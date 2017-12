El relato de los adultos mayores que dan vida al Centro Quemanta

Es una de las iniciativas que se han desarrollado en el Plan Nacional de Demencia.

A seis meses de su puesta en marcha, el Centro Quemanta (llamado así en honor al significado selknam “Espíritu del árbol vivo”), se ha posicionado como un centro de apoyo comunitario para adultos mayores con demencias. El establecimiento nace de la estrategia del Plan Nacional de Demencias del Ministerio de Salud.

Una de las usuarias del Centro Quemanta es Erna del Tránsito González Ulloa, quien valora la atención recibida y habla del cariño que le tiene a los funcionarios, quienes siempre la tratan con cariño. “Me gustaría traer mi cama para estar siempre aquí. Me gustó el centro porque son todos muy buenos”, comentó Erna, emocionada. Y, es que el equipo le dio una sorpresa y le celebró su cumpleaños, aunque evitó revelar su edad.

Ella es una de las primeras usuarias, aunque no lo recuerda y cuando alguien le pregunta afirma que “ingresé no hace mucho”. Conoció a los funcionarios en marzo pasado cuando fue derivada desde el Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam). “Yo me atendía en el consultorio del 18 de Septiembre. Después me vine a vivir con mi sobrina y ahí me comencé a atender acá”, explica.

Si bien se le olvidan rápidamente las cosas, sin embargo hay algo que jamás olvida y es el cariño que siente por el equipo del Centro Quemanta: “Son muy buenas y muy humanas”, asegura.

Otra de las usuarias que da vida al recinto es Laura Urreco Rogel, quien cuenta que “tenemos un bus a la puerta, nos van a buscar y a dejar. Los funcionarios están siempre pendientes de uno, son muy cariñosos, así que estoy muy bien aquí”, afirma. Ella vive con su hija porque su marido falleció.

“Yo tuve una trombosis y me cuesta caminar, pero acá me enseñaron el ejercicio y eso me ayuda mucho”, sostiene.

Kinesióloga

La kinesióloga, Jasna Kusanovic, puntualizó que el Quemanta se enmarca en el marco del Plan Nacional de Demencia, que en Magallanes, se desarrolla a través de la atención primaria de salud, el Cosam y la Unidad de Memoria (que depende de la Unidad de Neurología del Hospital Clínico). El trabajo comenzó hace un año con intervenciones domiciliarias a los usuarios que se pesquisaron por el Cosam y el resto de los componentes del plan se ha ido incorporando de manera paulatina.

Desde el año pasado comenzaron a desarrollar las evaluaciones y las intervenciones en domicilio y desde agosto están recibiendo a los usuarios en el centro, porque las instalaciones se remodelaron y una vez que estuvo listo se cambiaron.

“Ellos están agrupados por el nivel de desarrollo cognitivo y demencia, de manera que se agrupan de acuerdo a las capacidades similares. Tienen un transporte, los van a buscar, toman desayuno, se realizan actividades de cognición, orientación, recreación y actividad física. En la tarde es más o menos, la misma rutina”, destacó la kinesióloga.

La atención abierta ambulatoria tiene un cupo para 25 pacientes. Hay adultos mayores en listas de espera pero no porque no se puedan ingresar, sino porque tienen una condición de salud que les impide asistir, es decir, han estado hospitalizados. Como parte de la atención se hace orientación a la realidad, cognitivo, ludoterapia, ergoterapia, actividad física y las otras prestaciones son en domicilio.

Quemanta está conformado por la coordinadora que es la enfermera Ximena Barrientos, el médico, Gustavo Almárcegui, la enfermera asistencial, Pilar Aguila, kinesióloga Jasna Kusanovic, el psicólogo José Luis Mímica, terapeuta ocupacional, Jazmín Muñoz, trabajadora social, Katherine Durán, técnico en enfermería, Diodina Martínez y las monitoras Vera Warner y Violeta Oyarzo.

Un respaldo a las familias

Con miras a evitar el deterioro y el desgaste que se produce en quienes cuidan a las personas con demencia surge el Programa de Acompañamiento a Cuidadores y Familiares de Personas con Demencia. Se trata de una de las cuatro aristas que tiene el plan nacional de demencia y tiene como objetivo trabajar con cuidadores que tengan una patología en salud mental o que el estrés que provoque el cuidado de una persona con demencia genere una patología de salud mental.

“Los cuidadores sienten que dedican tanto tiempo a la persona que tiene demencia que va provocando problemas en relación a la rutina al trabajo a las relaciones interpersonales y van abandonando otros intereses que para ellos son importante entonces la idea que la persona no pierda su rutina ni sus redes porque lo configuran como persona”, complementó la terapeuta ocupacional, Lastenia Rojas Contreras, quien es uno de los profesionales que da vida a esta iniciativa.

Para ingresar a este programa los usuarios pueden llegar derivados de las Unidades de Salud Mental de la Atención Primaria de Salud, de Quemanta o de la Unidad de Memoria (Hospital Clínico de Magallanes). “Nosotros trabajamos con todos los que ellos desean ir trabajando el autocuidado. La idea es que el rol del cuidador no conlleve problemas al autocuidado propio que cada persona debe tener”, señaló.

Por su parte, el psicólogo Eduardo Ramírez Barría, indicó que este programa contempla un equipo de cuatro personas. El como psicólogo, Lastenia como terapeuta ocupacional, además de un psiquiatra colaborador. “Ahora estamos buscando un técnico social o técnico en enfermería que nos pueda colaborar con las visitas domiciliarias y los talleres”, planteó el profesional.

En la medida en que los cuidadores tengan habilidades para cuidarse, las familias llevarán de mejor una enfermedad que es progresiva. “La idea es cooperar en cada una de las etapas, ya sea la develación del diagnóstico, cuando está el comportamiento neuropsiquiátrico y se producen estados de fuga, agresividad o delirios, y la etapa final donde se trabaja la aceptación y el duelo anticipado”, concluyó.