarde en este mismo viaje. Claramente lo que encontró Magallanes al navegar estas tierras no despertó ni el más mínimo interés, exceptuado por la importancia estratégica que podría tener el controlar la navegación de sus enemigos. Pero ¿quién podría decir que esto resta algún valor a la extraordinaria hazaña del navegante más celebre de la historia y que marcó un antes y un después en la concepción del mundo y la navegación?

Las tierras australes que navegó Magallanes no despertaron apetitos colonizadores inmediatos, y no ayudaron a mejorar la reputación de estos territorios. Muchos navegantes y cronistas incursionaron en estas tierras y la mayoría de ellos, por no decir todos, pusieron en duda el valor de este confín del planeta, expresando decepción y desprecio por los pueblos originarios, su clima, paisaje y geografía. Tal vez lo que mejor refleja estas primeras impresiones, provienen de los relatos del naturalista más reputado de sus tiempos: Charles Darwin, quien en su Diario del Viaje de un Naturalista Alrededor del Mundo, utiliza en forma reiterada los conceptos de tétrico, desolador y miserable, para hacer referencia al lugar que conoció en su viaje.

Luego de la gran travesía de Magallanes le siguieron otros destacados navegantes: García Jofré de Loaiza; Francisco de Ulloa y Juan Ladrillero. Posteriormente estas tierras fueron visitadas incluso por el mítico corsario inglés Francis Drake y el incansable colonizador Sarmiento de Gamboa. Pero luego llegaron otras celebridades como John Byron, James Cook, Bougainville y Robert Fitz Roy acompañado del propio Charles Darwin, a quien ya hemos hecho referencia. Todos estos viajes fueron épicos y marcaron el inicio de un triste desencuentro entre culturas igualmente humanas, igualmente ricas, igualmente sabias, igualmente valiosas, pero desigualmente tratadas. Este encuentro entre los pueblos originarios que habitaban estas tierras y el mundo occidental resultó siendo la sustitución trágica de una cultura por sobre la otra, hasta el exterminio. Lo único que nos puede hacer verdaderamente civilizados en esta parte de la historia, es reconocer hoy, que se trató de un hecho dramático de prepotencia y arrogancia cultural que llevó al extinción y genocidio de los primeros habitantes de este lugar. Este es el final de una historia reiterada en muchos pasajes de la conquista de América, aun cuando aquí en Magallanes pareciera haber ocurrido a la vuelta de la esquina.

Los lindes del inframundo

Hay un refrán de los antiguos marineros que dictaba: «debajo de los 40 grados sur no hay ley, debajo de los 50 grados sur no hay Dios». Así, las tierras australes formaban parte del peor imaginario de Occidente. La independencia de Chile trajo consigo el éxito de la colonización, pero no podemos olvidar que muchos magallánicos nacimos en una ciudad cuya fundación se consolidó como una colonia penal. Todos aquellos castigados por la Ley eran enviados a Punta Arenas a purgar sus crímenes en las más extremas condiciones de soledad y abandono, es decir, en el fin del mundo donde no existía opción de escape ni tampoco de salvación.

Este relato de acontecimientos, de viajes dramáticos, épicos y tantos otros trágicos o frustrados, dan cuenta de una tierra rebelde que logró mantenerse por siglos intacta y virgen. El propio Darwin dice “las obras inanimadas de esta naturaleza: rocas, hielo, nieve, viento y agua, están en guerra unas con otras, pero concertadas contra el hombre y reinan aquí con soberanía absoluta”. En cierta medida es posible que debamos agradecer a Darwin por esta descripción elocuente, ya que devela uno de los atributos más extraordinarios de esta tierra. En efecto, el misterio que guarda la grandeza de su paisaje inhóspito, que aun hoy sigue guardando secretos por descubrir, historias por escribir y desafíos para los más avezados exploradores, se transforma cada día en un tesoro invaluable, en una rareza del planeta. Fernando de Magallanes sólo alcanzó a abrir una pequeña puerta al mundo y la cultura occidental, pero estas tierras australes se han encargado de cerrarlas una y otra vez, para evitar desentrañar sus más espectaculares secretos y misterios. No sabemos cuánto tiempo perdurará esta condición, mientras así sea, seguirá siendo uno de los rincones menos conocidos de la tierra y un gran patrimonio de la Humanidad.

