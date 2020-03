El testimonio de mujeres que han vivido en calle

Los problemas familiares y el abuso de sustancias, llevaron a Lissete Donoso Donoso, de 29 años, a la vida en calle. En su relato, da cuenta de una realidad dramática, compleja y muchas veces desconocida, pero por sobre todas las cosas ella es el ejemplo de superación y de lucha, de que con los apoyos correctos se puede salir de la vida en calle. Esta fue parte de las historias que se dieron a conocer en el conversatorio, organizado por la Seremi de Desarrollo Social, por el Día de la Mujer en el Centro de Referencia.

En el caso de Lissette, su situación gatilló por problemas familiares, que se arrastraban desde la infancia, y por “malas juntas”. “También fue mi responsabilidad, porque tenía malas amistades, estaba metida en la droga, en el alcohol y con muchos vicios. Había días en que no me abrían la puerta de la casa y tenía que quedarme en la calle. Así cada día aumentaba el consumo para el frío, para pasar el frío, para que pasara la noche. Después caí con el diluyente y la bencina, puros solventes, así estuve años. Caí en el Hospital Clínico por epilepsia”, comentó.

Estuvo internada por epilepsia y luego siguió en tratamiento para los consumos y para otras enfermedades. Hoy es una persona distinta, no bebe alcohol y tampoco consume sustancias nocivas. “El cambio fue radical y uno se siente mejor. Estás mejor emocionalmente, andas limpia y puedes caminar, mirar a la gente y disfrutar la luz del día, porque no veía nada cuando estaba mal, sólo era lo que quería vivir en el momento”, comentó.

Por eso es que está agradecida, del equipo de la Unidad de Psiquiatría y del Programa Calle, al Centro de Día, que la apoyaron en este proceso de recuperación. Hoy vive con su pareja, y espera a su hijo Franco, que nacerá el 23 de mayo. Después del embarazo la meta es terminar su cuarto medio, aunque por este año sólo se dedicará a su bebé.

“Uno tiene que querer salir de la vida en calle, si uno intenta y no resulta, hay que seguir intentando. Lo importante es no rendirse y pedir ayuda, para salir adelante… Me siento orgullosa de mí misma, pero gracias a esta institución, gracias a la gente que te apoya, que te dan una mano para poder levantarte… Las mujeres tienen que saber quererse, amarse y valorarse y si tienen alguna oportunidad para poder salir adelante que la aprovechen a mil, porque después de ésta no hay otra y puede ser tarde. Yo pienso que hoy en día soy un ejemplo porque me siento capaz de tener mi cabeza en alto y decir: soy otra mujer, haya pasado lo que haya pasado hoy en día soy otra Lissete, con fuerza, con ánimo, me río, no ando escondida, ando sin miedo, soy una guerrera”.

Mariela Aguilante, de 49 años, dice que llegó a la calle por problemas familiares (la pérdida de una hija). “Yo antes dormía en calle Errázuriz, dormíamos con unas personas con las que me junto y con todo el frío. Llevo en calle como 20 años, cuando falleció una hijita… Yo tengo otras hijas y somos bien unidas, pero yo soy ‘falda afuera’”, explica entre risas, asegurando que espera vivir toda la vida en su ley.

“Explicó que hace años, falleció su pareja y antes de su muerte le prometió que también iba a morir en la misma ley porque él murió en calle”, dice recordando que mientras ha estado en calle se le han muerto dos parejas y por eso le dicen “la viuda alegre”. Para ella lo importante es que quienes están en calle tengan acceso a servicios de higiene, la posibilidad de bañarse y de cambiarse de ropa.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva, destacó la relevancia del conversario denominado “Mujeres más allá de la calle”. Manifestó que el Día de la Mujer es para conmemorar y no para celebrar. Aún nos quedan muchos pasos por avanzar para terminar con la discriminación de género, con las injusticias en el trato y sobre todo con las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en Chile. Nosotras somos clave, se está desperdiciando talento, desaprovechando la fuerza de muchas mujeres, sobre todo en un país en que la mayoría de las personas son precisamente mujeres con un gran potencial y capacidades que podría ser un tremendo aporte para la sociedad”.

Es posible reconocer que la vida de las mujeres en situación de calle se encuentra frecuentemente ligada a la violencia de género, siendo este factor el que, en muchas ocasiones, provoca la llegada a la calle, buscando el alejamiento de relaciones agresivas en sus hogares, lo que se suma a la falta de redes de apoyo a las cuales recurrir frente a las situaciones de crisis.

