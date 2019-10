El ring de boxeo forjó la vida y personalidad de la familia Ampuero

Referentes del deporte de los puños entre los ’70 y ’90 Siguiendo los pasos de su padre Aeladio Ampuero Rogel, ex entrenador, los hijos Aeladio, Nelson, Antoni y Danilo subieron a un cuadrilátero, quedando en el recuerdo de los aficionados

Pocas veces se da el caso de que una familia completa esté marcada por un deporte. Especialmente si se trata de boxeo. Pero en el caso de los Ampuero, el cuadrilátero y los gimnasios fueron prácticamente su segundo hogar.

Probablemente, Aeladio Ampuero Rogel y su esposa, la portomontina Velia Muñoz Guerrero, nunca imaginaron que entre sus hijos iban a surgir tantos talentos de este deporte.

Nelson Rubén Ampuero Muñoz, nacido el 24 de agosto de 1956 en Punta Arenas es quien lleva la voz principal en esta historia, reflejada en gran cantidad de recortes de La Prensa Austral, bien resguardados en álbumes.

“Mi papá era entrenador, era ayudante de Manuel Gallegos y en ese tiempo yo veía que mi hermano Aeladio peleaba, y siempre iba al boxeo, a los 12-13 años. Ibamos desde el parque María Behety hacia el gimnasio. Un día me preguntó: ‘¿Te gusta?, dije que sí y me respondió ‘ya, te voy a anotar en un club’ y entré en Prat y después me cambié al Bellavista, donde Manuel Gallegos. Mi primera pelea fue a los 13 años y gané por puntos. Antes se peleaba cada quince días y me iba bien, nadie me ganaba. Cada pelea yo daba, sin mentir, hasta 7 kilos (de ventaja) porque no había ninguno de mi peso, yo era liviano. Fui subiendo y salí tres veces campeón en Punta Arenas, la última vez, en amateur, contra Elías Concha. Dos veces le gané y una empatamos”, recuerda Nelson de sus inicios.

En total, realizó 47 peleas en amateur, de las cuáles, indica, solamente perdió una. “Cuando no tenía con quién más pelear, el finado José Perich me dijo que tenía que pelear en profesional. Mandó los papeles a Santiago y la primera pelea a ocho rounds fue con ‘Cloroformo’ Andrade, ese que pegaba y te fuiste. Le gané por puntos. Yo tenía como 22 años”, destaca Nelson Ampuero. Cuando tenía 15 peleas, incursionó en el ambiente boxeril argentino, “donde me sacaban en alto, le gané al uno de Argentina, por puntos”.

A su llegada siguió entrenando, nunca al 100 por ciento, reconoce, y tuvo que hacer un régimen, y “como era demasiado bueno (risas), me trajeron al número uno de Argentina, Carlos Sánchez, y le gané los diez rounds por puntos”.

Tras enumerar algunas de las peleas ganadas, Nelson Ampuero destacó que su principal cualidad era la de ser un buen boxeador: “Tenía cintura, ¿tú crees que soy boxeador? ¿qué tengo algo en la cara?, un poco cagado nomás jajaja, pero nunca me pegaron. Tenía cintura, juego, salía, buenos ganchos; yo era zurdo. Tengo 47 peleas en profesional, hice como 15 en Argentina”.

Nelson Ampuero llegó hasta el cuarto puesto del ránking chileno, “jodido, antes era complicado, porque ahora con dos o tres peleas ya son campeones. Antes era muy duro, ahora apenas lo tocas y termina la pelea, antes era a morir”.

Interviene en ese momento su hermano Antoni, que comenzó en 1977. “Me acuerdo que la primera pelea, mi viejo era el que nos sacaba, peleó mi hermano menor, después yo y de fondo, Nelson. Y de ahí volvimos para pelear en Porvenir. Pero no fui de muchas, no más de cinco o seis, y en la última, en el Ejército, para los campeonatos militares. Después nos dedicamos a apoyar a Nelson y mi hermano menor, Danilo, Aeladio que fue jurado, árbitro y en este momento yo soy jurado de boxeo”.

