El revivir de los usuarios del Centro Diurno Referencial del Adulto Mayor

“Estar en este centro me ha cambiado la vida”, asegura Rafael Opazo Ulloa, de 75 años. El es uno de los 82 usuarios que asiste al Centro Diurno Referencial, ubicado en la Avenida Eduardo Frei. De la misma manera, María Teresa Chacón Andrade, de 78 años, concuerda con esta opinión, ya que logró volver a caminar, luego de las graves secuelas que le provocó un accidente cerebro vascular. Ambos sienten que han logrado “revivir” gracias a este programa que durante la tarde de ayer se preparaba para celebrar el Día del Adulto Mayor.

En febrero pasado, Rafael Opazo comenzó a asistir al centro. Recordó que fue por una diabetes “bravísima” que le provocó la amputación de la pierna a la altura de la rodilla izquierda. “Primero me amputaron dos dedos, luego cuatro y después la mitad del pie. Yo fui al quirófano en nueve oportunidades y la última vez que entré al quirófano estaba llorando. Cuando me pasó yo todavía no jubilaba y trabajaba en Obras Públicas; fue hace diez años y la mayor parte de ese tiempo estuve detrás de una tele. Fue gracias a una kinesióloga del Poli 18 de Septiembre que estoy aquí, porque esto me ha cambiado mucho”, reconoció Opazo, quien tiene una prótesis que le da movilidad.

Explica que los profesionales que trabajan en el Centro Diurno los tratan con cariño y siempre están preocupados por ellos, así que es fácil encariñarse con ellos. “Puedes compartir con la gente y además sientes que te dan todo. Acá siempre están preocupados, te ven mal y te preguntan de inmediato qué tienes y cuando les explicas que te sientes mareado te examinan de pies a cabeza. Te dan desayuno y el almuerzo, te vienen a buscar en bus y te van a dejar”, describe Rafael.

Por su parte María Teresa Chacón Andrade, de 78 años, también está agradecida del trabajo de los profesionales del Centro Diurno. “He vuelto a ponerme de pie y pararme de la silla”, explica María Teresa, quien recordó que había sido usuaria del programa desde que estaba instalado en la Universidad de Magallanes, pero dejó de asistir por un accidente cerebrovascular y luego una recaída, que le provocó una parálisis.

“Vengo dos veces en la semana, porque acá me hacen terapia y de todo para que pueda volver a caminar. Yo entré en silla de ruedas y me pude poner de pie. Es gracias a Eduardito (Villalobos, kinesiólogo del centro), porque él me sacó trote, aunque uno igual tiene que poner de su parte”, explicó Chacón, que destacó que las terapias son una instancia para compartir con otras personas, especialmente para los adultos mayores que están solos en sus casas.

El Centro Diurno

Son 82 los adultos mayores que dan vida al Centro de Día, donde reciben terapias individuales y grupales, que están a cargo de los 16 profesionales y 28 pasantes que trabajan con personas con dependencia leve o moderada que si bien cuentan con redes de apoyo suficiente para permanecer en su hogar, necesitan de espacios de relación con otros que fomenten su autonomía e independencia. Se trata de una iniciativa que es financiada y ejecutada por el Senama.

En el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor, la directora Paola Fernández reconoció que el proceso de envejecimiento que se aborda como una tarea de Estado es reciente en el país, por lo tanto todos los dispositivos que se han generado aún están en un proceso de instalación, como es el caso del centro diurno. “Hemos ido aprendiendo que con el aumento de las expectativas de vida se produjo un proceso de envejecimiento de la vejez, es decir, las personas que sobrepasan esta barrera de la edad, lo que está asociado a una patología y la mayor dependencia se presenta en este segmento. Es una buena noticia que las personas vivan más años y eso responde al éxito de las políticas de salud que han aumentado las expectativas de vida, pero es un desafío que las personas vivan esa cantidad de años en las mejores condiciones y tengan una buena calidad de vida”, reconoció.