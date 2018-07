El último adiós al maestro y enfermero que fue reconocido como “Héroe Anónimo”

“Eduardo quiso ser sepultado en tierra, como semilla y como su maestro Jesús, para florecer en cada primavera”, planteó el sacerdote Miguel Velásquez.

Una multitudinaria despedida tributaron este viernes pasado el mediodía al malogrado enfermero de la secretaría regional ministerial de Salud, Eduardo Velásquez Muñoz, fallecido el martes víctima de un cáncer. Fue reconocido por su capacidad de entrega y el cariño que siempre demostró a quienes lo conocieron.

Los funerales comenzaron con un oficio religioso en la Catedral, concelebrado por el obispo Bernardo Bastres y por el sacerdote Miguel Velásquez, rector del Santuario Jesús Nazareno, hermano del extinto funcionario público.

“Eduardo quiso ser sepultado en tierra, como semilla y como su maestro Jesús, para florecer en cada primavera. Para no sólo sonreír en el cielo, sino que su cuerpo transformado con la naturaleza puedan seguir floreciendo y dando fruto en cada primavera”, planteó el sacerdote Velásquez en su homilía.

Durante la misa, la presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Godoy, también tuvo palabras para “Eduardito”, a quien recordó como un maestro y un gran amigo. “Han sido días tristes para la enfermería, podríamos hablar durante días de Eduardo. Siempre fue comprometido con su trabajo y con sus estudiantes, por eso siempre tuvo el apoyo incondicional de sus colegas y de sus amigos. Disciplinado y perfeccionista, siempre entregó más de lo que correspondía”.

Por su parte, la doctora Susana Loaiza, de la Universidad de Magallanes, confesó que “fuimos testigos de su capacidad de enseñar y transmitir experiencias con la sabiduría de los grandes, siempre demostró compromiso, sabiduría y generosidad, fue un ejemplo para sus estudiantes y para nosotros sus colegas. Tenía un carisma único y siempre estaba actualizado y al día de la enfermería. Tal era su compromiso que hace tan sólo un par de semanas y a pesar de su licencia se reunió con sus alumnos y cuando le preguntamos dijo que sus alumnos no podían esperar”, recordó.

Agradecimientos

En representación de la familia y en una Catedral repleta, su hijo Gonzalo valoró las muestras de apoyo. “Pensando en las palabras que iba a decir me di cuenta de que todas las noches había alguien con él, por eso muchas gracias a todos quienes estuvieron con él para que no estuviera solo, muchas gracias a la familia, a sus amigos, a los compañeros del trabajo y a sus alumnos que lo hicieron posible, sin ustedes este proceso no habría tenido una sensación de paz. Cuando pienso en mi papá, su cariño, humildad y solidaridad, son esos tres valores que lo definieron”.

Eduardo Velásquez fue el gran impulsor del Programa Nacional de Inmunizaciones, también trabajó en investigaciones epidemiológicas, recorriendo Magallanes para responder frente a situaciones que podrían representar un riesgo para la población.

Recibió el reconocimiento de “Héroe Anónimo” por parte del Congreso al cumplir con su cometido de evaluar el riesgo sanitario en un punto de entrada al país, evitando así una emergencia sanitaria.

Sus restos descansan en el Cementerio Municipal Sara Braun.