El año 1956, hace no mucho tiempo en la larga historia de esta tierra, el geógrafo inglés Gilbert V. Butland publicó su trabajo “The Human Geography of Southerm Chile” sobre las condiciones de habitabilidad de las tierras australes, y trazó una línea del territorio favorable y desfavorable para el hábitat del ser humano, que hoy conocemos como la Línea de Butland. Una parte muy importante de lo que hoy conocemos como Patagonia Meridional pasó a ser parte de la clasificación “desfavorables para el desarrollo humano”. Con esto, gran parte del territorio Austral, en particular todos los territorios insulares, entraron en esta categoría.

¿Cómo es posible que, siendo esta tierra tan castigada por los relatos de los navegantes, exploradores, científicos e historiadores, haya sido posible sobrevivir, construir ciudades, comunidades y encontrar una forma de subsistencia digna? ¿seremos parte de un milagro evolutivo? ¿una excepción que confirma la regla? o ¿simplemente la ciencia y la geografía no han hecho justicia con este territorio y no han sido suficientes para comprender y desentrañar el misterio, que hace posible la vida en este territorio remoto y para muchos todavía salvaje?

El misterio y lo inhóspito que subyace en estas tierras, es probablemente la razón de las confusas interpretaciones y calificaciones de ella. Las tierras australes son parte de un pedazo del planeta complejo, oculto, indescifrable e impredecible. Su geografía laberíntica, climas extremos y difícil accesibilidad podrían explicarlo en parte.

La única forma que hemos encontrado hasta ahora para habitar este territorio han sido las ciudades. En efecto, en estas tierras prácticamente todos habitan en las pocas ciudades que han sobrevivido a su fundación, para ser más preciso el 91% de sus habitantes, pasando a ser una de las regiones más urbanizadas de Chile. Pero fundar ciudades aquí no ha sido nada de fácil, como lo relata Mateo Martinic cuando hace referencia de la fundación de la Ciudad de Punta Arenas. Recordemos entre otros casos, el intento de Sarmiento de Gamboa por establecer dos colonias; Nombre de Jesús y Rey Felipe, desencadenando una verdadera tragedia de sobrevivencia que llevó a nombrar a esta última como Puerto del Hambre. Este nombre terrible, se ha hecho conocido en todo el mundo y ha profundizado la fama de un territorio cruel e inhóspito. Recuerdo que de niño cuando visitaba ese lugar frío y ventoso, me atormentaba imaginar el sufrimiento de los colonos que fallecieron allí, sin esperanza en la más extrema desolación.

Pero todo esto no impidió que tarde o temprano la persistencia de la colonización lograra lo imposible, el establecimiento de ciudades en un territorio definido para muchos como inhabitable. Pero, los pueblos originarios nunca construyeron ciudades, tampoco aldeas, ni siquiera villorrios. Las ciudades, o digamos mejor, un asentamiento humano permanente, nunca fue necesario para el éxito de su cultura y existencia. Su extraordinaria capacidad de adaptación al medio los llevó a ser cazadores y recolectores exitosos, manteniendo siempre una muy delgada línea del equilibrio para la sobrevivencia. ¿Podrían haber sobrevivido estos pueblos a la colonización de la cultura occidental de la época, de haber construido ciudades? Nadie podrá responder esta pregunta con certeza.

La bibliografía histórica está llena de autores que han tenido dificultades para poner en valor una cultura como ésta, alejada de los hábitos del bienestar occidental, del apetito acumulador, o de la necesidad de perpetuarse en construcciones significantes o monumentales. Muchos de estos conceptos ni siquiera estaban en el imaginario de los primeros habitantes. Anne Chapman escribe en uno de sus libros que los aborígenes de la Patagonia no utilizaban la numeración en su lenguaje, más allá del número dos. Para ellos, a toda cantidad superior a ésta se le designaba simplemente la palabra “mucho”, y sin duda, más que eso era totalmente innecesario para ser exitosos habitantes de esta tierra.

Mitos derribados

Los territorios australes se han construido sobre la base de muchos imaginarios equívocos, mitos y prejuicios. Pero el tiempo se ha encargado de derribarlos uno a uno y esto es motivo de celebración. Debieron pasar 500 años desde la hazaña de Fernando de Magallanes para que esto ocurriera y hoy podemos afirmar con prudencia que varios de estos mitos pasarán a formar parte sólo de la historia, pero no del futuro de esta tierra.

