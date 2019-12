“El, realmente, es un chico excepcional”

Lo que siempre lo ha caracterizado son sus ansias de aprender y estudiar. Tanto fue así, que luego de que en su colegio de origen se viviera un paro prolongado que lo mantuvo por meses sin tener clases, decidió buscar otro establecimiento para continuar sus estudios de enseñanza media, ya que su mayor temor era quedar con vacíos de contenidos. Así fue como Ignacio Parada Gálvez, junto a otros tres compañeros, llegó a cursar tercero medio al Colegio Pierre Faure.

“Rápidamente adoptó el estilo de nuestro colegio que es distinto al de otros establecimientos y como su gran motivación fueron los estudios se distinguió rápidamente, siendo un gran aporte también para el resto de los alumnos”, dijo el sostenedor del recinto educacional, Bernardo Vera.

Era muy inquieto y buen deportista dice el profesor, quien recuerda su fuerte aptitud por la matemática. Pronto apareció su espíritu solidario, ya que nunca le costó abrirse a los otros estudiantes y realizar trabajo en equipo. Por ello armonizó tan profundamente con el colegio, siendo su lema “En todo, amar y servir”.

Quien fuera su profesora jefe en 3º y 4º medio, Nancy Aguilar, también lo recuerda con tremendo cariño. Evoca nítidamente a los cuatro alumnos que llegaron juntos, por su gran capacidad de adaptación y su excelencia académica. “Se integraron tan bien al curso y al colegio, que fue como si hubieran estado siempre con nosotros”, expresa.

Dice la profesora que de todos era el más tranquilo, pero muy integrado y querido por sus compañeros y compañeras. “Era acatador de normas, realizaba todas sus actividades siendo sumamente responsable”.

Lo que más destaca Aguilar es su comportamiento impecable, lo caballero y respetuoso que fue siempre tanto en el aula como en el resto del colegio. “Jamás le escuché una mala palabra, nunca tuvo un conflicto ni miró mal a nadie”, destaca.

Por todo aquello no le causó más que alegría saber de su ex alumno cuando ingresó a trabajar a la Universidad de Magallanes, conociendo sus logros y observando que su actitud no había cambiado en lo absoluto, desempeñándose como tutor de alumnos más jóvenes en la Umag. “El, realmente, es un chico excepcional”, remarca la profesora.

Para la docente, todo aquello está directamente relacionado con la calidad humana de sus padres. “Ambos tremendamente participativos y respetuosos tanto del colegio como de mi rol de profesora jefe, siempre con buena disposición”, explica por lo que más dolor le causa tan impactante suceso.

La docente dice que con el resto de sus ex alumnos se ha comunicado sólo por redes sociales. Todos comparten un tremendo pesar y gran consternación. “Nadie lo quiere creer, pero todos estamos a la espera de recibir buenas noticias”, aseguró.

Sus compañeros de curso de la generación 2012 del Colegio Pierre Faure se encuentran profundamente afectados por la situación. Sin querer tomar una vocería, expresaron que se encuentran esperando buenas noticias “con mucha esperanza y enviándole toda la buena energía para él y su familia”.

Su ex profesora y ex compañeros de curso hablaron con nuestro medio antes de que tanto la Fuerza Aérea como el gobierno confirmaran el hallazgo de vestigios de la nave y de restos humanos.