El “Puntarenazo”: cuando la ciudad despertó

Escritor magallánico Juan Mihovilovich dedicó un capítulo a este acontecimiento histórico en su noveda “Grados de referencia” Este 26 de febrero se cumplieron 36 años de la protesta contra Augusto Pinochet que remeció al país

La novela «Grados de referencia» (LOM 2011) da a conocer parte significativa de la vida del personaje que relata los hechos entre los años 1973 a 1996.

Es una narración denominada como «ficción memoriosa», es decir, mezcla lo histórico con elementos de ficción, pero que tiene un alto componente de realismo y se alteraron a propósito los nombres de conocidos personajes de la vida política, religiosa y social durante el período referido.

De ahí que el capítulo vinculado a los hechos del «Puntarenazo» (26 de febrero de 1984) esté basado en un claro contexto de realidad, ya que el personaje vivió los mismos y fue actor de ellos junto a otros abogados y cultores del arte, tanto en la generación de la denominada «Agrupación Cultural de Punta Arenas» que reunió a destacados exponentes de la cultura magallánica en los años 82 y 83, como igualmente en la llamada «Agrupación de Abogados Democráticos», que trabajó por los derechos humanos durante dichos años y que presentó sendos recursos de amparo por los detenidos, con más de 15 firmas de abogados de la época y se participó activamente de los alegatos en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

En ese contexto se enmarca el capítulo de la novela y es una radiografía fidedigna de los acontecimientos que sirvieron para que por primera vez el dictador Pinochet fuera repudiado públicamente por un sector significativo de ciudadanos.

Lo que sigue, es el extracto de este capítulo:

¿Así que lo recuerda? ¿Recuerda bien ese rostro enrojecido, la mirada y el gesto demudado mientras cientos de personas le gritan lo que se merece? Creo que fue el año ochenta y cuatro. ¡Qué tiempo aquél! Las protestas nacionales se están incubando, hay un sentimiento colectivo de que el régimen podía expirar. ¿Sería eso en verdad? En ocasiones nuestro candor lo envidiaría un infante. Es cierto que mucha gente osaba a expresarse más cada día, que los temores se sustituían por una renovada dosis de valor. Todo sistema se resiente con los años ¿no cree? Todo poder socava las bases de su propia estructura y tarde o temprano la debacle se produce. Mire usted, Punta Arenas está en el confín del mundo, azotada por vientos y heladas permanentes, adherida al estrecho de Magallanes como una enredadera húmeda y salada. Es una ciudad cosmopolita, de variada raigambre extranjera en sus orígenes, de tradición política poco común: anarquismo, socialismo, regionalismo. Se respira otra forma de ver y hacer la vida. Hay que estar allí para entenderlo.

En los ochenta se venía saliendo del larvado conflicto con el país trasandino. Estuve allá en esa época y viví esa suerte de psicosis colectiva que insinuaba los preparativos de una guerra. Habría sido sencillamente atroz. Con dictaduras comunes llegar al plano bélico por unos islotes insignificantes hubiera sido demencial. Una guerra lo es, ¿existe una sola guerra justa? Dirá que hay movimientos de insurrección inevitables contra el poder oprobioso, pero es otra cosa. Nadie me convencerá hoy de que existen guerras justas. Ni una sola muerte lo justifica. Está bien, si un país es subyugado tantos años se hace imprescindible responder ante el horror institucionalizado. ¿Qué significa el terror instaurado a sangre y fuego? ¿Acaso los sistemas autoritarios no obedecen a esa lógica? Un sistema es la expresión de sus mentores, ¿no es así? La forma de enunciarlo implica que algún iluminado, seguido de unos pocos adláteres, decide en la comodidad de una mansión y descorchando un vino de categoría, que el país requiere de su invaluable sacrificio. Luego la conspiración, la inclusión de los confiables, los que constituyen la ayuda externa, los de la periferia, los indecisos, los indiferentes, los opositores, el cuadro general y la orden de partida. Una señal de que algo no cuadra en algún cerebro afiebrado y se justificará todo. En el golpe de referencia, la causa se amparaba en que la nación había perdido el rumbo, que la economía peligraba, las transnacionales tambaleaban, el caos y el desorden exigían la inmolación de la clase dominante. ¿No es así? ¿No es así cómo se deciden los golpes militares? Con dos o tres variables que confirman el paradigma y su clásica respuesta: restaurar la paz social producida por la anarquía existente. Si la anarquía es tan bella palabra, ¿por qué su manoseo? ¿Por qué desvirtuar su esencia original? ¿No imagina un orden en el desorden? ¿No cree que las cosas vayan de la parte al todo y viceversa? Como si los integrantes de un coro decidieran un día interpretar su propio solo hasta que el conjunto se armonice. ¿Cómo el jazz? ¡Claro, como el jazz! Un compás tras otro efectuando los quiebres de sonido, incorporando sin pausas tonos imprevistos en una secuencia imperecedera de la creación más pura y deseable. Es decir, la abolición de la forma estructurada, la exaltación inviolable y profunda del espíritu individual. En cambio, cómo se amolda rápida la respuesta, cómo se confunde el concepto o simplemente se destruye. Si la anarquía es la exaltación, se lo repito, de la creación misma, ¿cómo no constatar el aparente desorden del universo? ¿No vemos que el cosmos se desintegra y reconstituye al momento? Se podrá argüir que el nacimiento y muerte de una estrella ocurre en millones de años, ¿qué son los años en el infinito devenir de los tiempos? Oh sí, se vive aquí y ahora, pero ello no significa, como cruel contrapartida, que deba matarse aquí y ahora. Excuse la digresión.