Empecemos por el mito más difundido: El de las tierras miserables y desoladas. El que mutó en la actualidad al de tierras de inapreciable valor y belleza, que obnubilan al mundo que se apresura por conocer los últimos relictos de la virginidad del planeta. Del desprecio por esta tierra, se pasó a considerarla un lugar impresionante y de ser desoladora a ser misteriosa, imponente y magnífica. Cada año son más las personas de todo el mundo que incorporan en su agenda de los imperdibles el visitar la Patagonia, y si pueden, seguir más al sur al Continente Antártico. De ser las tierras más miserables del planeta, pasamos a ser parte de las más admiradas por su belleza y valor, y hasta una de las reservas de la biosfera de la Unesco, en el caso del Parque Nacional Torres del Paine. Este último, fue luego incluso reconocido como la Octava Maravilla del mundo por TripAdvisor Media Group. La puesta en valor del paisaje, los ecosistemas y su biodiversidad han promovido que cada año se sumen más y más zonas naturales para su protección y preservación conscientes de su enorme valor para la humanidad.

Un segundo mito es el construido por nosotros mismo: el que afirmaba que para ser grandes debíamos crecer en cantidad de población. Siempre nos ha incomodado que la Región de Magallanes no creciera como el resto, que sólo esté habitada por algo más de 165.000 almas siendo, una de las regiones de Chile con la más baja densidad de población. Pero hoy poco a poco, hemos ido superamos este innecesario trauma, cuando hemos constatado que es posible alcanzar muy elevados estándares de calidad de vida e incluso estar desde hace ya varios años en la primera posición del país o siempre dentro de las mejores, según el Indice de Calidad de Vida Urbana-Icvu. El ser muchos o ser pocos, no tiene ninguna importancia, cuando de lo que se trata es la calidad de vida o el ser feliz.

Un tercer mito, reclama siempre por la lejanía de estas tierras y el enclaustramiento, el estar en el último margen del globo terráqueo, en el lugar más escondido del mapamundi. La globalización del planeta ha cambiado nuestra sociedad de manera extraordinaria, y ella se ha encargado de derribar todas las barreras geográficas, el concepto de distancia terrestre y las comunicaciones. Estas tierras están hoy igualmente comunicadas con todo el mundo como cualquier departamento en el centro de Nueva York. No hay límites para acceder a la cultura, conocimiento e información por la tecnología digital, y podemos disponer de todos los bienes de consumo que cualquiera necesite para su bienestar. Esta dinámica de cambio seguirá siendo una revolución de insospechadas consecuencias y transformaciones que, para bien o para mal, sacará a sus habitantes del enclaustramiento que dejó huellas tan profundas en las generaciones pasadas.

Un cuarto mito es acerca de la habitabilidad de estos territorios, que condenaría a sus habitantes a vivir siempre al límite de lo inhabitable. El tiempo ha demostrado que no todo territorio debe ser habitable para ser apreciado y para que permita la existencia y desarrollo del ser humano. La línea de la habitabilidad se ha desplazado en forma permanente, para desgracia o fortuna de los territorios. Por un lado, los dramáticos efectos del cambio climático, y por otro la capacidad del ser humano para adaptarse y adentrarse en lo inhóspito de la Tierra. Con todo, la habitabilidad de un territorio debe reconocerse desde ahora como un conjunto de sistemas naturales y humanos conviviendo con respeto y equilibro entre sí, y asumiendo que hay territorios de estas tierras que deben ser cuidados y protegidos de toda intervención del hombre. Este seguirá siendo uno de los más extraordinarios valores de estas tierras, su misterio y también el secreto que la hará cada día más privilegiada.

Por último, está el mito más horrendo y repudiable. Se trata de la mentira despiadada que afirmó por siglos la barbarie y salvajismo de los primeros pueblos que habitaron estas tierras y que en consecuencia los llevó a la humillación y exterminio. Este es uno de los hechos más vergonzosos de indiferencia y prepotencia intelectual que hoy vemos con horror. Las culturas originarias de esta tierra contradicen todos los principios de subsistencia en lo inhóspito y ponen en duda las teorías y los límites de la adaptación del ser humano a un medio hostil. Pero también nos impresionan por la simpleza de su existencia, la belleza y sencillez de su arte, así como la complejidad de sus ritos, cuyos vestigios buscamos desesperadamente para comprender mejor las claves de la vida en esta tierra y aprender de ellos para el futuro.

No sabemos cuántos otros mitos correrán la misma suerte, mientras tanto disfrutaré cada día del privilegio de haber nacido y crecido en esas tierras inhóspitas, reservadas sólo para algunos y para todos quienes con respeto logren desentrañar los misterios más profundos y la belleza más esquiva de la Humanidad.