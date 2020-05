El senador Carlos Bianchi, tras la votación en el Senado del proyecto de reducción de la dieta parlamentaria, calificó la iniciativa presentada por el diputado Gabriel Boric de ser una medida populista.

Ante tal acusación, el propio Boric dijo que los dichos de Bianchi se deben porque “es lo mismo que ha dicho desde el primer momento que presentamos este proyecto”, dijo el diputado.

Además, Boric emplazó al senador independiente: “El senador Bianchi no quiere que se le baje la dieta parlamentaria y ha hecho todos los esfuerzos por evitarlo, tal como ha hecho todos los esfuerzos por evitar el limitar la reelección de los parlamentarios, porque lo perjudica. El senador Bianchi piensa en sus intereses individuales antes que el interés colectivo”.

En cuanto al proyecto que se vota hoy en la Cámara de Diputados, Boric acotó: “Después de más de 6 años de haber presentado este proyecto junto con Giorgio, está llegando a su etapa final”. A lo que agregó: “Estoy contento que gracias a la presión de la gente esto se pudiera avanzar en algo que era de sentido común, pero que desgraciadamente para la mayoría de los parlamentarios ha costado que se entienda, así que mañana (hoy) se vota en la Cámara de Diputados y podría pasar a Comisión Mixta, pero está dentro de sus tramos finales para su aprobación”.

– ¿Qué le parece que un ente externo regule la dieta parlamentaria?

– “Me parece bien que el principio permanente sea que un ente externo regule las dietas, no sólo de los parlamentarios, sino que de ministros, subsecretarios y otros cargos políticos de altos sueldos del Estado, no cargos de carrera funcionaria. Estamos hablando de cargos de confianza y cargos políticos y me parece bien que en definitiva, un ente externo regule esto. Sin embargo, creo que a este ente hay que ponerle criterios, es por eso que nosotros vamos a insistir en la necesidad de que parlamentarios y ministros se les aplique de manera inmediata una rebaja del 50%”.

– ¿Cómo va a votar en la sesión de hoy, diputado?

– “Lo que se va a votar son las modificaciones que hizo el Senado al proyecto original, entonces van a ser varias votaciones. Yo voy a rechazar el que eliminaran la reducción del 50% inmediato, con el objetivo que siga a Comisión Mixta y que ahí se implante un criterio para este ente externo, porque si no podría ocurrir que este ente haga una rebaja simbólica y finalmente no sea nada significativo”.