Antoni indica que el boxeo cambió porque antes era muy bruto, en cambio ahora el árbitro para la pelea apenas ve una herida, pero antes tú caías dos veces a la lona y a la tercera, quedar mal. Igual ahora el amateur pelea con cabezal”.

Sin embargo, el primero de los hermanos Ampuero entrenó y boxeo y dejó de pelear hace más de cuarenta años y falleció hace unos tres años, tras un choque en Tres Puentes. Danilo, el menor de todos, también fue un destacado boxeador, pero falleció muy joven. “Fue vicecampeón de Chile, tuvo muy buenas peleas con un argentino, una de las mejores que le vi, no se hizo profesional porque no quiso, pero pudo llegar lejos. Murió cuando tenía como 30 años, hará unos 27 años”, recordó Antoni.

Retoma la conversación Nelson para destacar que “todos somos boxeadores, mis sobrinos, Mauricio y Jorge son campeones de Chile, después mis hijos: Nelson, Ramiro y Andrés y mis hijas igual estaban entrenando en ese tiempo, pero después no fueron más porque estaban pololeando; ahora les pegan a sus maridos jajaja. Somos la familia que más boxeadores tuvo, somos un grupo grande”.

Antoni, en tanto, indicó que “mi hijo mayor Antoni Luciano peleó una sola vez, para sacarse la espina y el otro salió futbolista, ahora juega por Río de la Mano”.

A la hora de comparar capacidades, Nelson Ampuero indica que sus hijos Ramiro y Andrés tenían un estilo similar al suyo: “Ramiro era izquierdo igual que yo, y boxeaba lindo, pero no quisieron ir más. Fue poco tiempo, tres o cuatro años”. Ante ello, Antoni indica que la razón principal, aparte de lo laboral, fue que “el boxeo ya no era lo mismo que antes. Lo último que hubo, el festival que se hizo, fue muy lindo, buenas peleas, y yo le veo ahora un buen futuro”.

¿Una pelea inolvidable? Nelson destaca que la más difícil fue con el argentino Carlos Sánchez. “Nos dimos como tarro, reventados, los diez rounds, y los dos éramos izquierdos, pero como yo era más ganchero, pegaba con esto y le pegaba con la otra. Le gané limpio, aunque me tenía poca fe, pero con la valentía de tener mi barra y la familia al lado, lo hizo hermoso. Fue toda mi familia, menos mi esposa, que no le gustaba el boxeo, les decía a mis hijos ‘no quiero que seas igual a tu papá, torpe, no puede tocar nada porque quiebra un vaso’, ella sufría, se enfermaba cuando yo peleaba. Y mis hijos tenía 8-9 años y lloraban porque me pegaban. Pero cuando crecieron iban más que yo, era la sangre, yo encuentro que es un deporte bonito. Ahora vienen mis nietos a los que les cuento”.

Una anécdota que recuerda es una pelea con Juan Agüero en Natales. “Lleno de gente y no podía agarrarme, ese loco se daba vuelta y yo le agarraba el culo, y la gente gritaba ‘oooooole’ y eso le daba rabia; me pegaba y yo otra vez, ‘ooooooole’, se retiró en el quinto round. Tres veces peleamos”.

Lo que lamenta Ampuero es que en ITV tenían un archivo de grabaciones de sus peleas, y cuando fue a pedirlos, les dijeron que por el desborde del río de las Minas, se perdió todo ese material. “Hay gente que no me cree, de dónde vai a ser boxeador tú chico, no tienes ni pinta”, cuenta riendo nuevamente.

¿Y alguna derrota fea? Al final de su carrera, hace unos 20 años, “Contra ‘Chocolate’, yo tenía más de 45 años, y no fui más a pelear, ya era hora. Tuve otras dos perdidas como profesional”, concluye Nelson Ampuero, que después siguió trabajando como soldador.

En el final, un deseo expresado por Antoni, que espera que “el boxeo se levante en Punta Arenas, aparte que la gente no apoya mucho. Tienes que traer una pelea como la de ‘Aguja’ González para que llegue gente. Ahora el 15 de diciembre, que organizará ‘Chocolate’ Fernández, en que traerán una pelea muy buena y posiblemente, la revancha de mi sobrino Jorge Ampuero”, finalizó Antoni Ampuero, quien trabaja en camiones.