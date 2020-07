El valioso aporte de Lothar Blunck en la horticultura magallánica

El ingeniero horticultor alemán introdujo nuevas técnicas de cultivo, otras variedades y hasta nuevas especies en la región

Por Gabriel Leiva

natales@laprensaaustral.cl

La historia de la horticultura en Magallanes ya tiene un capítulo reservado y escrito con letras mayúsculas para el ingeniero horticultor Lothar Blunck, un alemán que llegó a Magallanes por tres años y donde finalmente se quedó para siempre, formando su familia y entregando su trabajo y conocimiento.

Nació cerca del mar Báltico (el próximo 13 de julio cumplirá 81 años) en el norte de Alemania, específicamente en Eckernfoerde, a 100 kilómetros de Hamburgo y 20 kilómetros de la frontera con Dinamarca. El lugar tiene un clima con estaciones muy marcadas y aunque hace frío, el viento no alcanza las tempestades que se producen en la Región de Magallanes. A Chile llegó el año 1968 como profesor de horticultura en la Escuela Agrícola “San Vicente” en el Fundo Quimávida, Doñihue (Región del Libertador Bernardo O’Higgins) enviado por un organismos denominado “Servicio de Voluntarios Alemanes” (Deutscher Entwicklungsdienst, Ded), permaneciendo en nuestro país hasta el año 1971.

Terminado el contrato con este servicio y vuelto a Alemania trabajó en el Ministerio de Agricultura.

Recordó que “quería salir nuevamente al exterior y a través de una organización internacional me encontré con don Mateo Martinic Beros, fundador y en ése tiempo director del Instituto de la Patagonia. Me contrató y en mayo de 1972 llegué a Punta Arenas para comenzar a trabajar como encargado del “Centro de Experimentación en Horticultura y Floricultura” (Centro Hortícola) del Instituto de la Patagonia (creado en marzo de 1969)”.

El objetivo del Centro Hortícola fue el desarrollo de la -en ésos años- incipiente horticultura. Para este fin se introdujeron nuevas técnicas de cultivo, mejores variedades y hasta nuevas especies, no conocidas antes en la región austral como por ejemplo los repollitos de Bruselas, la col china, los puerros, entre otras. En este sentido fue importante el proyecto “Introducción de nuevas variedades hortícolas” financiado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) durante tres años.

“Paralelamente -expresó Blunck-, al darme cuenta que habían muchas casas con sitios bastante grandes que no se utilizaban bien, traté de interesar a los dueños de aprovecharlos con hortalizas para el autoconsumo. Esta iniciativa fue muy bien recibida. Un importante número de personas en Punta Arenas comenzó a cultivar en sus patios y hasta construyeron invernaderos caseros. También comenzaron a hermosear sus antejardines. Para facilitar estas actividades, en el Centro Hortícola producimos almácigos de hortalizas y flores en bloques de tierra”.

Charlas y cursos

Con el fin de difundir los conocimientos realizó charlas, cursos y días de campo, tanto para productores hortícolas como para aficionados. Principalmente para dueñas de casa efectuó cursos relacionados con plantas de interior. Estas actividades de difusión las realizó no solamente en Punta Arenas, sino también en Puerto Natales y Porvenir. A pedido de Enap efectuó en sus campamentos petrolíferos cursos para horticultores aficionados y dueñas de casa. También a solicitud de la Corfo fue a Puerto Williams para dar asistencia técnica al entonces invernadero de la Armada de Chile. Sus conocimientos además fueron requeridos en otros puntos de la Patagonia, efectuando cursos en Río Gallegos, Gobernador Gregores y Ushuaia en la República Argentina.

También mencionó que “con mucho cariño apoyé los inicios del proyecto hortícola para los jóvenes de Coanil, algunos de los cuales contraté para el Centro Hortícola”.

En el año 1976 grabó un programas transmitido por la señal de la Red Austral de TVN denominado “Curso Familiar de Horticultura”. Posteriormente, en 1985, grabó con mucho éxito un programa a color denominado “Juntos a Sembrar”, espacio que contó con más de 30 capítulos. Con anterioridad, en el año 1982, había publicado el “Manual de Horticultura Familiar”.

Entre los años 1983 y 1994 “publiqué artículos semanales sobre horticultura en los Suplementos Ganaderos de la Prensa Austral”.

Una vez anexado el Instituto de la Patagonia a la Universidad de Magallanes (principios de los años 80) el Centro Hortícola tomó un rumbo cada vez más comercial. En esos años empezó a trabajar también como profesor de horticultura en la carrera universitaria de Técnico Agrícola de la Umag. En el año 1990, a través de un “Joint Venture”, con un empresario holandés y con el apoyo del entonces rector de la Umag, José Retamales, comenzó un proyecto de cultivo de peonías para exportación, “cuando nadie se imaginó que se podían producir flores exportables bajo el clima de Magallanes”, recordó.

La primera exportación de prueba se realizó en la temporada 92-93. En la temporada 94 -95 se exportaron 20.000 varas de flores a Estados Unidos y Holanda. El proyecto debió dejarlo al trasladarse a Puerto Natales.

Campus Universitario de Natales

Su compromiso con Magallanes no sólo está reflejado en su aporte en la horticultura. Desde un comienzo decidió vincularse con el desarrollo y la gente de esta apartada región. Fue así que por varios años fue presidente de la “Sociedad Escolar Alemana” (Colegio Alemán) y tesorero del refundado Club Alemán. Ya instalado en la provincia de Ultima Esperanza, en el año 1997 fue el primer presidente de la “Asociación de Canalistas del Sistema de Regadío de Puerto Natales”, cargo que mantuvo hasta el año 2014.

