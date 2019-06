Sindicato de Trabajadores mantiene movilizaciones.

En medio de las movilizaciones y protestas que han desarrollado los funcionarios del Eleam Magallanes, por la precariedad laboral que enfrentan y falta de respuestas por parte de las autoridades, el médico geriatra, Ramón Lobos Vásquez, se refirió a la situación de la residencia de calle Hornillas y al trabajo que por años ha desempeñado el Servicio de Salud Magallanes en la residencia.

El médico geriatra afirmó: “El Servicio de Salud Magallanes le dio un salvavidas a Senama porque, cuando partió el programa en 2011, el operador que había seleccionado determinó que los montos transferidos no eran suficientes para cubrir la operación que planteaba Senama y lo abandonó. Entonces el Servicio de Salud Magallanes, de la noche a la mañana, se encontró con que le estaban pidiendo la colaboración para la operación del recinto porque no podían dar cumplimiento a un programa ministerial”.

El médico especialista explicó que, desde esa fecha no hay oferentes, porque al ser un programa, se debe llamar a concurso cada dos años y desde el 2011 que no hay postulantes.

Mayor habilitación

El Servicio de Salud Magallanes se encontró con que existía una mayor necesidad de habilitación, de equipamiento, de infraestructura y procesos para los residentes a los cuales Senama había determinado su ingreso.

Se informó a Senama en octubre de 2011. Es, por eso, que en 2014 se realizan proyectos de normalización con una inversión de más de 650 millones de pesos con fondos regionales, lo que ha permitido contar con las actuales dependencias.

En la actualidad faltan habilitaciones menores en algunas áreas, con una inversión de 50 millones, por lo que el Servicio de Salud Magallanes determinó que debía asumirlo el Semana, ya que no es un gasto oneroso para un ente público, como para recurrir al FNDR, pero el Senama no ha realizado la inversión por lo que el recinto no tiene autorización sanitaria.

El presupuesto

En relación al presupuesto que entrega Senama, el médico explicó que cubre el mínimo de personal, en número y calidad de quienes trabajan. Añadió que lo que hizo el servicio fue poner un estándar más alto y más acorde a la realidad y requerimientos de los usuarios, aunque sin hablar de cuidados clínicos, sino que sociales y sanitarios que tienen.

“Se ha podido dar cobertura de salud en el establecimiento y, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, no deben salir a competir en el sistemas en urgencias o en centros de salud y eso nos ha permitido tener indicadores de cuidados por sobre el promedio nacional. Por ejemplo, tenemos la mortalidad más baja y los residentes se mueren cuando tienen que morir y no por falta de atención”, comentó el médico.

Por su parte, los funcionarios iniciaron su segunda jornada de movilizaciones en que realizaron durante la semana cortes de tránsito, en calle Hornillas.

También el sindicato se reunió con el director del Servicio de Salud Magallanes y realizarán un encuentro con el intendente. “Nos pidieron que elaboráramos una propuesta para presentarla al intendente en la reunión que tenemos el próximo lunes”, señalaron desde el Sindicato “Triunfar” Eleam Magallanes, quienes manifestaron su molestia por la indolencia de las autoridades.

En la oportunidad, desde la entidad gremial salieron al paso de los dichos de la directora de Senama, respecto a que se entregan fondos diferenciados para financiar el Eleam. Los dirigentes comentaron que se destinan 3.000 pesos más de lo que se entrega en Concepción.