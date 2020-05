El regreso de los peluqueros en cuarentena

Inmediatamente levantada la cuarentena, las distintas peluquerías y barberías reabrieron sus puertas. Si bien reconocen que han tenido un alto movimiento durante estos días, muchos tienen miedo que se decrete una nueva cuarentena que los obligue a cerrar.

A lo largo de calle Magallanes es posible observar cómo muchas tiendas reabrieron sus puertas luego de levantada la cuarentena que se extendió por 37 días en la ciudad de Punta Arenas.

La Peluquería Antonio, emplazada a metros de Avenida Colón, permaneció cerrada por 39 días. El viernes volvió a atender público, lo que significó implementar una serie de medidas preventivas para funcionar de manera segura.

Al ingresar a este local hay un sanitizador de pies y en el piso está demarcada la distancia que debe existir entre las personas. En la sala de espera sólo puede haber un máximo de tres clientes, mientras que en el salón de peluquería no se permiten más de cuatro.

El establecimiento que lleva más de cinco años en la misma ubicación, es atendido por su propietario Antonio Alarcón, su hija Romy y dos empleados, los que están equipados con mascarillas plásticas para cortar el pelo. Según Romy, para ellos el tiempo que estuvieron cerrado fue muy duro porque no recibieron ningún tipo ayuda. “Yo esperaba que el gobierno nos hubiera entregado algo para poder aguantar, pero no nos llegó nada. Sólo recibimos la devolución de impuestos pero aquí tenemos que pagar tres o cuatro créditos. Y ahora se dice que va haber otra cuarentena y tendremos que cerrar. Pensamos atender en nuestra casa o vender comida y reinventarnos, porque no podemos soportar más de dos meses sin trabajar”, relató.

Peluquería Sergio

A unos pasos de ahí, funciona la Peluquería Sergio. Su dueño, Sergio Díaz, trabaja solo y atiende con horas programadas. También reabrió el pasado viernes, después de estar más de 40 días cerrado y se adaptó a las nuevas medidas sanitarias. Cada vez que ocupa un peine lo desinfecta, al igual que las sillas donde le corta el pelo a sus clientes. Para Sergio este tiempo no fue tan malo como para otros y para él sería mejor que todos se quedaran en casa. “Yo tenía unos ahorros y el dueño del lugar se portó bien así que no lo pasé tan mal como otros colegas. Hay muchos que están en una situación complicada, incluso hemos tenido que hacer rifas para ayudarlos. Yo he tenido muchos clientes, pero la verdad prefiero que se queden en sus casas y no vengan, incluso he pensado en poner un letrero con este mensaje afuera. Yo también tengo familia y uno no sabe cómo podría contagiarse”, añade. Sin embargo, considera que “toda esta apertura y el fin de la cuarentena es sólo para que las personas que estábamos pidiendo ayuda ganemos algo de plata y así el gobierno no nos ayude. Porque van ha decir que tenemos para aguantar y luego van a volver a decretar la cuarentena”.

Calle Bories

Por calle Bories, Franco Sereño, opera su barbería corte y estilo Barbershop, la cual reabrió el sábado pasado después de un mes con sus puertas cerradas. Aquí trabaja con sus tres empleados, de los cuales hay un venezolano y un mexicano, los que desinfectan los distintos peines y sillas antes de empezar a atender a los clientes, quienes tienen que ir sin acompañante y lavarse las manos antes de ingresar a la sala principal. Su propietario confía que en este tiempo pueda recuperar las pérdidas del mes pasado. “Nosotros creemos que la gente va a venir harto porque es parte de la higiene personal, cortarse el pelo y la barba. Así que tenemos que intentar seguir adelante, porque el arriendo en el centro es caro y hay que seguir pagándolo. Ojalá podamos atender a mucha gente antes de que tengamos que cerrar de nuevo”, subrayó.