Alrededor del año 1993 el entonces rector de la Universidad de Magallanes, Víctor Fajardo, le encargó la importante misión de levantar el “Campus Universitario Puerto Natales” en terrenos que hasta entonces pertenecían al Club de Tiro (cedidos por Bienes Nacionales). Expresó que “en este caso hay que destacar el gran apoyo del entonces gobernador de Ultima Esperanza, Baldovino Gómez”.

La primera actividad a la cual se abocó fue la implementación del “Proyecto Ovejas Lecheras”. Posteriormente fue nombrado director del Campus Universitario y en 1996 comenzaron con las primeras carreras: Administración de Empresas e Informática, ambos con un importante número de estudiantes.

En el año 2004 se jubiló y se retiró de la Universidad de Magallanes, dedicándose a su huerto familiar, donde vive junto a su esposa María Soto, su hija Karin y su nieta Carolina Cabeza.

Ciudadano Ilustre

Su larga trayectoria, su aporte al desarrollo regional, su compromiso y su enorme amor por la región ha sido valorado por la comunidad, recibiendo innumerables reconocimientos, sin embargo él que más destaca es el “cariño de muchos magallánicos” debido a su desinteresada labor y entrega de conocimientos por más de 40 años.

Lo anterior quedó plasmado en octubre del año 1991 cuando fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes. También agradeció el reconocimiento durante la conmemoración del ‘Día del Campesino” que le fue entregado el día 27 de julio 2012.

“Me encantaba mi trabajo”

¿Qué le atrajo de Magallanes y que lo impulsó a radicarse en la zona?.

– “Mi idea original no era radicarme en Magallanes. Vine por dos o tres años (al igual que la primera estadía en Chile). Pero al principio don Mateo Martinic -a quien admiro mucho- siempre logró de alguna forma que me quedara más tiempo. Me decía: “¡pero Lothar, cómo te vas a ir ahora!, llega un nuevo invernadero… ¿Quién va a instalarlo?”. Además me encantaba mi trabajo y Magallanes tiene un clima algo parecido al norte de Alemania, donde nací. Y tiene mucha gente de ‘buena onda’. Tengo muchos conocidos y amigos. Pasó muy rápido el tiempo, se presentaron nuevos desafíos… Más adelante se me ocurrió casarme, después tuve la oportunidad de comprar un huerto en Puerto Natales. Las belleza de esta tierra le impulsó a quedarme definitivamente”.

¿Qué cambios ha detectado en la horticultura desde su llegada hasta la actualidad?

– “Cuando llegué habían pocos horticultores. Cultivaban con técnicas no siempre muy adecuadas y con variedades muy antiguas. En ésos años no se dio mucha importancia a la horticultura por parte de las autoridades del agro. Dieron más importancia a la ganadería, ya que ‘el clima no era para la horticultura’. Se demostró que sí se puede cultivar con buenos resultados, e Indap comenzó a apoyar a los pequeños productores. Se levantó el Barrio Hortícola (Avenida Los Flamencos), tanto para los productores que debido a la expansión de Punta Arenas habían quedado dentro de la ciudad, como para nuevos productores. En Puerto Natales fue construido un número importante de invernaderos, gracias a dos proyectos grandes. Actualmente se producen con éxito diversas especies de hortalizas, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, logrando cada vez más independencia de los envíos del norte”.

Todos hablan del envejecimiento de quienes se dedican a las labores del campo. ¿Tiene la misma visión? si es así ¿cómo revertirlo?

– “Es cierto, al menos en el caso de Puerto Natales. En el sector de los Huertos Familiares es muy notorio la disminución del número de los huertos productores y el aumento de casas de personas ajenas a la horticultura. Muchos de los huerteros originales ya han fallecidos y otros son de avanzada edad. En muchos casos los hijos de éstos lamentablemente no siguieron los pasos de sus padres. En ese tiempo el trabajo en los huertos era muy sacrificado y duro. Entonces los hijos vieron mejores oportunidades en otros rubros, como por ejemplo el turismo. El resultado: muchas subdivisiones de los huertos y venta de terrenos a personas de otras profesiones. Debido a esto en el último tiempo la población de los Huertos Familiares se ha multiplicado enormemente.

La gran mayoría de los huerteros productores que quedan son de una nueva generación y trabajan muy bien. Indap ha inyectado mucha plata en la modernización de los huertos, financiando maquinaria, riego por goteo y mejoras en infraestructura. Hoy en día el sector de los Huertos Familiares cuenta con luz, agua potable, agua de riego, gas y hasta fibra óptica. Se ha formado una cooperativa que facilita enormemente la venta de su producción, la que antes era más complicada”.

¿Qué falta para lograr el abastecimiento de productos hortícolas a nivel local?.

– “Los consumidores siempre prefieren productos regionales, principalmente por su frescura. Pero debido a las condiciones climáticas de nuestra región nunca será posible un autoabastecimiento de hortalizas. Durante los meses de invierno es muy restringida la posibilidad de cultivar. En el Centro Hortícola introducimos algunas especies que pueden ser cosechadas durante el invierno (el puerro y los repollitos de Bruselas aguantan hasta 15º C bajo cero). En los invernaderos se pueden cultivar variedades especiales de lechugas para el invierno, pero debido a la falta de luz (días muy cortos) demoran mucho más que durante el verano. En invernaderos con calefacción y luz artificial se puede cultivar hortalizas durante todo el año, pero no es rentable por el alto costo que significa.

En todo caso está aumentando la producción hortícola. Se construyeron más invernaderos y con mejores técnicas de cultivo se obtienen rendimientos mayores y una mejor calidad de los productos. También cultivan nuevas especies, requeridos por la gastronomía gourmet”.

Fotos cedidas