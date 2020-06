El temor de una paciente inmuno deprimida ante la amenaza del coronavirus

Jessica Cancino Andrade, quien tiene el síndrome de Sjögren –trastorno asociado a fibromialgia- fue operada de cáncer cervicouterino en septiembre del año pasado. Ella es uno de los pacientes crónicos que hoy se encuentran sin controles médicos y en cuarentena total para evitar cualquier contagio, sabiendo del riesgo que supone para ella contraer cualquier enfermedad, por lo debilitado de su sistema inmune y además conoce de primera mano lo que implica vivir con dolor endémico. Sin embargo, los pacientes crónicos no sólo se enfrentan al miedo a enfermar, sino que también viven luchando contra la precarización laboral.

Explica que a pesar de sus diagnósticos no está con controles médicos y es que fueron suspendidos para evitar un eventual contagio del coronavirus. En su caso, en abril de este año debía realizarse un control médico que incluía una serie de exámenes para evaluar el tratamiento y ver si hay que adaptar las dosis de fármacos; además ella se somete a una batería de exámenes para determinar su condición inmunológica, los que no se han realizado debido a la contingencia sanitaria que se vive.

No obstante ello, valoró la entrega de medicamentos que ha realizado el Hospital Clínico, asegurando que se los van a dejar a domicilio y con todas las medidas de precaución y, al igual que ella, su familia también ha recibido sus medicamentos en sus casas.

“Está la incertidumbre de qué va a pasar cuando esto termine, preguntarse si vas a estar bien o no. A mí me operaron de cáncer en septiembre y de eso tampoco he tenido los controles, porque también están suspendidos. Entonces, aparentemente estás bien, pero está la ansiedad e incertidumbre de no saber si realmente es así porque faltan los exámenes médicos”, comentó.

Jessica Cancino señala que tiene el síndrome de Sjögren, trastorno que está asociado a fibromialgia, por lo que está en tratamientos para el dolor y en controles médicos constantes. Añade que fue justamente durante un examen de rutina (Pap) que salió alterado en tres oportunidades, lo que obligó a que le realizaran una mayor cantidad de muestras y con ello detectaron el cáncer de útero. Es por esta razón que fue sometida a una histerectomía. “A mí me sacaron todo (sic), así que es poco probable que el cáncer reaparezca”, explicó.

“Yo tomo prednisona (fármaco corticosteroide) que mata las defensas, para que esas defensas no te ataquen después, pero eso me pone en una situación vulnerable frente al coronavirus y eso me genera más ansiedad, porque no tendría la posibilidad de defenderme, así que hemos tomado todas las precauciones”, dice.

Agrega que su abuelo de 87 años, vive a una cuadra de distancia y se dializa tres veces a la semana. A él le afectó el distanciamiento y estuvo muy mal, por eso es que he salido para estar con él. “El es mi vida y esa es la pena y la ansiedad de no poder estar cerca de la familia”, indica Jessica.