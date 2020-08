“El tema de la convivencia escolar se fue del colegio a las casas”

Es la razón por la que los equipos deben estar atentos y dispuestos a brindar un espacio de contención emocional.

El trabajo psicológico en las comunidades educativas se ha visto alterado con la pandemia sanitaria, pero también intensificado. Los problemas ya no se encuentran en el interior de los colegios, sino que se viven al interior de los hogares, por lo que los equipos deben estar atentos y dispuestos a brindar un espacio de contención emocional. El psicólogo del Liceo Sara Braun, Patricio González Fernández, comparte el desarrollo del proceso que realizan en esta línea.

“Nosotros el año pasado teníamos un ambiente de convivencia escolar bastante fortalecido, que nos permite vincularnos más rápidamente con los chicos. Cuando partió la pandemia veníamos con una sensación extraña que venía del estallido social, entonces sabíamos que este año teníamos que fortalecer aún más la relación con los estudiantes y con sus familias. Lo primero que hicimos, desde el 13 de marzo, fue contactarnos con los estudiantes y que no sientan que están solos y abandonados. Después de contactarlos, sabemos quienes están con problemas y ahí comenzó el trabajo con los profesores jefes, de ver y focalizar con quienes era necesario tener un trabajo un poco más dedicado: ver cómo están en lo emocional, quiénes están decayendo, quienes están con situaciones de temas sociales como pérdida de empleo, reducción de sueldo; quienes tienen dificultad para acceder a bienes tan básicos como la alimentación. Todo el tema de la convivencia escolar se fue del colegio, donde teníamos esta estructura de diálogo con los chicos, a las casas, donde la convivencia es distinta”, reconoció.

Adolescentes

Respecto de los principales problemas que han detectado en los estudiantes, durante estos meses de confinamiento, González apuntó que, “primero, son adolescentes, y nos poníamos a pensar, tanto de la teoría como lo práctico, qué le pasa a un adolescente en esta época. En el fondo, lo que quieren es salir, estar con sus pares, salir de básica y contactarse con un mundo más grande. Y el gran problema ha sido el retraimiento, chicos que se han ido deprimiendo y encerrándose en sus habitaciones, o en sus teléfonos; hay chicos que han perdido mucho el tema del sueño. Han caído mucho en bajar su dinámica y energía natural que veíamos. En lo positivo, hemos visto chicos que se han comprometido bastante con sus estudios y asumiendo muchos roles al interior de su casa, como cuidando a los hermanos menores y sobre todo, los chicos grandes, de tercero y cuarto, en casos puntuales, que están trabajando, para aportar económicamente a que la familia no decaiga”.

En términos de casos particulares, como el bullying, discriminación y conflictos, el año pasado tuvieron muy pocos, reconoció el psicólogo y se resolvieron rápidamente. “El tema es que muchos chicos que viven situaciones de ese tipo o que ejercen bullying, tienen situaciones complejas en las casas. No lo hacen porque naturalmente les salga, hay un contexto y nos hemos encontrado que se han recrudecido algunas situaciones. Hay un protocolo específico para el caso de situaciones de maltrato, violencia o vulneración de derechos, en contexto de pandemia, sobre cómo hacer las derivaciones más rápido, que en el fondo es cómo agilizarla entendiendo que ya no es presencial. La mayor preocupación son los chicos que están pudiendo ser víctimas dentro de sus casas. La escucha es telefónica, redes sociales, pero no podemos ir a la casa a intervenir ni ver, y un poco lo que nos dicen los estudiantes, que nos dan luces a través de mensajes. Igual es algo extraño para nosotros, comunicarnos por red social, es distinto”.

En el caso de los profesores, el equipo de convivencia escolar fue viendo cómo estaba cada uno de manera individual, y se implementó un espacio de autocuidado con los docentes. El primer semestre se trabajó el primer bloque, con una reunión semanal donde conversaban en grupos de a cinco, a través de distintas plataformas online, más el equipo de convivencia, trabajando temáticas relacionadas con la contención, protección y ver lo que ocurre en las familias. En esa línea, el profesional destacó la flexibilidad que han tenido los docentes, para aprender desde el uso de una plataforma hasta modificar sus sistemas de aprendizaje.

En un contexto más global, el psicólogo Patricio González advierte que cada estudiante forma parte de una comunidad, y en el liceo tienen un registro de dónde viven cada uno, “y vemos que la gran mayoría de ellos vive desde la Avenida Frei hacia el sector sur poniente; y comprobamos que, por ejemplo, los que viven en el condominio San Ignacio, de Carrera Pinto hacia arriba, la conexión no existe, prácticamente; los chicos tienen que ir a las ventanas para conectarse al celular. En el sector sur pasa lo mismo, hay zonas bajas donde no hay señal, entonces todo eso tenemos que considerarlo a la hora de relacionarnos con ellos. No pasa solamente saber si tiene o no los medios, sino dónde viven. Eso ha sido interesante para reconocer la realidad que viven los chicos”, finalizó el psicólogo del Liceo Sara Braun, que en el equipo de convivencia está acompañado de la encargada, Karen Peña; una dupla psicosocial, la orientadora y la inspectora general.