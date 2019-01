Ex gobernadora Gloria Vilicic: “El pueblo siente que más dominio tiene Radonich y que quien manda acá es él”

La ex gobernadora también admitió que “la intendenta no ha tenido la capacidad de aglutinar a su sector”.

Cuando perdió las elecciones y no pudo llegar a la Cámara de Diputados, porque sacó sólo el 11,5% de los votos, Gloria Vilicic Peña aseguró que no seguiría en la política partidista activa.

Era noviembre de 2013. Han transcurrido seis años y tal promesa la cumplió.

Hoy, cuando las aguas están bastante movidas en su sector político, Chile Vamos, conversamos con la ex concejala de Río Verde y ex gobernadora de la Provincia de Magallanes, sacándola de su quehacer diario. Tiene una distribuidora de vinos, de muy buena cepa. “Estoy muy entretenida en esto”, confiesa. “Lo considero un trabajo muy glamoroso”, apunta.

Contingencia política

– Gloria Vilicic, ¿cómo ve la actual situación política en Magallanes?

– “La veo con mucha pena porque se han cometido errores y uno debe ayudar para salir adelante. Pero veo que cada uno tira por sus intereses personales. Lo que esperamos, los magallánicos, es que haya una preocupación por el desarrollo de la región y que este gobierno, que es nuestro, la tenga. Sin embargo, vemos que se van en disputas personales, que no ayudan al gobierno regional. Hay que colaborar y no tirar para atrás. Siento que la intendenta se encuentra desprotegida”.

– ¿Por qué lo dice? ¿La ve que está gobernando sola?

– “Sí, un poco. Siento que la dejaron sola. Hay que recordar que su llegada al cargo ya fue difícil y sorpresiva, después de lo que pasó con el ex intendente (Matheson) y, en el transcurso del tiempo le quitaron el apoyo, en especial quienes la pusieron”.

– ¿Quiere decir que el sector político que estuvo detrás del nombramiento de la intendenta Castañón la dejó sola?

– “Pienso que sí. Desconozco cuál fue la razón de sacar al ex intendente y pienso que todos sabemos quién puso a María Teresa Castañón”.

– ¿Algún rol le atribuye en esto al alcalde Radonich?

– “Todos sabemos de la tremenda ligazón que tiene el alcalde con el Presidente (Piñera)”.

– Mucha gente dice que el jefe comunal es el gran operador político de su sector. ¿Usted lo comparte?

– “Pienso que sí. Para bien y para mal. Porque creo que cuando llega información (al nivel central) de un solo sector sobre lo que pasa en Magallanes, no siempre puede ser la verdadera. Si como Presidente recibo información de un solo lado, no es bueno. Y hago la comparación: Cuando estuve en el primer gobierno de Piñera, él recibía información de cada gobernación, intendencia y del señor Marinovic. Y ahora es de un solo lado: del alcalde. El pueblo siente que más dominio tiene Radonich y que quien manda acá es él”.

– ¿Cómo evalúa la gestión de la intendenta en estos seis meses?

– “Creo que María Teresa es una mujer muy trabajadora, que ha hecho lo imposible por salir adelante. Pero, para estar en un cargo así, uno tiene que tener redes y creo que a ella le han fallado las redes. Pero su intención y voluntad no las discuto”.

– ¿A qué atribuye tanto ruido sobre la eventual salida de María Teresa Castañón del cargo? Hoy (ayer) nuevamente El Mercurio publica que el gobierno prepara remoción de intendentes, mencionando a Magallanes.

– “Creo que los rumores son terribles y que socavan la integridad de la autoridad. Son rumores, rumores, y todos sabemos lo que ocasionan los rumores”

– ¿Se acuerda de ese antiguo refrán que dice: cuando el río suena es porque piedras trae?

– “Sí, por cierto. Creo que lamentablemente se ha hecho un trabajo continuo en esta misión de cambiar a la intendenta y, a su vez, la intendenta no ha tenido la capacidad de aglutinar a su sector. Voluntad y empeño no le ha faltado, pero ha fallado”.

– ¿Quiere decir que le ha faltado manejo político?

– “Así es, le ha faltado manejo político y no tener red de conexiones que en estos cargos es fundamental. No puedes trabajar sola, tienes que trabajar con redes”.

– ¿En caso de concretarse los rumores políticos y la intendenta deba dejar el cargo, quien le gustaría que asuma dichas tareas?

– “Si así fuera, solo espero que el cupo lo mantenga Renovación Nacional. Nombres no quiero dar, porque no quiero quemar a nadie. En lo personal, eso sí, no estoy disponible, porque pertenezco a una familia que trabaja directamente con el Estado y no quiero que nadie piense que uno pueda ser favorecida por esto. No puedo prestarme para que cualquiera mezcle las cosas”.