Continúo. La ciudad estaba despertando, ¿la ciudad o sus hombres y mujeres? ¿O la expresión de sus sentimientos? En un momento dado todo confluye. Las piezas se van armando como un rompecabezas que se auto ordena. ¿El orden anárquico? Sin duda, en ese desorden que busca su propio cauce los hechos tienen causa y efecto. La causa se originó el día anterior a la llegada del dictador. En las poblaciones periféricas se efectuaban cabildos semanales. Sabemos de qué se trata, aunque su origen tuviera un sentido religioso, ¿se acuerda? Reuniones eclesiásticas de una iglesia Catedral con la finalidad de tratar sobre su gobierno. Aquí no había gobierno alguno. Además y por extensión, las cosas son lo que son y no lo que se presumen. En este caso su sentido obedecía a reaccionar ante la humillación y oponerse a la autoridad establecida de manera ordenada. ¿Y el desorden? El desorden lo daba su espontánea generación, voluntades coincidentes y un espíritu común.

En uno de esos cabildos se decidió abominar públicamente al dueño transitorio del país y esa imprecación debía ser en un lugar abierto. La noche previa hubo una expresión de protesta por el centro de la ciudad. Un desquiciado embistió con su automóvil a un manifestante hiriéndolo de gravedad y dándose a la fuga. Los ánimos se enardecieron justificadamente: si algo unía a la gente era la absoluta impunidad con que solía actuarse en situaciones análogas. Tanto va el cántaro al agua, ¿no es así? Si aquello no hubiera acontecido nada habría pasado o quizás sí, no lo sabemos. De poco sirve especular ante los porfiados hechos. Imagine a cientos de manifestantes situados de un modo estratégico frente a la iglesia Catedral. ¿Ve cómo se liga con el origen del cabildo? ¿Casualidad? Las casualidades no existen.

El ordenado desfile militar se lleva a cabo. Ninguna anarquía visible todavía. Algunos abogados que conformábamos una instancia democrática nos ubicamos en las inmediaciones para visualizar de cerca los acontecimientos. Nuestro dictador desciende de un vehículo moderno escoltado por su aparato de seguridad, esos individuos que corren alrededor del auto o empujan a los transeúntes si él autócrata camina. Se escuchan los acordes del Himno Nacional. Los generales se cuadran, se cuadran los oficiales y los soldados marchan. El dictador avanza seguro de sí, el gesto todavía duro, la confianza del poder omnímodo, la actitud del que sabe y controla. Entonces, junto a la fachada eclesiástica, una voz única, estentórea y uniforme, corea una expresión categórica, lapidaria, condenatoria: ¡asesino! y el coro se multiplica. Los asistentes de la otra vereda cruzan y se suman. Quienes ya se retiraban, regresan. Se van escudando tras las rejas del templo. La libertad comienza a expresarse enjaulada. ¿No ha sido esa la condición natural de tantos años? ¿Una jaula de invisibles barrotes a lo largo y ancho del país? El griterío es ensordecedor.

Los manifestantes se han subido a las rejas, las sacuden y lanzan innumerables panfletos alusivos. El militar enrojece como nunca, traga saliva, pierde el paso, intenta retomarlo. Recuerdo mi propia disonancia siendo boy scout. El es un niño sonrojado de vergüenza: ha sido descubierto en falta y el mundo tiene derecho a enrostrársela. Se siente abochornado e intenta guardar la compostura, así que avanza bajo esa lluvia de papeles ofensivos, minimizado por esa calificación sorpresiva y que abruma a las autoridades en el proscenio. La canción nacional es inaudible. Después de la sorpresa inicial sus agentes intentan ingresar a la iglesia: está cerrada por una gruesa cadena y un candado voluminoso. El acto público se desbanda, el militar sube a un automóvil y se marcha. En el caos cerca de trescientos manifestantes han ingresado a la nave de la Catedral, como por arte de magia las calles se han ido vaciando.

Es día domingo. Dentro han quedado también algunos fieles de misa de doce. Soldados de civil, que portan corvos y yataganes, comenzarán detenciones indiscriminadas. Nos dirigimos al Obispado para evaluar el escenario. El prelado no se encuentra en la ciudad, sí está el vicario, un joven sacerdote, querido y respetado, con quien se determinan los pasos a seguir: es imprescindible preservar la seguridad de las personas confinadas en el templo. Nadie debe entrar ni salir de él, en tanto no haya garantías. Ha conversado con el jefe policial encargado del orden público. La tensión, no obstante, se huele en el aire. Como una ciudad devastada, a las ocho de la noche no hay absolutamente nadie en los alrededores de la iglesia. Se han conciliado posiciones con carabineros: los manifestantes se retirarán si lo hacen los uniformados que están a la expectativa. Hemos interpuesto recursos de amparo por los detenidos. Un manto gris intenta cubrir el cielo inflamado del crepúsculo. Me parece ver sobre el estrado, todavía levantado en una esquina de la Plaza, a un militar solitario con la mirada perdida calle abajo. Sigo el curso de su contemplación e imagino a la distancia el eterno vaivén de las aguas del Estrecho.