El transversal sentir que se vive en Mina Invierno tras nuevo episodio de despidos: “La gente que queda está emocionalmente quebrada y los que se van, ven cómo sus anhelos ahora se frustran”

Hondo ha calado en el seno de Mina Invierno la notificación de los 150 nuevos despidos que ha decidido cursar la compañía producto de la cautelar decretada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que restringe a la compañía el uso de tronaduras bajo la cota 100 sobre el nivel del mar, en las faenas extractivas del mineral, en el rajo de isla Riesco. Se trata de una determinación transversal que involucra tanto a operadores como a mantenedores, jefes de departamento, profesionales, supervisores, jefes de turno y administrativos, los que se suman a las 85 desvinculaciones registradas desde abril a la fecha.

El escenario es ‘lamentable’, como bien lo expresa Armin Licandeo Mora (43), quien tras ocho años ligado a la minera y ejerciendo hasta el momento de su despido el cargo de supervisor de Mantenimiento, ve cómo factores externos -como es la decisión del Tribunal- echa por tierra el sueño de cientos de personas y de sus respectivas familias. “Estoy muy apenado, la gente que queda está emocionalmente quebrada y los que se van, ven cómo sus anhelos ahora se frustran”, dice.

Y cómo no sentirse apesadumbrado, si su propia experiencia da cuenta de un difícil camino laboral. “Comencé joven, allá por los 90’ como eléctrico, entré a Dicsa que era una empresa que prestaba servicios a Cocar. Con el tiempo y como hubo problemas en la empresa, me fui a Copiapó con mi esposa, con quien tuvimos allá a nuestra hija -de actuales 15 años e hijo -de 18 años-, abriéndose una nueva oportunidad de crecer juntos. Así estuve en el norte durante 17 años pero el ritmo llevó a que en paralelo sufriera un quiebre familiar y por esa razón tomé la decisión de volver a Punta Arenas. Ahí fue que tras algunas conversaciones, Mina Invierno me recibió con los brazos abiertos, gracias a lo cual recuperé incluso mi matrimonio y pude ver más a mis hijos. Además pude seguir estudiando y logré sacar los títulos de Técnico de Mantenimiento Industrial e Ingeniería de Ejecución Industrial. Por todo eso, siento un agradecimiento enorme a la empresa, ya que se ha preocupado de sus trabajadores, los que lamentablemente están sufriendo las consecuencias de decisiones externas, donde hay metidos temas políticos y presiones de ambientalistas que no reconocen que la empresa ha hecho todo en orden para lograr un desarrollo sustentable. En mi caso, fue muy fuerte despedirme de mis muchachos, quedó un vacío en el taller y como pude, evité quebrarme. Ahora, voy a darme un tiempo para estar con mi familia”, señaló.

Por su parte, el también magallánico Ramón Mayorga Saldivia (55) comenta su sentir habiendo ya revisado en la Inspección del Trabajo, los detalles de su finiquito. “Es fuerte todo esto, en mi caso la labor estaba en la operación de camiones de transporte de carbón y material estéril, en rol de 7×7 de 12 horas. Lo lamentable es que ya había logrado una expertis en estos siete años trabajando para la minera, donde todo era nuevo para mí cuando llegué, porque antes había trabajado en Aguas Magallanes. Ahora bien, lo mío se veía venir porque la compañía informó en todo momento lo que iba a ocurrir, siendo una de estas situaciones el que se detuvieron las palas y camiones grandes, porque no tenían frente de trabajo. Me reinventaré, todavía queda una cuota de juventud, de salud y optimismo”.

Ingeniera comercial

Por su parte, también afectada por tener que dejar de prestar labores a la empresa, por razones ajenas a la voluntad de esta última, es Felicia Johonston Mansilla (46), ingeniera comercial y magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile, quien llegó a la minera en 2012 -tras 15 años desempeñándose en Methanex-, donde hasta el momento de su desvinculación ejerció como jefa del departamento de Control de Gestión y Costos.

“Al llegar a la empresa no sabía nada de minería y se dio la instancia de encabezar algo novedoso, que consistía en crear el área, formar equipo y me encariñé con eso. Pero la empresa ha debido tomar una decisión transversal que ha tocado los niveles superiores y en ese contexto, figuraba yo. Es el escenario menos deseable pero se acepta porque con una pérdida acumulada de US$19 millones, es insostenible mantener una estructura de este tipo sin operar. Claramente queda una sensación rara porque el escenario no se origina debido a que los trabajadores y otras líneas estén haciendo mal su trabajo, sino por un tema coyuntural. En lo que viene seguir avanzando profesionalmente, mientras que en el corto plazo quiero hacer vida familiar. El quedar sin trabajo abre una luz de preocupación porque obviamente hay beneficios que se pierden y la calidad de vida uno la quiere mantener. Por de pronto, confío que en lo que atañe a la medida cautelar, prime la razón y la justicia. Lo que se está haciendo con Mina Invierno es una irracionalidad, porque entre otras consecuencias, desincentiva la inversión, impacta en la economía regional y se desmoronan los sueños de las familias”.